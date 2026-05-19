चंद्रनाथ रथ हत्याकांड; बनारस से एक और आरोपी गिरफ्तार, कोलकाता साथ ले गई टीम
वाराणसी जोन के डीसीपी प्रमोद कुमार का कहना है कि सीबीआई ने विनय राय पमपम को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 9:41 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 10:45 PM IST
वाराणसी : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में जांच कर रही सीबीआई टीम ने वाराणसी से एक आरोपी को पकड़ा है. आरोपी गाजीपुर का रहने वाला है और पहले भी जेल जा चुका है. आरोपी को वाराणसी के पुलिस लाइन के पास से गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया. पश्चिम बंगाल की टीम आरोपी को लेकर कोलकाता के लिए रवाना हो गई है.
वाराणसी जोन के डीसीपी प्रमोद कुमार का कहना है कि गाजीपुर के रहने वाले आरोपी विनय राय के वाराणसी पुलिस लाइन के आसपास रहने की सूचना पर सीबीआई की टीम ने कैंट थाने से संपर्क करके छापेमारी की थी. टीम आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे अपने साथ टीम ले गई है. सीबीआई ने वाराणसी से गाजीपुर के देवरिया, थाना जमनिया निवासी विनय राय पमपम (40 वर्ष) को गिरफ्तार किया है.
न्यायालय में दिये गये प्रार्थना पत्र में बताया गया कि लखनऊ सीबीआई के इंस्पेक्टर संदीप थालौड़ की तरफ से गिरफ्तारी के बाद विनय राय को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया था, जहां दो दिन की ट्रांजिट रिमांड की मांग की गई थी.
कोर्ट ने इस पर दो दिन की रिमांड को मंजूर किया है. आज भी पेशी के बाद आरोपी विनय राय को यहां से 21 मई तक की रिमांड मंजूर करके भेजा गया है. फिलहाल टीम यहां से लेकर रवाना हो चुकी है. उसकी संलिप्त किस रूप में है इस बारे में अभी पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है.
इस मामले में एक दिन पहले ही मुजफ्फरनगर से सीबीआई ने राजकुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो बलिया का रहने वाला है. यूपी से अब तक इस मामले में तीन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. फिलहाल जांच जारी है. गिरफ्तार आरोपी विनय राय पर यूपी, हरियाणा, दिल्ली समेत कई जगहों पर भी मुकदमे दर्ज हैं.
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