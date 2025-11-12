दिल्ली में ब्लास्ट के बाद तीसरे दिन लौटी चांदनी चौक की चमक, बड़ी संख्या में निकले खरीदार
दिल्ली में चांदनी चौक की रौनक धीरे-धीरे लौटती दिखाई दे रही है. इसे लेकर ईटीवी भारत ने खरीदारों से बात की. जानें उन्होंने क्या कहा..
Published : November 12, 2025 at 7:54 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक बाजारों में से एक चांदनी चौक, धमाके की घटना के बाद अब धीरे-धीरे हालात पटरी पर लौट रहा है. लाल किले के पास सोमवार शाम हुए जोरदार धमाके के बाद यहां के व्यापारी चिंता में पड़ गए थे. शादी के सीजन में उनका कारोबार संकट में आ गया था. लेकिन बुधवार को फिर से खरीदार बाजार में नजर आने लगे, जिससे व्यापारियों ने थोड़ी राहत की सांस ली. आम दिनों की तुलना में ग्राहकों की संख्या कम जरूर हैं, लेकिन जो भी पहुंच रहे हैं, जमकर खरीदारी कर रहे हैं.
दिल्ली की रहने वाली सरोज तंवर ने बताया कि 10 नवंबर की शाम भी चांदनी चौक में शॉपिंग कर रही थीं, उसी दौरान धमाके की तेज आवाज सुनी. तब लगा कि यहां कहीं सिलिंडर फटा है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं हुई. बाद में पता चला कि विस्फोट में कई लोगों की जान गई है. अब परिवार में शादी है तो खरीदारी भी करनी है. मंगलवार को इसलिए नहीं आई, क्योंकि तब लगा कि मार्केट बंद होगा. आज फिर से बाजार खुले हैं. परिवार के सात-आठ लोग भी पर्चेजिंग करने आए हैं.
पुलिस और प्रशासन भरोसा: उनके अलावा अशोक राज ने बताया कि वह अपनी बहन के साथ चांदनी चौक में खरीदारी करने आए हैं. उन्होंने कहा कि घर में डर कर रहने से कोई फायदा नहीं है. पुलिस और प्रशासन भी भरोसा है कि जनता को सुरक्षा देंगे. वहीं खरीदार सुमन ने कहा उनके साथ कुल 15 लोग खरीदारी के लिए आईं हैं. ब्लास्ट की खबरों से मन में थोड़ा डर था, लेकिन यहां अच्छी खासी संख्या में लोगों को देखकर राहत मिली. परिवार के लोग भी फोन कर चांदनी चौक का हाल जान रहे हैं. सब एक साथ घूम रहे हैं, तो डर की कोई बात नहीं.
होलसेल और रिटेल की सबसे बड़ी मार्केट: उधर खरीदार नीलम ने बताया कि मेरे बेटे की शादी है. फैमिली के साथ यहां साड़ी, लहंगे, सूट, शेरवानी खरीदने आई हूं. कोई भी शादी बगैर चांदनी चौक में शॉपिंग के पूरी नहीं हो सकती. फेमिली के सात अन्य लोग भी साथ में हैं. पहले भी कई बार चांदनी चौक में शॉपिंग करने आ चुकी हूं. बता दें कि नवंबर का महीना खरीदारी के लिए पीक पर रहता हैं. इस दौरान शादी ब्याह के चलते खरीदारों की काफी संख्या रहती है. यहां दिल्ली-एनसीआर अन्य क्षेत्रों से लोग खरीदारी के लिए आते हैं. ये होलसेल और रिटेल की सबसे बड़ी मार्केट हैं, जहां हर तरह के कपड़े, जूलरी, कॉस्मेटिक सामान किफायती दाम में मिल जाते हैं.
यह भी पढ़ें-
गाजियाबाद में अब इन गाड़ियों की एंट्री बंद, नियम तोड़ने वालों से वसूला जाएगा जुर्माना
दिल्ली कार ब्लास्ट मामला: फरीदाबाद के कार डीलर हिरासत में; पुलिस ने सेकेंड हैंड कार डीलरों को जारी किए निर्देश