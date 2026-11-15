ETV Bharat / state

अब चंद्रभागा नदी नहीं करेगी किनारे लगते गांव की भूमि का कटान, ₹6.62 करोड़ से होगा ये खास काम

लाहौल स्पीति: बरसात के मौसम में भारी बारिश से प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी नुकसान होता है. हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के उपमंडल उदयपुर के जसरथ, तड़ंग और हालिंग गांवों पर मंडरा रहा चंद्रभागा नदी के कटाव का खतरा अब कम होने की उम्मीद जगी है. इन गांवों की सुरक्षा के लिए जल शक्ति विभाग की ओर से तैयार करीब 6.62 करोड़ रुपये के बाढ़ सुरक्षा प्रस्ताव को परियोजना अनुमोदन समिति ने स्वीकृति प्रदान कर दी है. अब संबंधित विभाग को इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.

जल शक्ति विभाग ने कटाव से प्रभावित गांवों की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्यों का प्रस्ताव तैयार कर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजा था. अब परियोजना अनुमोदन समिति से मंजूरी मिलने के बाद इसके आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में चंद्रभागा नदी के किनारे बसे गांवों के ग्रामीणों में अब कटान का भय नहीं रहेगा.

गांवों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील स्थानों पर क्रेटवॉल (ETV Bharat)

संवेदनशील स्थानों पर क्रेटवॉल

प्रस्ताव के तहत चंद्रभागा नदी के संवेदनशील स्थानों पर क्रेटवॉल के माध्यम से सुरक्षा कार्य किए जाएंगे. इस परियोजना से जसरथ, तड़ंग और हालिंग गांवों की उपजाऊ कृषि भूमि के साथ आबादी को नदी के कटाव और बाढ़ के खतरे से बचाने में मदद मिलेगी. पिछले कुछ वर्षों से बरसात के दौरान जाहलमा नाले में बाढ़ आने से चंद्रभागा नदी का जलस्तर और बहाव तेज हो जाता है, जिसके चलते इसका असर इन गांवों के आसपास की कृषि भूमि पर पड़ता है. भूमि कटाव से ग्रामीणों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. इस प्रस्ताव को समिति की मंजूरी मिलने से क्षेत्र के लोगों में राहत की उम्मीद जगी है. अभी डीपीआर तैयार होने और अन्य आवश्यक औपचारिक स्वीकृतियां मिलने के बाद ही परियोजना के कार्यान्वयन का रास्ता साफ होगा.