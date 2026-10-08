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चंडीगढ़ के युवाओं ने लिया नशा मुक्त भारत का संकल्प, गुलाब चंद कटारिया बोले- 'इस मुहिम को जन आंदोलन बनाना जरूरी'

Chandigarh Drug Free Pledge Yatra ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को अब सरकारी अभियान तक सीमित रखने के बजाय जन आंदोलन का रूप देने पर जोर दिया जा रहा है. पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में ‘नशा मुक्त संकल्प यात्रा’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस जागरूकता रैली का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और समाज से नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाना है.

हर वर्ग को साथ आने की जरूरत- कटारिया: रैली के दौरान कटारिया ने कहा कि नशा मुक्ति की लड़ाई केवल सरकार या प्रशासन के भरोसे नहीं लड़ी जा सकती. इसे सफल बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को साथ आना होगा. उन्होंने कहा कि जब तक आम लोग इस अभियान से पूरी तरह नहीं जुड़ेंगे, तब तक नशे को जड़ से खत्म करना मुश्किल है. इसलिए अब इस अभियान को सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़ाकर जन आंदोलन बनाने की जरूरत है.