हरियाणा में बढ़ी कंपकंपी, कई जिलों में बरसे बदरा, तेजी से गिर रहा तापमान, 17 जिलों में शीतलहर की चेतावनी
हरियाणा के 5 जिलों में शुक्रवार सुबह हल्की बारिश हुई. जिसके चलते सर्दी का सितम बढ़ गया है. कई जिलों में शीतलहर का भी अलर्ट.
Published : January 9, 2026 at 10:27 AM IST
चंडीगढ़: पूरे उत्तर भारत में इन दिनों सर्दी का प्रकोप जारी है. पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर का सिलसिला तेज हो गया है. हरियाणा में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है. शुक्रवार सुबह फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, पानीपत और झज्जर में भी हल्की बारिश हुई. जिससे टेंपरेचर में गिरावट दर्ज की गई है. वहीं, बारिश के कारण कोहरा छट गया है. लगातार कोल्ड वेव से दिन का तापमान गिर रहा है.
शीतलहर का अलर्ट: मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार और शनिवार को शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है. जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद, हिसार, रेवाड़ी, रोहतक, झज्जर, नूंह, कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल, कैथल, पलवल और गुरुग्राम शामिल है. वहीं, गुरुवार को 8 जिलों में अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक नीचे गिर गया.
रेल यातायात प्रभावित: उधर, कई जिलों में कोहरे का कोहराम जारी है. जिसकी वजह से विजिबिलिटी प्रभावित रही और अंबाला में भी इसका असर देखने को मिला. शहर से 16 ट्रेनें लेट हैं. जो करीब 5-7 घंटे लेट चल रही हैं.
Observed #Minimum #Temperature over #Punjab, #Haryana & #Chandigarh dated 09-01-2026 pic.twitter.com/JeemgkUgBV— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) January 9, 2026
वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी: मौसम के मुताबिक हरियाणा सरकार ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है. वाहन सवारों को 40 किमी प्रति घंटा के हिसाब से ड्राइविंग करने के आदेश हैं. रोडवेज चालकों को इसके लिए खास हिदायत दी गई है. यदि निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मौसम विभाग के मुताबिक, मकर संक्रांति यानी 13 जनवरी तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है. देर रात तक हल्की धुंध रहने के भी आसार हैं.
चंडीगढ़ मौसम: वहीं, चंडीगढ़ मौसम की बात करें तो शहर में सुबह 9 बजे तक धुंध के बाद अच्छी धूप खिली हुई है. हालांकि शीतलहर के चलते सुबह-शाम कड़ाके की सर्दी से टेंपरेचर में गिरावट जरूर है. फिलहाल शुक्रवार सुबह धूप खिलने के बाद मौसम सुहावना बना हुआ है. मौसम विभाग के मुताबिक, शहर में लोहड़ी तक कोहरे और शीतलहर की संभावना है. फिलहाल 3 दिनों तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है.
