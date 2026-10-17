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चंडीगढ़ में ट्रांसजेंडर टीकाकरण एम्बेसडर बढ़ा रहे जागरूकता, पहल को "सर्वश्रेष्ठ राज्य नवाचार" का दर्जा

चंडीगढ़ में ट्रांसजेंडर टीकाकरण एम्बेसडर बढ़ा रहे जागरूकता ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग की अनूठी पहल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. विभाग के "ट्रांसजेंडर टीकाकरण एम्बेसडर" कार्यक्रम को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सराहा है. राष्ट्रीय टीकाकरण पत्रिका "इम्यूनाइजेशन इंडिया अपडेट्स" में इसे "सर्वश्रेष्ठ राज्य नवाचार" के रूप में स्थान दिया गया है. इस पहल में ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का सक्रिय भागीदार बनाया गया है.

जन्म और विवाह के मौके पर पहुंच रहा टीकाकरण का संदेश: परंपरागत रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य जन्म और विवाह जैसे शुभ अवसरों पर परिवारों से मिलते हैं. स्वास्थ्य विभाग ने इन मुलाकातों को टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने का माध्यम बनाया है. समुदाय के सदस्य परिवारों को बच्चों के नियमित टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी टीकों की जानकारी देते हैं. इस तरह सामाजिक परंपरा को जनस्वास्थ्य से जोड़कर अधिक परिवारों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.