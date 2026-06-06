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कीलों से कराहते पेड़ों का बना हमदर्द, चंडीगढ़ के रोहन ने छेड़ी हरियाली बचाने की मुहिम

चंडीगढ़ के युवा रोहन पेड़ों से कीलें हटाकर हरियाली बचाने की मुहिम चला रहे हैं. साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं.

Chandigarh Environment Activist
कीलों से कराहते पेड़ों का बना हमदर्द (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 6, 2026 at 1:31 PM IST

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Updated : June 6, 2026 at 1:36 PM IST

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चंडीगढ़: अपनी हरियाली और हजारों पेड़ों के लिए मशहूर चंडीगढ़ में एक युवा पर्यावरण प्रेमी ने पेड़ों को बचाने का अनूठा अभियान छेड़ रखा है. पर्यावरण एक्टिविस्ट रोहन पिछले कई वर्षों से शहर के पेड़ों को कीलों, पोस्टरों और विज्ञापन बोर्डों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. उनकी इस पहल ने न केवल लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई है.

उपेक्षा से संरक्षण तक का सफर: एक समय शहर के कई पेड़ों पर विज्ञापन, पोस्टर और बैनर लगाने के लिए कीलें ठोकी जाती थीं. इससे पेड़ों के तनों को नुकसान पहुंचता था और उनकी वृद्धि प्रभावित होती थी. रोहन ने इस समस्या को गंभीरता से समझा और दोस्तों के साथ मिलकर विभिन्न सेक्टरों में अभियान शुरू किया. अभियान के दौरान पेड़ों में लगी सैकड़ों कीलों को निकालकर उन्हें नुकसान से मुक्त कराया गया.

Chandigarh Environment Activist
चंडीगढ़ के रोहन (ETV Bharat)

चिपको आंदोलन से मिली प्रेरणा:रोहन मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़े हैं और बचपन से ही प्रकृति के प्रति लगाव रखते हैं. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान रोहन ने कहा कि, "उत्तराखंड का चिपको आंदोलन मुझे हमेशा प्रेरित करता रहा है. जब मैंने पहली बार पेड़ों में ठोकी गई कीलें और उन पर टंगे बोर्ड देखे तो महसूस हुआ कि लोग अनजाने में प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं. तभी मैंने इसे बदलने का संकल्प लिया."

चंडीगढ़ के रोहन ने छेड़ी हरियाली बचाने की मुहिम (ETV Bharat)

युवाओं और संगठनों का मिला साथ: रोहन की मुहिम को शहर के कई युवाओं और सामाजिक संगठनों का समर्थन भी मिला. अभियान के दौरान लोगों को यह समझाया गया कि एक छोटी सी कील भी पेड़ के लिए गंभीर नुकसान का कारण बन सकती है. जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को पेड़ों की सुरक्षा और संरक्षण का महत्व बताया गया.

पौधारोपण से लेकर देखभाल तक जिम्मेदारी: रोहन ने आगे कहा कि, "हम केवल पुराने पेड़ों को बचाने तक सीमित नहीं हैं. हम नियमित रूप से पौधारोपण अभियानों में भाग लेते हैं और लगाए गए पौधों की निगरानी भी करते हैं. शहर के कई पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए पौधों की देखभाल की जाती है ताकि वे स्वस्थ रूप से विकसित होकर भविष्य में बड़े पेड़ बन सकें."

पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश: रोहन कहते हैं कि, "पेड़ केवल ऑक्सीजन का स्रोत नहीं हैं, बल्कि वे तापमान नियंत्रित रखने, प्रदूषण कम करने और जैव विविधता को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं. यदि हर नागरिक अपने आसपास के एक पेड़ की जिम्मेदारी ले ले तो पर्यावरण संरक्षण का बड़ा लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है."

समाज के लिए बन रहे प्रेरणा स्रोत: बढ़ती गर्मी और लगातार घटती हरियाली के दौर में रोहन जैसे युवा पर्यावरण प्रेमी समाज के लिए प्रेरणा बनकर उभरे हैं. उनकी पहल यह संदेश देती है कि पर्यावरण बचाने के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि जागरूकता, मजबूत इच्छाशक्ति और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है. उनकी मुहिम आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली सुरक्षित रखने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है.

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Last Updated : June 6, 2026 at 1:36 PM IST

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