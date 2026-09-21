बस्ती: 2027 के महासंग्राम की तैयारी में जुटे चंद्रशेखर आज़ाद, बोले— 'यूपी में कानून-व्यवस्था नहीं, अघोषित इमरजेंसी और जंगलराज !
चंद्रशेखर आज़ाद ने बस्ती जिले की रुधौली सीट से चुनाव लड़ने जा रहे मोहम्मद आकिब के पक्ष में जमकर प्रचार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 10:03 AM IST
बस्ती: आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रविवार को बस्ती के रुधौली विधानसभा पहुंचे, जहां वे रुधौली सीट से चुनाव लड़ने जा रहे मोहम्मद आकिब के पक्ष में जमकर प्रचार किया.
जनसभा से लेकर पद यात्रा कर चंद्रशेखर ने आकिब के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की. इस दौरान ने रुधौली में प्रेस वार्ता के दौरान चंद्रशेखर रावण ने सत्ताधारी दल और पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला.
2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की हुंकार भरते हुए उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी किसी पर वार करने के बजाय अपनी ताकत बढ़ाने और जनता के हक की लड़ाई लड़ने के मैदान में उतर चुकी है.
सांसद चंद्रशेखर अज़ाद ने कहा कि भाजपा और पूर्व की सरकारों ने जनता से सिर्फ वादे किए, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आया. उन्होंने आरोप लगाया कि आज सरकार को अपनी रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए आशा, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक, अनुदेशक और शिक्षकों जैसे सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ रहा है.
इसके विपरीत, अज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यक्रमों में जनसैलाब उमड़ रहा है और मैदान छोटे पड़ रहे हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में डुमरियागंज सीट पर मिले 80,000 से अधिक वोटों का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि 2022 से तैयार बैठे पार्टी कार्यकर्ता 2027 में अपना ऐतिहासिक प्रदर्शन दिखाएंगे.
प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर हमला बोलते हुए चंद्रशेखर अज़ाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी और जंगलराज जैसे हालात हैं. लालगंज थाना क्षेत्र के सिद्धनाथ गांव में 1 साल पहले हुई 4 साल की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने पूछा कि आखिर अपराधी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों हैं?
इसके अलावा उन्होंने विनोद साहनी, रमेश कोरी, राम लखन मौर्य, शुभम, सौरभ विश्वकर्मा, बिजनौर हत्याकांड, ललिता गौतम प्रकरण और रायबरेली हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और पीड़ित परिवार आंसू बहाने को मजबूर हैं.
रुधौली में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध कर रहे ग्रामीणों का समर्थन करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि लोगों की जान से खिलवाड़ कर विकास नहीं किया जा सकता. चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस फैक्ट्री को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की.
बस्ती की 5 विधानसभा सीटों को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी ने अपनी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। रुधौली विधानसभा सीट से डॉ. आकिब को प्रत्याशी घोषित करते हुए अज़ाद ने दावा किया कि बस्ती से अज़ाद समाज पार्टी की हस्ती मजबूत होगी और डॉ. आकिब ऐतिहासिक जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि 21 तारीख के बाद अन्य प्रत्याशियों की सूचियाँ भी जारी कर दी जाएंगी.