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6 और 7 जून को होगा चंद्रनाहु चंद्राकर कुर्मी क्षत्रिय समाज का भव्य केंद्रीय अधिवेशन, मुख्यमंत्री सहित दिग्गज नेता होंगे शामिल

दो दिवसीय केंद्रीय अधिवेशन की तैयारियां चल रही है. पूरे प्रदेश के चंद्राकर समाज के लोग जुटेंगे.

KURMI KSHATRIYA SAMAJ SAMMELEN
चंद्रनाहु चंद्राकर कुर्मी क्षत्रिय समाज का अधिवेशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 1, 2026 at 1:00 PM IST

2 Min Read
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धमतरी: चंद्रनाहु चंद्राकर कुर्मी क्षत्रिय समाज के केंद्रीय अधिवेशन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. आगामी 6 और 7 जून को आयोजित होने वाले दो दिवसीय केंद्रीय अधिवेशन को सफल बनाने के लिए कृषि उपज मंडी छाती में समाज की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में अधिवेशन की रूपरेखा, अतिथियों के स्वागत, आवास, यातायात, मंच व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई.

6 जून को अधिवेशन का पहला दिन

अधिवेशन के पहले दिन 6 जून को छत्तीसगढ़ शासन के प्रभारी मंत्री टंक राम वर्मा एवं महासमुंद सांसद रूपकुमारी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे.

चंद्रनाहु चंद्राकर कुर्मी क्षत्रिय समाज का अधिवेशन (ETV Bharat)

7 जून को अधिवेशन का दूसरा दिन

श्यामशंकर चंद्राकर ने बताया कि 7 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी तथा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे. प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी को देखते हुए आयोजन को लेकर समाज के लोगों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है.

अधिवेशन में सम्मान

केंद्रीय अधिवेशन में समाज की एकता, संगठन की मजबूती, सामाजिक विकास, शिक्षा, युवाओं की भागीदारी तथा समाजहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी. साथ ही समाज के वरिष्ठजनों एवं प्रतिभावान लोगों का सम्मान भी किया जाएगा.

आयोजन की तैयारी

आयोजन की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश चंद्राकर, परिक्षेत्र अध्यक्ष राजेश चंद्राकर, ग्रामीण अध्यक्ष शिव चंद्राकर, कोषाध्यक्ष खिलेश चंद्राकर, संगठन मंत्री राजेंद्र चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में समाज के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सामाजिक जन उपस्थित रहे. सभी ने अधिवेशन को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लिया.

समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि दो दिवसीय इस अधिवेशन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में समाज के लोग शामिल होंगे. इसे लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और कृषि उपज मंडी छाती को कार्यक्रम स्थल के रूप में सजाया जा रहा है. आयोजकों को उम्मीद है कि यह अधिवेशन समाज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगा.

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