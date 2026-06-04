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चंद्रनाथ रथ हत्याकांड : गैंगस्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बलिया कोर्ट में किया सरेंडर, बोला- एनकाउंटर का डर है

आरोपी ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा गैंगस्टर मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश हरीश कुमार की अदालत में आत्मसमर्पण किया.

गैंगस्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बलिया कोर्ट में किया सरेंडर.
गैंगस्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बलिया कोर्ट में किया सरेंडर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 5:38 PM IST

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Updated : June 4, 2026 at 6:21 PM IST

2 Min Read
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बलिया : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक (PA) चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में आरोपी ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मनु ने गुरुवार को बलिया कोर्ट में सरेंडर कर दिया. उसने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा गैंगस्टर मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश हरीश कुमार की अदालत में आत्मसमर्पण किया. आरोपी की सीबीआई, एसटीएफ, एसओजी और स्थानीय पुलिस काफी दिनों से तलाश कर रही थी.

मामले में बलिया से दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. पूछताछ में आरोपियों ने ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मनु का नाम बताया था. इसके बाद से सीबीआई, एसटीएफ और एसओजी लगातार दबिश दे रही थी. सरेंडर के बाद कोर्ट ने आरोपी को मऊ जेल भेज दिया है.

आरोपी ज्ञानेंद्र सिंह ने किया सरेंडर. (Video Credit; ETV Bharat)

पुराने गैंगस्टर मामले में किया सरेंडर : ज्ञानेंद्र सिंह ने जिस मामले में आत्मसमर्पण किया है, वह वर्ष 2023 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट का मामला है. बांसडीह रोड थाने में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले में अदालत में पेश न होने के कारण उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) भी जारी किया गया था. गुरुवार को ज्ञानेंद्र सिंह ने इसी मामले में आत्मसमर्पण किया.

आरोपी बोला- सीबीआई पर पूरा भरोसा : आरोपी ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मनु ने कहा, बलिया की बांसडीह रोड पुलिस मेरा एनकाउंटर कर सकती है. इसलिए आज कोर्ट में समर्पण किया है. मै बंगाल के सीबीआई और एसटीएफ के सामने समर्पण करना चाहता था. पूरे मामले को निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. मुझे सीबीआई पर भरोसा है.

मुझे फंसाया जा रहा : ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा, दूसरे मामले में NBW (गैर-जमानती वारंट) जारी हुआ था, उसी मामले में न्यायालय में समर्पण किया है. बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में गांव के ही एक मुकेश सिंह नाम का व्यक्ति मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है.

वहीं आरोपी की पत्नी नेहा सिंह ने कहा, मेरे पति निर्दोश हैं. मुझे सीबीआई पर पूरा भरोसा है. सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी. हमारे यहां बंगाल की पुलिस और सीबीआई भी आई थी. वहीं आरोपी ज्ञानेंद्र सिंह मनु के वकील ने बताया, बलिया न्यायालय के गैंगस्टर कोर्ट में एक NBW न्यायालय ने जारी किया था. इसी मामले में ज्ञानेंद्र सिंह ने आज समर्पण किया है. सीबीआई और बंगाल पुलिस ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ मनु के परिवार से पूछताछ के लिए आई थी.

यह भी पढ़ें : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को घेरा, अजय राय बोले- कर दीजिए मेरा एनकाउंटर, हत्या कर दीजिए मेरे परिवार की, मैं पीछे नहीं हटूंगा

Last Updated : June 4, 2026 at 6:21 PM IST

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