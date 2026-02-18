ETV Bharat / state

सूर्य ग्रहण के बाद साल का पहला चंद्र ग्रहण कब? क्या भारत में दिखेगा, क्या सूतक मान्य होगा ?

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "साल का पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णमासी 3 मार्च 2026 को पड़ रहा है और इस दिन भारत वर्ष में जहां-जहां चंद्र उदय का समय होगा, इस समय चंद्र ग्रहण दिखाई देगा. जिस समय भारत के विभिन्न स्थानों पर चंद्रोदय होगा, उस समय ग्रहण लगा हुआ रहेगा और मोक्ष होते समय ही यह ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा.

शहडोल: साल का पहला सूर्य ग्रहण तो खत्म हो चुका है और अब साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है. आखिर ये चंद्र ग्रहण क्या सूर्य ग्रहण की तरह ही होगा या फिर चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा. क्या सूतक काल भारत में मान्य होगा, ग्रहण कब से कब तक लगेगा.

ग्रहण का स्पर्श अथवा प्रारंभ भारत के किसी भी स्थान में दिखाई नहीं देगा. ग्रहण की खग्रास स्थिति की समाप्ति सुदूर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों से दिखाई देगी और देश के बाकी सभी स्थानों में खंड चंद्र ग्रहण का मोक्ष ही दिखाई देगा. इसलिए चंद्र ग्रहण का सूतक माना जायेगा."

ज्योतिषाचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बता रहे हैं सूतक काल और चंद्र ग्रहण का समय (ETV Bharat)

चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब?

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण लगने के 8 घंटे पहले से शुरू हो जाता है. पंचांग के मुताबिक चंद्र ग्रहण का समय शाम 6:00 बजे से शुरू होगा और शाम को ही 6:48 तक रहेगा. इसका सूतक 8 घंटे पहले सुबह 10 बजे के पहले से लग जाएगा." इस बार चंद्र ग्रहण होलिका दहन वाले दिन पड़ रहा है. इसके ठीक दूसरे दिन यानि 4 मार्च 2026 को होली खेली जाएगी.

सूतक काल में क्या वर्जित?

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "सूतक काल के दौरान मंदिरों के पट बंद रहते हैं, जो सूतक काल मानते हैं वो सूतक काल में भोजन नहीं करते हैं. जब ग्रहण खत्म हो जाए सूतक काल खत्म हो जाये तो नहाकर भोजन बनाएं और भोजन करें. सूतक काल लगने से पहले जो भोजन बचा है उसमें तुलसी दल डाल दें."

चंद्र ग्रहण में जरूर करें ये काम

ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि "चंद्र ग्रहण के दौरान बाहर न निकलें, चंद्र दर्शन न करें, जो गर्भवती महिला हैं वो विशेष कर ध्यान रखें कि चंद्र दर्शन ना करें. चंद्र ग्रहण जब पड़े तो चंद्र दर्शन ना करें, ग्रहण के दौरान उसकी छाया में ना निकलें और घर के अंदर रहें. खिड़की दरवाजे बंद कर लें, जिससे उसकी छाया उन पर ना पड़े और प्रिकॉशन चाहते हैं तो गाय के गोबर का लेप अपने पेट पर कर लें तो चंद्रमा की छाया किसी भी तरह से नहीं पड़ेगी.