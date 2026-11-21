चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में आरोपी की गाजीपुर कोर्ट में पेशी; वीडियो कांफ्रेंसिंग में आरोपी ने यह कहा
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें गाजीपुर का विनय राय भी शामिल है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 10:53 AM IST
गाजीपुर: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव रहे चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में गिरफ्तार गाजीपुर के विनय राय उर्फ पम्पम की शुक्रवार को गाजीपुर की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. दोपहर करीब तीन बजे दमदम जेल से विनय राय को प्रथम सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत में पेश किया गया.
इस दौरान उसने खुद को निर्दोष बताते हुए हत्याकांड में फर्जी तरीके से फंसाए जाने का आरोप लगाया. साथ हीं पश्चिम बंगाल की दमदम जेल से गाजीपुर जेल में स्थानांतरित किए जाने की मांग भी की.
गाजीपुर जिले के जमानियां क्षेत्र के मतसा गांव निवासी विनय राय उर्फ पम्पम को पश्चिम बंगाल पुलिस ने चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में कथित साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से वह दमदम जेल में बंद है.
शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने बताया कि शुक्रवार को हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान उसने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा. शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने पेशी से जुड़ी जानकारी दी.
दरअसल, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले 6 मई 2026 को शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी हलचल पैदा कर दी थी.
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें गाजीपुर का विनय राय भी शामिल है. अब इस मामले में गाजीपुर की अदालत में हुई पेशी के दौरान विनय राय का खुद को निर्दोष बताना और जेल बदलने की मांग करना चर्चा का विषय है.
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