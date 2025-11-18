ETV Bharat / state

चंडीगढ़ के मनीमाजरा सिविल अस्पताल को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में मिला पहला स्थान, 10 लाख लोगों के बनाए आभा कार्ड

82 प्रतिशत के साथ परिपूर्णता: मनीमाजरा सिविल अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ ने वर्ष 2024 से मोबाइल फोन से लोगों के आभा कार्ड बनाने का कार्य शुरू किया. इसके लिए अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर संदीप टंडन और एबीडीएम की ज्वाइंट डायरेक्टर, डॉक्टर मुक्ति गौतम के नेतृत्व में स्टाफ द्वारा अस्पताल के अंतर्गत अलग-अलग क्षेत्रों में आभा कार्ड बनाने/पंजीकरण के लिए कैंप लगाए गए. इसके एक वर्ष पूरा होने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 82 प्रतिशत परिपूर्ण हासिल करने पर गत दिवस मनीमाजरा अस्पताल को चंडीगढ़ के सभी चार अस्पतालों की रैंकिंग में सबसे जल्द और अधिकांश संख्या में आभा कार्ड बनाने के लिए आवश्यक 'स्कैन एवं सांझा कार्यान्वयन' में पहला स्थान हासिल करने पर सम्मानित किया गया. अस्पताल को यह सम्मान एबीडीएम सुविधा समारोह के अवसर पर प्रदान किया गया.

पंचकूला: सरकारी अस्पतालों में इलाज पूरा करने के दौरान मरीजों को अक्सर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते देखा जाता रहा है. लेकिन किसी बीमारी का कई-कई महीने या वर्षों तक इलाज जारी रहने के दौरान मेडिकल रिपोर्ट्स या मेडिकल कार्ड के गुम हो जाने मरीजों को सबसे अधिक परेशान होना पड़ता था, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री गुम होने से इलाज पूरा करने में देरी होती थी. लेकिन केंद्र सरकार की योजना 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ' के अंतर्गत आभा ऐप में एक बार पंजीकरण करवाने से आजीवन मेडिकल रिकॉर्ड गुम होने जैसी समस्याओं से निजात मिलती है. इस मिशन के अंतर्गत चंडीगढ़ के मनीमाजरा सिविल अस्पताल ने आभा ऐप के लिए स्कैन और सांझा कार्यान्वयन में शहर के तीन अन्य बड़े अस्पतालों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है.

मनीमाजरा सिविल अस्पताल को आभा कार्ड निर्माण में पहला स्थान (Etv Bharat)

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में मिला पहला स्थान (Etv Bharat)

दस लाख लोगों के बनाए आभा कार्ड (Etv Bharat)

एबीडीएम की ज्वाइंट डायरेक्टर, डॉक्टर मुक्ति गौतम ने बताया कि चंडीगढ़ में मनीमाजरा सिविल अस्पताल के अलावा तीन अन्य बड़े अस्पताल, सेक्टर 16 गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल (जीएमएसएच), सेक्टर 32 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) और सेक्टर 45 अस्पताल के डॉक्टरों/स्टाफ द्वारा शहरवासियों के आभा कार्ड बनाए जा रहे हैं. लेकिन एक वर्ष की समय सीमा में सबसे जल्द स्कैन रजिस्ट्रेशन एवं सांझा कार्यान्वयन में सिविल अस्पताल मनीमाजरा को कामयाबी मिली. इसके लिए उन्होंने अस्पताल को सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की.मनीमाजरा अस्पताल के एसएमओ, डॉक्टर संदीप टंडन ने बताया कि केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के अंतर्गत मोबाइल फोन पर आभा ऐप डाउनलोड कर एक बार पंजीकरण कराने के बाद से चिकित्सकीय सुविधा आजीवन पेपरलेस रहती है. ऐसे में व्यक्ति अपना पूरा मेडिकल रिकॉर्ड आभा ऐप पर अपलोड कर सकता है. नतीजतन मेडिकल रिपोर्ट/कार्ड या अन्य मेडिकल दस्तावेज गुम हो सकने की चिंता से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है.मनीमाजरा सिविल अस्पताल समेत देश के सभी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा और प्रक्रिया को पेपरलेस एवं अत्यंत सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से एक "क्यूआर कोड" लगाया गया है. इस कोड को अस्पताल के अंदर बाहर व अलग अलग जगहों पर चस्पा किया गया है. ऐसे में आभा ऐप पर पंजीकरण करवा चुके लोग/मरीज जब कभी अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं तो उन्हें लंबी-लंबी लाइनों में लगने की परेशानी नहीं झेलनी होती. केवल अस्पताल में लगे क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करना है, जिसके बाद व्यक्ति को मोबाइल नंबर पर एक टोकन नंबर प्राप्त होगा. इस टोकन संख्या के अनुसार अस्पताल कर्मचारी व्यक्ति से उनका रोग/विभाग/ओपीडी के बारे में पूछता है और फिर मरीज को बिना किसी कार्ड एवं मेडिकल रिपोर्ट लिए सीधे संबंधित डॉक्टर के पास जाना होता है. व्यक्ति द्वारा आभा ऐप पर पंजीकरण के बाद अपलोड किए गए उनके पुराने से पुराने मेडिकल रिकॉर्ड को भी डॉक्टर अपने सिस्टम पर देख सकते हैं. इससे डॉक्टर बिना किसी मेडिकल कार्ड व अन्य औपचारिकताओं के मरीज को चिकित्सकीय परामर्श/इलाज दे पाते हैं.

डॉक्टरों का वर्क लोड कम, मरीज भी खुश: मनीमाजरा सिविल अस्पताल के एसएमओ, डॉक्टर संदीप टंडन ने बताया कि लोगों द्वारा आभा ऐप पर पंजीकरण कराने से जहां उन्हें चिकित्सकीय सुविधा सरलता से मिल रही है. वहीं, अस्पताल की ओपीडी और रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी भीड़ कम हुई है. यहां तक कि डॉक्टरों का वर्क लोड भी कम हुआ है. उन्होंने कहा कि किसी भी नए काम की शुरुआत में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. बताया कि जब अस्पताल के अंदर और बाहर कैंप लगाए गए तो इंटरनेट सुविधा समेत अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा. लेकिन स्कैन एवं सांझा कार्यान्वयन के इस कार्य को धीमा नहीं होने दिया गया. उन्होंने कहा कि शुरुआत से अब तक रोजाना मॉनिटरिंग की जा रही है, स्टाफ से रिपोर्ट की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द लक्ष्य पूरा हो.