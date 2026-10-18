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सांसद चंद्रशेखर आजाद का सीएम योगी को खुला चैलेंज, बोले- अमरोहा आकर चुनावी मुकाबला करें, हार गए तो छोड़ देंगे राजनीति

सांसद ने अमरोहा में रैली को किया संबोधित ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमरोहा: आसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने अमरोहा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली चुनावी चुनौती दी है.आजाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर जिले की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं, वह उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं. सांसद चंद्रशेखर ने ये बातें हसनपुर विधानसभा सीट पर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी शाहनवाज चौधरी के समर्थन में आयोजित रैली में कही. आजाद ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि यदि वो बिजनौर की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर सामने वाले प्रत्याशी को हराकर नहीं भेज पाए, तो वह राजनीति छोड़ देंगे.

2022 में गोरखपुर से चुनाव लड़े थे चंद्रशेखर