MCD उपचुनाव में चांदनी महल के मतदाताओं ने बनाया रिकॉर्ड, 2022 के चुनाव से ज्यादा की वोटिंग, जानिए वजह

चांदनी महल में रविवार 30 नवंबर को हुए उपचुनाव में 55.93% वोटिंग हुई ,जबकि 2022 के चुनाव में 54.15% वोटिंग हुई थी.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 1, 2025 at 5:40 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्ड में हुए उपचुनाव के लिए रविवार को वोटिंग खत्म हो गई. सभी 12 वार्ड का कुल वोटिंग पर्सेंटेज 38.51 प्रतिशत रहा, जो उपचुनाव के नजरिए से ठीक है, लेकिन संतोषजनक नहीं है. 12 में से 11 वार्डों में भी मतदान प्रतिशत कम ही रहा. हालांकि, उपचुनाव में शामिल चांदनी महल के मतदाताओं ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया. चांदनी महल ने इस इस मिथक को तोड़ दिया कि उपचुनाव में लोग बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं और मतदान करने के लिए नहीं जाते.

चांदनी महल के मतदाताओं ने उपचुनाव में बनाया रिकॉर्ड : चांदनी महल के मतदाताओं ने रविवार को हुए उपचुनाव में 2022 में हुए निगम के 2022 के आम चुनाव से भी ज्यादा वोटिंग करके नया रिकॉर्ड बना दिया है. चांदनी महल में रविवार 30 नवंबर को हुए उपचुनाव में 55.93% वोटिंग हुई है, जबकि 2022 के आम चुनाव में 54.15% वोटिंग हुई थी. वोटिंग पर्सेंटेज के इन आंकड़ों से यह साफ है कि उपचुनाव में चांदनी महल के मतदाताओं ने आम चुनाव से डेढ़ प्रतिशत ज्यादा वोटिंग की है. जबकि बाकी वार्ड आम चुनाव के वोटिंग पर्सेंटेज से तो पीछे रहे ही बल्कि कुछ वार्ड में तो कल के उपचुनाव में एक तिहाई मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया. ये चुनावी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है.

चांदनी महल में क्यों बढ़ा मतदान प्रतिशत : अगर चांदनी महल में उपचुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ने की बात करें तो यह उपचुनाव आम आदमी पार्टी और यहां मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में छह बार विधायक रहे शोएब इकबाल के लिए नाक का सवाल बन गया था. चांदनी महल मटिया महल विधानसभा क्षेत्र का ही वार्ड है. चांदनी महल से 2022 के निगम चुनाव में शोएब इकबाल के पुत्र आले मोहम्मद इकबाल पार्षद चुने गए थे. आले ने एकतरफा 17 हजार से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करते हुए भाजपा और कांग्रेस की जमानत जब्त करा दी थी.

2025 विधानसभा चुनाव में शोएब इकबाल ने बेटे को लड़वाया : 2025 के विधानसभा चुनाव में शोएब इकबाल ने खुद चुनाव न लड़कर बेटे आले मोहम्मद इकबाल को आम आदमी पार्टी की टिकट पर मटिया महल से चुनाव लड़वाया. आले मोहम्मद चुनाव जीतकर विधायक बन गए और चांदनी महल वार्ड उनके निगम की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद खाली हो गया. इसकी वजह से यहां भी उपचुनाव की घोषणा हुई.

निगम उपचुनाव में शोएब इकबाल के कहने पर नहीं मिला टिकट : आम आदमी पार्टी ने निगम उपचुनाव में शोएब इकबाल के कहने से उनके समर्थक को टिकट नहीं दिया. इससे नाराज होकर शोएब इकबाल ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी. इधर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी से अपने प्रत्याशी के रूप में मोहम्मद इमरान को उपचुनाव में उतार दिया. वहीं, आम आदमी पार्टी ने मुदस्सिर उस्मान कुरैशी को टिकट दिया.

शोएब इकबाल की बगावत के चलते उपचुनाव बना दिलचस्प : इस तरह से आम आदमी पार्टी ने शोएब इकबाल की बगावत के बावजूद भी जीत दर्ज करके उनको सबक सिखाने के लिए पूरा दमखम लगाया तो वहीं शोएब इकबाल ने चांदनी महल और मटिया महल में अपनी बादशाहत कायम रखने और आम आदमी पार्टी को यह बताने के लिए कि मटिया महल और चांदनी महल में उनकी मर्जी के बिना कोई चुनाव नहीं जीत सकता इसके लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया था. जिसने चांदनी महल का उपचुनाव दिलचस्प बना दिया.

क्या शोएब इकबाल का किला ध्वस्त होगा?: यहां उपचुनाव में लोगों के बीच चर्चा का विषय भी रहा कि क्या शोएब इकबाल का किला ध्वस्त होगा. इसके साथ ही शोएब इकबाल के समर्थित प्रत्याशी इमरान को चुनाव चिन्ह शेर आवंटित हुआ इसकी वजह से इनका चुनाव प्रचार शेर आया शेर आया शेर आया के नारों के साथ हुआ जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा.

वर्चस्व की जंग में ज्यादा से ज्यादा वोटर्स हुए शामिल : शोएब इकबाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वर्चस्व की जंग में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए लोगों को घर से मतदान के लिए निकाला जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ गया. बता दें कि शोएब इकबाल मात्र एक बार 2015 में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आसिम अहमद खान से चुनाव हारे थे, जिसके बाद शोएब इकबाल खुद आप में शामिल हुए और आप के टिकट पर ही 2020 में विधायक भी चुने गए थे. इसलिए आम आदमी पार्टी यह मानने को तैयार नहीं है कि शोएब इकबाल या उनके समर्थित प्रत्याशी को नहीं हराया जा सकता.

सभी 12 वार्ड का 2022 के निगम के आम चुनाव और 2025 उपचुनाव का मतदान प्रतिशत

