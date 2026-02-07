ETV Bharat / state

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी UP में चार दिवसीय इंटरनेशनल समिट; इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पर चर्चा

उन्नाव: चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में चार दिवसीय इंटरनेशनल समिट 1.0 ऑन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन- द ग्लोबल ट्रेंड का भव्य शुभारंभ किया गया. देश की पहली एआई ऑगमेंटेड निजी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित इस विशेष सम्मेलन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के समाधान में मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) की बढ़ती भूमिका पर चर्चा करना है.

इस आयोजन में देश-विदेश के कानून विशेषज्ञ, प्रतिष्ठित शिक्षाविद और विधि क्षेत्र के छात्र भाग ले रहे हैं. इससे यह मंच वैश्विक कानूनी रुझानों को समझने का महत्वपूर्ण अवसर बन गया है. उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ के कुलपति प्रो. डॉ. अमर पाल सिंह रहे.

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बदलते वैश्विक व्यापारिक परिवेश में आर्बिट्रेशन एक प्रभावी, तटस्थ और त्वरित विवाद समाधान प्रणाली के रूप में उभर रहा है. उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अकादमिक वातावरण की सराहना करते हुए कहा कि देश के तेज आर्थिक और औद्योगिक विकास के दौर में एक मजबूत आर्बिट्रेशन सिस्टम न्यायिक व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा बनता जा रहा है. ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है.

प्रो. सिंह ने यह भी उल्लेख किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी भारत की भागीदारी सीमित है, जबकि सिंगापुर और हांगकांग जैसे देश इस क्षेत्र में अग्रणी हैं. हालांकि, भारत के पास आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि आर्बिट्रेशन अब केवल सैद्धांतिक विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह एक व्यावहारिक कौशल है, जिसे मूट कोर्ट, नेगोशिएशन और अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के जरिए विकसित किया जा सकता है.

इस क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए कड़ी मेहनत और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण मंत्र हैं. कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज के निदेशक के स्वागत भाषण से हुई. प्रो-वीसी रिसर्च प्रो. डॉ. सुसान एलियास ने छात्रों को वैश्विक कानूनी परिदृश्य की बारीकियों को समझने के लिए प्रेरित किया.