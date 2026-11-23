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चंद्रभागा पशु मेला: ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच भव्य शोभायात्रा से आगाज...देशी-विदेशी सैलानी कायल

मेले में सांस्कृतिक प्रस्तुति ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: ऐतिहासिक नगरी झालरापाटन में प्रदेश स्तरीय चंद्रभागा कार्तिक पशु मेले का आगाज सोमवार को हुआ. प्रशासन व पर्यटन विभाग की ओर से शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई. हाड़ौती के लोक कलाकारों ने ढोल-नगाड़ों की गूंज, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और आकर्षक सांस्कृतिक झांकियों के बीच पूरे शहर को उल्लास से भर दिया. यहां पहुंचे देशी-विदेशी पर्यटक भी शोभायात्रा की भव्यता के कायल हो गए.