चंद्रमणि कुलेठी की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, अंतिम विदाई में भावुक हुए लोग, भाजपा के भी कई नेता पहुंचे
चंद्रमणि कुलेठी अपने पीछे पत्नी और एक बेटे को छोड़ गए हैं. उनके निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 8:46 PM IST
चंबा: युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रमणि कुलेठी की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा. उनके असामयिक निधन से होली घाटी सहित पूरे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है. गुरुवार को रावी नदी के किनारे त्रिवेणी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, समर्थकों और क्षेत्र के लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी पार्थिव देह पर पार्टी का झंडा लपेटकर उन्हें सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई दी और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं.
अंतिम संस्कार में भाजपा के नेता भी पहुंचे
चंद्रमणि कुलेठी को श्रद्धांजलि देने के लिए कई कांग्रेस नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे. इनमें जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरजीत भरमौरी, प्रदेश कांग्रेस महासचिव अमित भरमौरी, चंबा के विधायक नीरज नैयर, एपीएमसी चंबा के चेयरमैन ललित ठाकुर, वूल फेडरेशन के चेयरमैन मनोज ठाकुर और धर्मशाला के वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह जग्गी सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे. भाजपा से जुड़े कई नेताओं ने भी उनके निधन पर दुख जताया और श्रद्धांजलि अर्पित की.
CM सुक्खू ने भी जताया दुख
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंद्रमणि कुलेठी के निधन पर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिवार ने अपना एक समर्पित और कर्मठ युवा साथी खो दिया है. मुख्यमंत्री के अनुसार, चंद्रमणि उनके होली दौरे को लेकर उत्साहित थे और कई दिनों से कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए थे. उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं जताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की.
मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों के दौरान हुआ था हादसा
चंद्रमणि कुलेठी की मौत मुख्यमंत्री के प्रस्तावित होली दौरे की तैयारियों के दौरान करंट लगने से हुई थी. वह अपनी टीम के साथ रात के समय पोस्टर, बैनर और झंडे लगाने के काम में जुटे थे. इसी दौरान बिजली की लाइन की चपेट में आने से वह अचेत हो गए. उन्हें तुरंत होली अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
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