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विस्थापन के दर्द को पीछे छोड़ राष्ट्रपति सम्मान की दहलीज पर चांडिल डैम, 600 MW फ्लोटिंग सोलर से बदलेगी तस्वीर

सरायकेला: स्वर्णरेखा नदी के आंचल में बसा चांडिल डैम आज केवल पानी का विशाल संचय नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों के त्याग और उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है, जिन्होंने कभी विकास के लिए अपनी जमीनें दी थीं. अब वही चांडिल डैम पूरे देश में झारखंड का परचम लहराने की तैयारी में है. जल प्रबंधन, जन-सरोकार और बहुआयामी उपयोगिता की मिसाल बनकर यह डैम देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ है.

परियोजना के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि चयन प्रक्रिया से जुड़ी तमाम तकनीकी रिपोर्ट और आंकड़े केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड में कुल 67 डैम हैं, जिनमें 58 पूरी तरह चालू हैं, 5 निर्माणाधीन हैं, 3 पीएचईडी और एक बिजली बोर्ड के अधीन है.

कार्यपालक अभियंता का बयान (ETV BHARAT)

पूरे राज्य के इन सभी बांधों के बीच से एकमात्र चांडिल डैम का चुना जाना यह साबित करता है कि इसकी उपयोगिता और सुरक्षा मानक राष्ट्रीय स्तर पर बेमिसाल है. ​अब भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ जूरी इसकी विस्तृत स्क्रीनिंग कर अंतिम मुहर लगाएगी.