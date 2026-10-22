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चंद्रमणि कुलेठी की अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, अंतिम विदाई में भावुक हुए लोग, भाजपा के भी कई नेता पहुंचे

चंद्रमणि कुलेठी पंचतत्व में विलीन ( ETV BHARAT )

चंबा: युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रमणि कुलेठी की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा. उनके असामयिक निधन से होली घाटी सहित पूरे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है. गुरुवार को रावी नदी के किनारे त्रिवेणी घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, समर्थकों और क्षेत्र के लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी पार्थिव देह पर पार्टी का झंडा लपेटकर उन्हें सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई दी और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं.

अंतिम संस्कार में भाजपा के नेता भी पहुंचे