श्याम भक्ति का अनूठा दर्शनः 6 साल 95 हजार किलोमीटर का सफर, चंद्रप्रकाश हर महीने मुंबई से पैदल चलकर पहुंचते हैं खाटू के द्वार

2019 से शुरू हुई यात्राः ईटीवी भारत से खास बातचीत में चंद्रप्रकाश ने बताया कि उनकी अनवरत पदयात्रा वर्ष 2019 में शुरू हुई थी. पहली बार उन्होंने 25 अप्रैल 2019 में मुंबई से सीकर जिले स्थित पवित्र धाम खाटू श्याम मंदिर तक पैदल जाने का संकल्प लिया. करीब 1350 किलोमीटर की दूरी तय कर जब वे बाबा श्याम के दरबार पहुंचे तो उन्हें भीतर से ऐसी आत्मिक शांति मिली कि यह यात्रा अब उनका जीवन ही बन गई है. चंद्रप्रकाश बताते हैं कि तब से लेकर आज तक वे हर माह शुक्ल पक्ष की एकादशी पर ध्वज अर्पित करने के लिए पदयात्रा करते हैं.

'चंद्रप्रकाश कहते भी हैं कि उनके जीवन का बस एक ही मकसद है कि बाबा के चरणों में हर ग्यारस (एकादशी) के दिन निशान चढ़ा सकूं'. सीकर जिले के ढांढण गांव के मूल निवासी और वर्तमान में मुंबई के जोगेश्वरी में रहने वाले श्याम भक्त चंद्रप्रकाश ढांढण 71वीं पदयात्रा के दौरान उदयपुर पहुंचे. यहां जिसने भी उनकी श्याम भक्ति की गाथा सुनी बस देखता ही रह गया.

उदयपुरः 'हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा' ये नारा मुंबई के रहने वाले श्याम भक्त चंद्रप्रकाश के जीवन की 'डोर' बन चुकी है. चंद्रप्रकाश इसी 'डोर' के सहारे पिछले 6 साल से हर महीने खाटू श्यामजी के दरबार में मुंबई से पैदल आकर निशान (ध्वज) चढ़ा रहे हैं. खाटू नरेश के प्रति अनूठी भक्ति ऐसी कि चंद्रप्रकाश के जीवन में आस्था कब जुनून बन गई वो खुद ही समझ नहीं पाए.

अनूठी श्याम भक्ति. (ETV Bharat gfx)

आस्था के आगे हारी हर चुनौतीः करीब 35 वर्षीय अविवाहित चंद्रप्रकाश बताते हैं कि यह सफर आसान नहीं रहा. कभी भीषण गर्मी, कभी मूसलाधार बारिश तो कभी कड़कड़ाती सर्दी, हर मौसम ने उनकी परीक्षा ली है. पैदल यात्रा के दौरान रास्ते में सूनसान जंगल, श्वानों का डर और सड़क दुर्घटना तक का सामना करना पड़ा, लेकिन बाबा श्याम के प्रति विश्वास ने कदमों को रुकने नहीं दिया. वे कहते हैं जब मन में आस्था हो तो हर संकट छोटा लगने लगता है.

हर महीने मुंबई से खाटू श्यामजी तक आते हैं पैदल. (ETV Bharat udaipur)

रास्ते में श्याम जागरण से जगाते हैं अलखः चंद्रप्रकाश कहते हैं कि 'मुझे लगता है कि बाबा खुद रास्ता बनाते हैं'. उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि पदयात्रा केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि जनजागरण का माध्यम भी बन गई है. रास्ते में कई ऐसे गांव मिले, जहां लोग खाटू श्याम के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे. भजन-कीर्तन और संवाद के माध्यम से वे श्याम कथा सुनाते हैं. अब उन्हीं क्षेत्रों से भक्त उनके साथ जुड़ने लगे हैं.

बारिश के बीच गुजरते चंद्रप्रकाश. (ETV Bharat udaipur)

24 से 26 दिन में एक यात्राः चंद्रप्रकाश एक छोटे से बैग में जरूरी सामान रखते हैं. वे बताते हैं कि एक पद यात्रा में तीन-चार जोड़ी चप्पलें घिस जाती हैं. कंधे पर ध्वज लेकर लगातार चलने से निशान पड़ गया है, लेकिन चेहरे पर संतोष साफ झलकता है. वे बताते हैं कि पहले जहां एक यात्रा में 50 से 55 दिन लगते थे, अब वे 24 से 26 दिनों में यह दूरी पूरी कर लेते हैं. वापसी वे ट्रेन से करते हैं और अगली यात्रा की तैयारी में जुट जाते हैं. अब तक चंद्रप्रकाश 95000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं. वे एक दिन में करीब 50 किलोमीटर का सफर पैदल पूरा करते हैं. उन्होंने कहा की शुरुआत में जब यात्रा शुरू की तो कुछ लोगों ने पागल भी कहा अलग-अलग बातें की, लेकिन अब वही लोग स्वागत करते हैं.

पदयात्रा में आती हैं कई चुनौतियां. (ETV Bharat udaipur)

कीर्तन से निकलता है यात्रा का खर्चः बातचीत में चंद्रप्रकाश ने बताया कि वह अपनी इस पूरी यात्रा का खर्चा कीर्तन के माध्यम से निकलते हैं. वहीं, उनके परिवार का भी पूरा सहयोग मिलता है. वे बताते हैं कि शुरुआत में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे-जैसे बाबा की आस्था और भक्ति बढ़ने लगी तो लोग भी अब बढ़-चढ़कर उनका सहयोग करते हैं. अब चंद्रप्रकाश जिस शहर से गुजरते हैं, वहां लोग उनका स्वागत करते हैं. उन्होंने बताया कि पैदल चलने के दौरान ऐसा महसूस होता है जैसे बाबा श्याम मेरे साथ चल रहे हों. उन्होंने बताया कि इस यात्रा से पहले वे सिंगर ही थे, लेकिन अब उनका जीवन इस यात्रा के इर्द-गिर्द ही सिमट गया है.