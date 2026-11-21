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चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में आरोपी की गाजीपुर कोर्ट में पेशी; वीडियो कांफ्रेंसिंग में आरोपी ने यह कहा

चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में आरोपी की गाजीपुर कोर्ट में पेशी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गाजीपुर: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव रहे चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में गिरफ्तार गाजीपुर के विनय राय उर्फ पम्पम की शुक्रवार को गाजीपुर की अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. दोपहर करीब तीन बजे दमदम जेल से विनय राय को प्रथम सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत में पेश किया गया.

इस दौरान उसने खुद को निर्दोष बताते हुए हत्याकांड में फर्जी तरीके से फंसाए जाने का आरोप लगाया. साथ हीं पश्चिम बंगाल की दमदम जेल से गाजीपुर जेल में स्थानांतरित किए जाने की मांग भी की.