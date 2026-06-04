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चंद्रनाथ रथ हत्याकांड : गैंगस्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बलिया कोर्ट में किया सरेंडर, बोला- एनकाउंटर का डर है

गैंगस्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बलिया कोर्ट में किया सरेंडर. ( Photo Credit; ETV Bharat )