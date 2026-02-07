चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी UP में चार दिवसीय इंटरनेशनल समिट; इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पर चर्चा

ETV Bharat / state

उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ के कुलपति प्रो. डॉ. अमर पाल सिंह रहे.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 12:20 PM IST

उन्नाव: चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में चार दिवसीय इंटरनेशनल समिट 1.0 ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन- द ग्लोबल ट्रेंड का भव्य शुभारंभ किया गया. देश की पहली एआई ऑगमेंटेड निजी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इस विशेष सम्मेलन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के समाधान में मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) की बढ़ती भूमिका पर चर्चा करना है.

इस आयोजन में देश-विदेश के कानून विशेषज्ञ, प्रतिष्ठित शिक्षाविद और विधि क्षेत्र के छात्र भाग ले रहे हैं. इससे यह मंच वैश्विक कानूनी रुझानों को समझने का महत्वपूर्ण अवसर बन गया है. उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ के कुलपति प्रो. डॉ. अमर पाल सिंह रहे.

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बदलते वैश्विक व्यापारिक परिवेश में आर्बिट्रेशन एक प्रभावी, तटस्थ और त्वरित विवाद समाधान प्रणाली के रूप में उभर रहा है. उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अकादमिक वातावरण की सराहना करते हुए कहा कि देश के तेज आर्थिक और औद्योगिक विकास के दौर में एक मजबूत आर्बिट्रेशन सिस्टम न्यायिक व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा बनता जा रहा है. ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है.

प्रो. सिंह ने यह भी उल्लेख किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी भारत की भागीदारी सीमित है, जबकि सिंगापुर और हांगकांग जैसे देश इस क्षेत्र में अग्रणी हैं. हालांकि, भारत के पास आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि आर्बिट्रेशन अब केवल सैद्धांतिक विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह एक व्यावहारिक कौशल है, जिसे मूट कोर्ट, नेगोशिएशन और अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के जरिए विकसित किया जा सकता है.

इस क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए कड़ी मेहनत और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण मंत्र हैं. कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज के निदेशक के स्वागत भाषण से हुई. प्रो-वीसी रिसर्च प्रो. डॉ. सुसान एलियास ने छात्रों को वैश्विक कानूनी परिदृश्य की बारीकियों को समझने के लिए प्रेरित किया.

उन्होंने कहा कि आज के ग्लोबल बिजनेस माहौल में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन तेज, निष्पक्ष और प्रभावी विवाद समाधान का सशक्त माध्यम बन चुका है. इंटरनेशनल समिट 1.0 जैसे मंच छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज और इंडस्ट्री एक्सपोजर प्रदान करते हैं, जिससे वह भविष्य के लिए बेहतर प्रोफेशनल बन सकें.

डॉ. एलियास ने गर्व व्यक्त करते हुए बताया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के एलएलबी प्रथम वर्ष के छात्रों को हाल ही में देश के प्रतिष्ठित लॉ एक्सपर्ट्स के साथ सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप का अवसर मिला, जो विश्वविद्यालय की बड़ी उपलब्धि है.

उन्होंने कहा कि इस समिट के माध्यम से छात्र अंतरराष्ट्रीय कानून की बारीकियों को समझकर ग्लोबल करियर की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं. समिट के विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञों ने बताया कि बढ़ते वैश्विक व्यापार के साथ देशों और कंपनियों के बीच विवादों में भी वृद्धि हुई है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कम समय और कम खर्च में निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने का सुलभ और प्रभावी विकल्प बनकर सामने आई है.

अंतिम चरण में आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर विशेषज्ञों से संवाद किया. चार दिवसीय यह सम्मेलन प्रतिभागियों के लिए ज्ञानवर्धक मंच साबित हो रहा है, जो उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून की दुनिया से जोड़ते हुए वैश्विक रुझानों को समझने का अवसर प्रदान कर रहा है.

