सांसद चंद्रशेखर आजाद का सीएम योगी को खुला चैलेंज, बोले- अमरोहा आकर चुनावी मुकाबला करें, हार गए तो छोड़ देंगे राजनीति
आजाद ने अमरोहा के हसनपुर विधानसभा सीट पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी शाहनवाज चौधरी के समर्थन में रैली को किया संबोधित
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 6:27 PM IST
अमरोहा: आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अमरोहा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनावी चुनौती दी है.आजाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर जिले की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं, वह उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं. सांसद चंद्रशेखर ने ये बातें हसनपुर विधानसभा सीट पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी शाहनवाज चौधरी के समर्थन में आयोजित रैली में कही. आजाद ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि यदि वो बिजनौर की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर सामने वाले प्रत्याशी को हराकर नहीं भेज पाए, तो वह राजनीति छोड़ देंगे.
2022 में गोरखपुर से चुनाव लड़े थे चंद्रशेखर
मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर जाकर उनकी सीट से चुनाव लड़ा था. इसी का हवाला देते हुए उन्होंने अब बिजनौर में मुकाबले की चुनौती पेश की. उन्होंने कहा कि बिजनौर जिले में दो आरक्षित और छह सामान्य विधानसभा सीटें हैं और मुख्यमंत्री योगी इनमें से किसी भी सीट को चुन सकते हैं. चंद्रशेखर ने कहा कि वह वहां चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और जनता के बीच जाकर मुकाबला करेंगे.
'वोटों की चोरी के बिना चुनाव जीत रहे तो बिजनौर आइए'
वहीं रैली में अपने भाषण में चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वह वोटों की चोरी के बिना चुनाव जीतने में सक्षम हैं तो, बिजनौर आकर चुनावी मुकाबला करें. उन्होंने कहा कि वह जनता के बीच जाकर बताएंगे कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है. चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव की निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए, ताकि जनता का वास्तविक जनसमर्थन सामने आ सके. उन्होंने ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी दोहराई.
जनसमर्थन पर उठाए सवाल
चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक ताकत और लोकप्रियता का जिक्र करते हुए कहा कि वास्तविक स्थिति का पता निष्पक्ष चुनाव में ही चल सकता है. उन्होंने सर्वे और जमीनी जनसमर्थन को लेकर भी सवाल उठाए.
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