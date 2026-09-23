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विस्थापन के दर्द को पीछे छोड़ राष्ट्रपति सम्मान की दहलीज पर चांडिल डैम, 600 MW फ्लोटिंग सोलर से बदलेगी तस्वीर

सरायकेला का चांडिल डैम राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराने की तैयारी में है. इसे राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है.

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चांडिल डैम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2026 at 2:30 PM IST

2 Min Read
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सरायकेला: स्वर्णरेखा नदी के आंचल में बसा चांडिल डैम आज केवल पानी का विशाल संचय नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों के त्याग और उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है, जिन्होंने कभी विकास के लिए अपनी जमीनें दी थीं. अब वही चांडिल डैम पूरे देश में झारखंड का परचम लहराने की तैयारी में है. जल प्रबंधन, जन-सरोकार और बहुआयामी उपयोगिता की मिसाल बनकर यह डैम देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामांकित हुआ है.

परियोजना के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि चयन प्रक्रिया से जुड़ी तमाम तकनीकी रिपोर्ट और आंकड़े केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड में कुल 67 डैम हैं, जिनमें 58 पूरी तरह चालू हैं, 5 निर्माणाधीन हैं, 3 पीएचईडी और एक बिजली बोर्ड के अधीन है.

कार्यपालक अभियंता का बयान (ETV BHARAT)

पूरे राज्य के इन सभी बांधों के बीच से एकमात्र चांडिल डैम का चुना जाना यह साबित करता है कि इसकी उपयोगिता और सुरक्षा मानक राष्ट्रीय स्तर पर बेमिसाल है. ​अब भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ जूरी इसकी विस्तृत स्क्रीनिंग कर अंतिम मुहर लगाएगी.

अभियंता ने बताया कि चांडिल सिर्फ सिंचाई या पानी रोकने का जरिया नहीं रहा, बल्कि यहां 600 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर प्लांट आकार लेने जा रहा है. आधुनिक पावर प्लांटों की तुलना में यह अपने आप में एक अनोखी और विशाल परियोजना होगी. ​इंजीनियर संजय कुमार को पूरा यकीन है कि जब विस्थापितों के लाभ, डैम की मजबूती और भविष्य की हरित ऊर्जा का मूल्यांकन होगा, तो चांडिल डैम सबसे आगे खड़ा मिलेगा. यह पुरस्कार पिछड़े माने जाने वाले इस पूरे इलाके के स्वाभिमान को नया जीवन देगा.

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