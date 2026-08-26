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चंडीगढ़ के लोगों का इंतजार बढ़ा, एक महीने में पूरा होगा स्टॉर्म वाटर पाइपलाइन का रिपेयर वर्क

चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा स्टॉर्म वाटर पाइपलाइन की रिपेयर वर्क किया जा रहा है. अभी इसे ठीक होने में एक महीने का वक्त और लगेगा.

CHANDIGARH TRANSPORT LIGHT POINT
CHANDIGARH TRANSPORT LIGHT POINT (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 26, 2026 at 2:53 PM IST

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पंचकूला: चंडीगढ़ में बारिश और जलभराव से सेक्टर 26/28 टीपीटी डिवाइडिंग रोड की सड़क और स्टॉर्म वाटर की पाइपलाइन टूटने से लोग परेशान हैं. पंचकूला से चंडीगढ़ में प्रवेश करने के बाद हजारों वाहनों का ट्रैफिक मध्य मार्ग स्थित टीपीटी लाइट प्वाइंट से ही गंतव्य स्थलों के लिए आगे बढ़ता था, क्योंकि मध्य मार्ग से कम समय में अधिक दूरी तय होती है, लेकिन अब लोगों को रोजाना सर्विस रोड और अन्य वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कर लंबे रास्ते से होकर जाना पड़ रहा है. ऐसे में ईटीवी भारत ने मरम्मत कार्य में जुटे कॉन्ट्रैक्टर के स्टाफ और चंडीगढ़ प्रशासन के चीफ इंजीनियर सीबी ओझा से मौके पर जाकर बातचीत की.

अभी एक महीना करना होगा इंतजार: मार्ग की मरम्मत का काम जारी है. इसे पूरा होने में करीब एक महीने का वक्त लग सकता है. चंडीगढ़ प्रशासन के चीफ इंजीनियर सीबी ओझा ने बताया कि इस मार्ग पर नगर निगम द्वारा स्टॉर्म वाटर पाइपलाइन की रिपेयर का काम किया जा रहा है. इसके पूरा होने के बाद ही चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सड़क निर्माण का काम शुरू किया जाएगा.

संवाददाता अविनाश शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

पाइपलाइन की मरम्मत का काम जारी: मौके पर मौजूद कांट्रेक्टर के स्टाफ ने बताया कि स्टॉर्म वाटर पाइपलाइन व अन्य कामकाज को पूरा करने में करीब 20-25 दिन का समय लगेगा. इसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन के रोड विंग द्वारा सड़क बनाई जाएगी. पूरे कामकाज के लिए और करीब एक महीने का समय लगेगा. वहीं, चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी के फोन से उनके स्टाफ ने बताया कि फिलहाल मार्ग की मरम्मत का कामकाज जारी है. रिपेयर का काम पूरा होने पर ही टीपीटी लाइट प्वाइंट से आगे मध्य मार्ग की सड़क को ट्रैफिक के लिए खोला जा सकेगा. फिलहाल सड़क को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बंद किया हुआ है.

छोटी स्टॉर्म वाटर पाइपलाइन का हिस्सा जोड़ा: दरअसल, इस स्टॉर्म वाटर पाइपलाइन के टूटने पर आपात स्थिति बन गई थी. इस कारण तुरंत अलग दिशा से एक नई छोटी पाइप का हिस्सा जोड़कर उसके साथ चैंबर तैयार किया गया. मुख्य पाइपलाइन के साथ इस छोटे हिस्से को कनेक्ट करना पड़ा है, ताकि मुख्य पाइपलाइन की मरम्मत होने तक संकट की स्थिति ना बन सके. फिलहाल मजदूर मुख्य पाइपलाइन की मरम्मत का काम करने में जुटे हैं, जो पाइप के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत में जुटे हैं. इसके साथ ही दोनों ओर मिट्टी के स्तर को एकसमान किया जाएगा. अन्य कामकाज समय पाइपलाइन की मरम्मत के बाद सूखने में समय लगेगा. फिर चंडीगढ़ प्रशासन का रोड विंग सड़क निर्माण का काम शुरू करेगा.

चंडीगढ़ बसने के समय की पाइपलाइन: दरअसल, बीते दिनों तेज बारिश और जलभराव के कारण इस टूटी सड़क के अलावा जो स्टॉर्म वाटर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई, उसे चंडीगढ़ को बसाने वाले आर्किटेक्ट ली-कार्बूजिए के समय मध्य मार्ग के मुख्य रास्ते पर बिछाया गया था. चंडीगढ़ के बसने के समय से ही इस पाइपलाइन से मध्य मार्ग के अगल-बगल में बसे सभी सेक्टरों से स्टॉर्म वाटर की निकासी होती है. इसके साथ ही विभिन्न सेक्टरों की छोटी अलग-अलग स्टॉर्म वाटर पाइप मुख्य पाइपलाइन से कनेक्ट हैं.

बारिश होने पर रोकनी पड़ सकती है रिपेयर: चंडीगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में फिलहाल रोजाना बारिश हो रही है. कॉन्टैक्टर के स्टाफ ने बताया कि यदि मौसम खराब होता है या बारिश होती है, तो कामकाज को रोकना भी पड़ सकता है. क्योंकि सड़क पर स्टॉर्म वाटर पाइपलाइन की मरम्मत के लिए गहरा गड्ढा कर चैंबर बनाए गए हैं, जहां पानी भरने से मरम्मत कार्य नहीं हो सकेगा. इस कारण मरम्मत का पूरा कामकाज होने में निर्धारित समय से अधिक समय भी लग सकता है.

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