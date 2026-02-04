चंद्रशेखर अग्रवाल की एंट्री से झामुमो में मेयर पद को लेकर असमंजस, स्थापना दिवस पर सीएम करेंगे तय
झामुमो में शामिल होने के बाद चंद्रशेखर अग्रवाल पर मेयर पद को लेकर झामुमो नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.
Published : February 4, 2026 at 9:49 AM IST
धनबाद: झारखंड की पहली ऐट लेन सड़क समेत एक से बढ़कर एक विकास कार्य बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के नाम है. सोमवार को उन्होंने बीजेपी छोड़कर जेएमएम का दामन थामा है. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पहले ही जेएमएम से समर्थित उम्मीदवार के रूप में मेयर प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं. ऐसे में पार्टी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं में फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
झामुमो पहले ही तय कर चुका है मेयर का नाम
4 फरवरी को जेएमएम का गोल्फ ग्राउंड में 54वां स्थापना दिवस समारोह है. हर साल पार्टी स्थापना दिवस समारोह गोल्फ ग्राउंड में आयोजन करती रही है. निकाय चुनाव को लेकर यह समारोह काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉ. नीलम मिश्रा पहले से ही जेएमएम की ओर से मेयर प्रत्याशी घोषित हो चुकी हैं. एक दिन पहले पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल अग्रवाल की पार्टी में एंट्री से कार्यकर्ता और बड़े नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है.
चंद्रशेखर अग्रवाल पर झामुमो नेताओं ने साधी चुप्पी
धनबाद पहुंचे केंद्रीय प्रवक्ता ने नीलम मिश्रा को पार्टी के मेयर प्रत्याशी के रूप में घोषणा भी कर चुके हैं. ऐसे में चंद्रशेखर अग्रवाल की एंट्री से पार्टी के बड़े नेता कुछ बोलने से बच रहे हैं कि मेयर पद के लिए समर्थन किसे करना है? सचेतक सह टुंडी विधायक मथुरा महतो ने कहा कि इस मामले पर बैठकर बातचीत करेंगे कि समर्थन किसे देना है.
बुधवार को होगा साफ किसे समर्थन देंगे झामुमो नेता
पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश सिंह ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को यह तय करना है. बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समारोह में शामिल होंगे. उनके दिशा निर्देश के बाद ही साफ हो सकेगा कि नीलम मिश्रा या फिर चंद्रशेखर अग्रवाल में से हमें किसे समर्थन करना है. चंद्रशेखर अग्रवाल के पार्टी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विकास कार्यों को देखकर दूसरे पार्टी के लोग शामिल हो रहे हैं. पहले से ही हमारी पार्टी मजबूत है, हमारी पार्टी में सभी का स्वागत है.
इस मामले में केंद्रीय सदस्य रमेश टुडू ने कहा कि पार्टी के निर्देश के बाद ही कार्यकर्ता कुछ कहा जा सकता है. वहीं नीलम मिश्रा के पार्टी समर्थित उम्मीदवार पर पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि यह निर्णय पार्टी का है, पार्टी जो निर्णय लेगी, वह हमें स्वीकार है.
