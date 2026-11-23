चंद्रभागा पशु मेला: ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच भव्य शोभायात्रा से आगाज...देशी-विदेशी सैलानी कायल
लोक कलाकारों के ढोल-नगाड़ों की गूंज, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और आकर्षक सांस्कृतिक झांकियों से शहरवासी उल्लासित.
Published : November 23, 2026 at 8:21 PM IST
झालावाड़: ऐतिहासिक नगरी झालरापाटन में प्रदेश स्तरीय चंद्रभागा कार्तिक पशु मेले का आगाज सोमवार को हुआ. प्रशासन व पर्यटन विभाग की ओर से शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई. हाड़ौती के लोक कलाकारों ने ढोल-नगाड़ों की गूंज, पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और आकर्षक सांस्कृतिक झांकियों के बीच पूरे शहर को उल्लास से भर दिया. यहां पहुंचे देशी-विदेशी पर्यटक भी शोभायात्रा की भव्यता के कायल हो गए.
शोभायात्रा को द्वारकाधीश मंदिर से एसडीएम सोनू कुमारी ने हरी झंडी दिखाई. शोभायात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते शाम को चंद्रभागा नदी तट पहुंची. यहां दीपदान तथा चंद्रभागा नदी को चुनरी उड़ाई गई. एसडीएम सोनू कुमारी ने बताया कि जिले का चंद्रभागा कार्तिक मेला विश्व भर में ख्याति प्राप्त है. कार्तिक पूर्णिमा के दौरान हाड़ौती एवं मध्य प्रदेश के श्रद्धालु यहां स्नान करते हैं. उन्होंने बताया कि प्रशासन व पर्यटन विभाग की ओर से शोभायात्रा निकालकर मेला विधिवत शुरू किया गया.
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एसडीएम ने बताया कि शोभायात्रा में पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी. शोभायात्रा में सुसज्जित घोड़े, आकर्षक लोक प्रस्तुतियां और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप ने इसे और आकर्षक बना दिया. जगह-जगह आमजन और श्रद्धालुओं ने शोभायात्रा का स्वागत किया. द्वारकाधीश मंदिर से करीब डेढ़ किमी दूर चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर शोभायात्रा समाप्त हुई. तीन दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन होंगे. शोभायात्रा के दौरान ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच कदमताल करते कलाकारों ने दर्शकों का मन मोह लिया.
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