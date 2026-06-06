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कीलों से कराहते पेड़ों का बना हमदर्द, चंडीगढ़ के रोहन ने छेड़ी हरियाली बचाने की मुहिम

कीलों से कराहते पेड़ों का बना हमदर्द ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: अपनी हरियाली और हजारों पेड़ों के लिए मशहूर चंडीगढ़ में एक युवा पर्यावरण प्रेमी ने पेड़ों को बचाने का अनूठा अभियान छेड़ रखा है. पर्यावरण एक्टिविस्ट रोहन पिछले कई वर्षों से शहर के पेड़ों को कीलों, पोस्टरों और विज्ञापन बोर्डों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. उनकी इस पहल ने न केवल लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई है. उपेक्षा से संरक्षण तक का सफर: एक समय शहर के कई पेड़ों पर विज्ञापन, पोस्टर और बैनर लगाने के लिए कीलें ठोकी जाती थीं. इससे पेड़ों के तनों को नुकसान पहुंचता था और उनकी वृद्धि प्रभावित होती थी. रोहन ने इस समस्या को गंभीरता से समझा और दोस्तों के साथ मिलकर विभिन्न सेक्टरों में अभियान शुरू किया. अभियान के दौरान पेड़ों में लगी सैकड़ों कीलों को निकालकर उन्हें नुकसान से मुक्त कराया गया. चंडीगढ़ के रोहन (ETV Bharat) चिपको आंदोलन से मिली प्रेरणा:रोहन मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़े हैं और बचपन से ही प्रकृति के प्रति लगाव रखते हैं. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान रोहन ने कहा कि, "उत्तराखंड का चिपको आंदोलन मुझे हमेशा प्रेरित करता रहा है. जब मैंने पहली बार पेड़ों में ठोकी गई कीलें और उन पर टंगे बोर्ड देखे तो महसूस हुआ कि लोग अनजाने में प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं. तभी मैंने इसे बदलने का संकल्प लिया."