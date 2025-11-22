जब हुनर मिला पंखों से.... PEC में XeroThrottle ने रचा इंजीनियरिंग कौशल का नया इतिहास
PEC में XeroThrottle ने छात्रों की देशभर की टीमों ने नवाचारपूर्ण RC विमानों से कौशल दिखाया.
चंडीगढ़: पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (PEC) में PECFEST’25 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय स्तर की RC रेसिंग प्रतियोगिता ‘XeroThrottle’ ने शानदार प्रदर्शन किया. एयरोस्पेस टेक्निकल सोसाइटी द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में देशभर से आई 25 से अधिक टीमों ने अपने अत्याधुनिक और कस्टम-बिल्ट RC विमानों के साथ दमदार उपस्थिति दर्ज कराई.
प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य : प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्रों में इंजीनियरिंग कौशल, तकनीकी नवाचार और टीमवर्क को प्रोत्साहित करना था. प्रतिभागियों को कई चुनौतीपूर्ण राउंड्स से गुजरना पड़ा, जिनमें विमान की एक्सेलरेशन क्षमता, हैंडलिंग प्रिसीजन, अवरोधों के बीच नेविगेशन, और टॉप-स्पीड प्रदर्शन शामिल थे. हर टीम ने अपनी रचनात्मकता और तकनीकी समझ का उपयोग कर अपने RC(रिमोट कंट्रोल) विमानों को बेहतरीन तरीके से तैयार किया.
XeroThrottle का उद्देश्य: पूरे आयोजन के दौरान दर्शकों में रोमांच बना रहा, क्योंकि हर उड़ान ने अलग कौशल और नवाचार का प्रदर्शन किया. जजों ने टीमों को तकनीकी दक्षता, स्थिरता, कंट्रोल और समग्र प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए. आयोजकों के अनुसार XeroThrottle का उद्देश्य छात्रों को एयरोडायनैमिक्स, मैकेनिक्स और आधुनिक तकनीकों की वास्तविक चुनौतियों से परिचित कराना है, ताकि वे भविष्य की इंजीनियरिंग संभावनाओं के लिए और अधिक तैयार हो सकें.
मॉडलों में दिखी विविधता और नवाचार: पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने बताया कि, "उनका RC विमान रूसी लड़ाकू विमान सुखोई SU-27 से प्रेरित है. यह दो इंजन वाला सुपर-मैनेवेरेबल फाइटर जेट है, जिसे अमेरिकी F-14 टॉमकैट और F-15 ईगल जैसे चौथी पीढ़ी के विमानों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है.उनके मॉडल के पंख उड़ान के दौरान मोड़कर गति बढ़ाने में सक्षम हैं. लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) की टीम ने अपने मॉडल को ग्लाइडिंग परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन किया है, ताकि विमान करतब करते समय अधिक समय तक हवा में टिक सके." वहीं, LPU के छात्र राजदीप चड्ढा ने बताया कि, "उनका विमान स्काईडाइविंग खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित फ्लाइंग प्लेटफॉर्म के तौर पर तैयार किया गया है, जो ज्यादा समय तक आसमान में रह सके."
