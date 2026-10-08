चंडीगढ़ के युवाओं ने लिया नशा मुक्त भारत का संकल्प, गुलाब चंद कटारिया बोले- 'इस मुहिम को जन आंदोलन बनाना जरूरी'
पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में नशा मुक्त संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
Published : October 8, 2026 at 7:55 PM IST
चंडीगढ़: नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को अब सरकारी अभियान तक सीमित रखने के बजाय जन आंदोलन का रूप देने पर जोर दिया जा रहा है. पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में ‘नशा मुक्त संकल्प यात्रा’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस जागरूकता रैली का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और समाज से नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाना है.
हर वर्ग को साथ आने की जरूरत- कटारिया: रैली के दौरान कटारिया ने कहा कि नशा मुक्ति की लड़ाई केवल सरकार या प्रशासन के भरोसे नहीं लड़ी जा सकती. इसे सफल बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को साथ आना होगा. उन्होंने कहा कि जब तक आम लोग इस अभियान से पूरी तरह नहीं जुड़ेंगे, तब तक नशे को जड़ से खत्म करना मुश्किल है. इसलिए अब इस अभियान को सरकारी कार्यक्रम से आगे बढ़ाकर जन आंदोलन बनाने की जरूरत है.
'इस अभियान का मकसद ज्यादा लोगों को जोड़ना': कटारिया ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन मार्च 2025 से नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है. इस दौरान नशे के कारोबार से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई को सराहनीय बताते हुए कहा कि अब अभियान का अगला चरण लोगों को सीधे इससे जोड़ना है.
छात्रों और युवाओं ने दिया नशे के खिलाफ संदेश: नशा मुक्त संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र और युवा स्वयंसेवक शामिल हुए. शहर के मेयर सौरभ जोशी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भी रैली में हिस्सा लिया. रैली के जरिए युवाओं और आम लोगों को नशे से दूर रहने तथा समाज को नशामुक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाने का संदेश दिया गया. प्रशासन की ओर से आयोजित इस अभियान में युवाओं की भागीदारी को खास महत्व दिया गया, क्योंकि नशे की समस्या का सबसे बड़ा असर युवा पीढ़ी पर पड़ता है. रैली के माध्यम से लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक रहने और अपने आसपास भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया.
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