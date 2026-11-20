चांदनी चौक: विरासत के संरक्षण के साथ बढ़ेंगी जनसुविधाएं, अतिक्रमण पर होगी कार्रवाई
चांदनी चौक में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए 120 सफाई कर्मचारियों को तीन शिफ्टों में तैनात किया गया है.
Published : November 20, 2026 at 8:49 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 9:57 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक की पारंपरिक पहचान को संरक्षित रखते हुए इसके आधुनिक विकास और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आईवीपीएन) की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री और आईवीपीएन की चेयरमैन रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि चांदनी चौक दिल्ली का दिल है और इसके पुराने गौरव को लौटाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
बैठक में चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, स्थानीय पार्षद सुमन गुप्ता, व्यापारी और रिहायशी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ पीडब्ल्यूडी, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली पुलिस और यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में बाजारों और रिहायशी इलाकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और दीर्घकालिक योजनाओं का खाका पेश किया गया.
महिलाओं के लिए नए शौचालय और क्यूआर कोड शिकायत प्रणाली
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्षेत्र में जनसुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया. उन्होंने बाजार में महिलाओं के लिए नए शौचालयों के निर्माण और मौजूदा चारों सार्वजनिक शौचालयों के नवीनीकरण के निर्देश दिए. इसके अतिरिक्त, नागरिकों और व्यापारियों की समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए क्षेत्र में 'क्यूआर कोड आधारित शिकायत प्रणाली' लागू करने का निर्णय लिया गया है. सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए चांदनी चौक में 120 सफाई कर्मचारियों को तीन शिफ्टों में तैनात किया गया है, जिससे 24 घंटे स्वच्छता सुनिश्चित हो रही है.
अतिक्रमण और रिक्शों पर नियंत्रण के लिए संयुक्त अभियान
बाजार में पैदल यात्रियों की सुविधा और सुगम आवागमन के लिए मुख्यमंत्री ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने दिल्ली पुलिस, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को फुटपाथों और सड़कों से अवैध कब्जे हटाने के लिए संयुक्त 'अतिक्रमण रोकथाम टीम' तैनात करने के निर्देश दिए. साथ ही, एमसीडी को तत्काल प्रभाव से क्षेत्र में रिक्शों की संख्या सीमित करने और यात्रियों व चालकों की सुविधा के अनुरूप उनके डिजाइन में सुधार करने को कहा गया है.
यातायात सुधार और अवैध बसों पर कार्रवाई
कश्मीरी गेट आईएसबीटी के पास फ्लाईओवर पर बसों के जमावड़े और माल की लोडिंग-अनलोडिंग पर मुख्यमंत्री ने गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने परिवहन विभाग को बुराड़ी आईएसबीटी को तय समय-सीमा में चालू करने और तब तक बसों को वहां सरफेस पार्किंग की अनुमति देने का निर्देश दिया. इसके अलावा, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास अवैध रूप से संचालित बसों पर भारी जुर्माना लगाने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर अनधिकृत पार्किंग रोकने के लिए एक संयुक्त प्रवर्तन टीम गठित करने का फैसला लिया गया है.
इसे भी पढ़ें: दिल्ली: चांदनी चौक में MCD की कार्रवाई से हड़कंप, 56 ज्वेलरी-बुलियन दुकानें सील; व्यापारियों ने उठाए सवाल
सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास
बैठक में बताया गया कि पीडब्ल्यूडी के माध्यम से चांदनी चौक में एक व्यापक सुविधा प्रबंधन व्यवस्था विकसित की जा रही है. इसके तहत सड़कों, नालियों और खराब टाइलों की मरम्मत के साथ-साथ नए बोलार्ड और बेंच लगाए जाएंगे. क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और हरियाली बढ़ाने के लिए एक विशेष बागवानी टीम भी तैनात की गई है. मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सभी विभागों के आपसी समन्वय से चांदनी चौक की ऐतिहासिक भव्यता और सुरक्षित वातावरण फिर से निखरेगा.
इसे भी पढ़ें: चांदनी चौक के ऐतिहासिक टाउन हॉल का होगा कायाकल्प, ग्लोबल हेरिटेज सेंटर के रूप में होगा विकास