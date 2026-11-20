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चांदनी चौक: विरासत के संरक्षण के साथ बढ़ेंगी जनसुविधाएं, अतिक्रमण पर होगी कार्रवाई

चांदनी चौक का होगा कायाकल्प ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक की पारंपरिक पहचान को संरक्षित रखते हुए इसके आधुनिक विकास और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (आईवीपीएन) की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री और आईवीपीएन की चेयरमैन रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि चांदनी चौक दिल्ली का दिल है और इसके पुराने गौरव को लौटाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

बैठक में चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, स्थानीय पार्षद सुमन गुप्ता, व्यापारी और रिहायशी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ पीडब्ल्यूडी, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली पुलिस और यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में बाजारों और रिहायशी इलाकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और दीर्घकालिक योजनाओं का खाका पेश किया गया.