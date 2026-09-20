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यूपी की कानून-व्यवस्था पर 'आजाद' के तीखे सवाल!

हत्याकांड और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल: जमीन विवाद को लेकर हुई वारदात में रामलगन मौर्य और उनकी मां की मौत हुई थी. घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए पीएसी तैनात की गई थी. मामले को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हुई थी. परिजनों से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए.

अयोध्या: भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद रविवार को अयोध्या पहुंचे. उन्होंने पूराकलंदर थाना क्षेत्र के कंडेला गांव में बमबाजी और गोलीकांड में मारे गए रामलगन मौर्य के परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली. आजाद ने पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया और यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए.

दूर से तस्वीर उतनी साफ नहीं दिखाई देती, जितनी मौके पर पहुंचने के बाद सामने आती है. मुख्यमंत्री कानून-व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन अयोध्या में खुलेआम हत्या हो जाती है. आरोपियों ने पहले 15 दिन की मोहलत देने की बात कही और इसके बाद बम व गोलियों से हमला किया.- चंद्रशेखर आजाद, नगीना सांसद





आजाद ने दावा किया कि रामलगन के शरीर में 17 गोलियां मिलीं और चार जिंदा बम भी बरामद हुए. उन्होंने कहा कि जब आरोपी खुलेआम वीडियो जारी कर चुनौती दे रहे थे, तब प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी. उनके मुताबिक, पीड़ित परिवार बेहद गरीब है और परिवार के मुखिया की मौत के बाद उसके सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया है. उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से परिवार को अपेक्षित मदद नहीं मिली. उन्होंने घटना की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और प्रशासन पर डालते हुए पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की. जिला प्रशासन को 30 सितम्बर तक अल्टीमेटम दिया है.

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