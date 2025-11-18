चंडीगढ़ के मनीमाजरा सिविल अस्पताल को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में मिला पहला स्थान, 10 लाख लोगों के बनाए आभा कार्ड
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में मनीमाजरा सिविल अस्पताल चंडीगढ़ को पहला स्थान मिला है.
Published : November 18, 2025 at 8:45 PM IST
पंचकूला: सरकारी अस्पतालों में इलाज पूरा करने के दौरान मरीजों को अक्सर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते देखा जाता रहा है. लेकिन किसी बीमारी का कई-कई महीने या वर्षों तक इलाज जारी रहने के दौरान मेडिकल रिपोर्ट्स या मेडिकल कार्ड के गुम हो जाने मरीजों को सबसे अधिक परेशान होना पड़ता था, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री गुम होने से इलाज पूरा करने में देरी होती थी. लेकिन केंद्र सरकार की योजना 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' के अंतर्गत आभा ऐप में एक बार पंजीकरण करवाने से आजीवन मेडिकल रिकॉर्ड गुम होने जैसी समस्याओं से निजात मिलती है. इस मिशन के अंतर्गत चंडीगढ़ के मनीमाजरा सिविल अस्पताल ने आभा ऐप के लिए स्कैन और सांझा कार्यान्वयन में शहर के तीन अन्य बड़े अस्पतालों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है.
82 प्रतिशत के साथ परिपूर्णता: मनीमाजरा सिविल अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ ने वर्ष 2024 से मोबाइल फोन से लोगों के आभा कार्ड बनाने का कार्य शुरू किया. इसके लिए अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर संदीप टंडन और एबीडीएम की ज्वाइंट डायरेक्टर, डॉक्टर मुक्ति गौतम के नेतृत्व में स्टाफ द्वारा अस्पताल के अंतर्गत अलग-अलग क्षेत्रों में आभा कार्ड बनाने/पंजीकरण के लिए कैंप लगाए गए. इसके एक वर्ष पूरा होने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 82 प्रतिशत परिपूर्ण हासिल करने पर गत दिवस मनीमाजरा अस्पताल को चंडीगढ़ के सभी चार अस्पतालों की रैंकिंग में सबसे जल्द और अधिकांश संख्या में आभा कार्ड बनाने के लिए आवश्यक 'स्कैन एवं सांझा कार्यान्वयन' में पहला स्थान हासिल करने पर सम्मानित किया गया. अस्पताल को यह सम्मान एबीडीएम सुविधा समारोह के अवसर पर प्रदान किया गया.
डॉक्टरों का वर्क लोड कम, मरीज भी खुश: मनीमाजरा सिविल अस्पताल के एसएमओ, डॉक्टर संदीप टंडन ने बताया कि लोगों द्वारा आभा ऐप पर पंजीकरण कराने से जहां उन्हें चिकित्सकीय सुविधा सरलता से मिल रही है. वहीं, अस्पताल की ओपीडी और रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी भीड़ कम हुई है. यहां तक कि डॉक्टरों का वर्क लोड भी कम हुआ है. उन्होंने कहा कि किसी भी नए काम की शुरुआत में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. बताया कि जब अस्पताल के अंदर और बाहर कैंप लगाए गए तो इंटरनेट सुविधा समेत अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा. लेकिन स्कैन एवं सांझा कार्यान्वयन के इस कार्य को धीमा नहीं होने दिया गया. उन्होंने कहा कि शुरुआत से अब तक रोजाना मॉनिटरिंग की जा रही है, स्टाफ से रिपोर्ट की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द लक्ष्य पूरा हो.