Dungarpur Chandipura Virus : चांदीपुरा वायरस से हुई थी 6 साल की बच्ची की मौत, रिपोर्ट में पुष्टि, गांव में सर्वे
चांदीपुरा वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने घर-घर सर्वे करवाया और स्कूलों में बच्चों की जांच की गई.
Published : July 24, 2026 at 3:34 PM IST
डूंगरपुर: सीमलवाड़ा ब्लॉक के रतनपुरा गांव में 6 साल की बच्ची की मौत के मामले में चांदीपुरा वायरस को पुष्टि हो गई है. 9 दिन बाद स्वास्थ्य विभाग को लैब की रिपोर्ट मिली, जिसमें चांदीपुरा वायरस (सीएचपीवी) पाया गया है. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट बढ़ा दिया है. वहीं, 15 साल के बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.
सीएमएचओ डॉ. अलंकार गुप्ता ने बताया कि रतनपुरा गांव के 6 साल की बच्ची 13 जुलाई को बीमार होने के बाद परिवार के लोग सीमलवाड़ा में एक प्राइवेट अस्पताल में दिखने के बाद मोडासा और फिर हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए ले गए थे. 14 जुलाई को बच्ची में चांदीपुरा वायरस के लक्षण होने से सैंपल लिए गए थे. इसी दौरान 15 जुलाई को बच्ची की मौत हो गई थी.
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वहीं, संदिग्ध चांदीपुरा वायरस होने से स्वास्थ्य विभाग ने घर-घर सर्वे और स्कूलों में बच्चों की जांच की गई. पशुपालन विभाग ने भी मवेशियों की जांच करते हुए स्प्रे करवाया था. अब 9 दिनों बाद गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट सामने आई है. इस रिपोर्ट में चांदीपुरा वायरस (सीएचपीवी) की पुष्टि हो गई है. स्वास्थ्य विभाग की चांदीपुरा पोजिटिव रिपोर्ट आने पर स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर अलर्ट हो गया है.
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गांव में सर्वे का कार्य करवाया जा रहा है. वहीं, जिलेभर में भी स्वास्थ्य टीमों को किसी भी स्थिति से निबटने केलिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं. खासकर बच्चों में वायरस फैलने की संभावनाओं के चलते स्वास्थ विभाग उन पर नजर रखे हुए है. लोगों से भी किसी तरह की तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाने की अपील की है.