चंडीगढ़ में ट्रांसजेंडर टीकाकरण एम्बेसडर बढ़ा रहे जागरूकता, पहल को "सर्वश्रेष्ठ राज्य नवाचार" का दर्जा
चंडीगढ़ की ट्रांसजेंडर टीकाकरण एम्बेसडर पहल को राष्ट्रीय पहचान मिली.फोटो फ्रेम और जागरूकता अभियान से परिवारों तक टीकाकरण का संदेश पहुंच रहा है.
Published : October 17, 2026 at 8:35 AM IST
चंडीगढ़: बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग की अनूठी पहल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. विभाग के "ट्रांसजेंडर टीकाकरण एम्बेसडर" कार्यक्रम को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सराहा है. राष्ट्रीय टीकाकरण पत्रिका "इम्यूनाइजेशन इंडिया अपडेट्स" में इसे "सर्वश्रेष्ठ राज्य नवाचार" के रूप में स्थान दिया गया है. इस पहल में ट्रांसजेंडर समुदाय को स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का सक्रिय भागीदार बनाया गया है.
जन्म और विवाह के मौके पर पहुंच रहा टीकाकरण का संदेश: परंपरागत रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य जन्म और विवाह जैसे शुभ अवसरों पर परिवारों से मिलते हैं. स्वास्थ्य विभाग ने इन मुलाकातों को टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने का माध्यम बनाया है. समुदाय के सदस्य परिवारों को बच्चों के नियमित टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी टीकों की जानकारी देते हैं. इस तरह सामाजिक परंपरा को जनस्वास्थ्य से जोड़कर अधिक परिवारों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.
जून 2024 में शुरू हुई थी पहल: इस कार्यक्रम की शुरुआत जून 2024 में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों, उनके गुरुओं और प्रमुखों के साथ बैठकों से हुई थी. इसके बाद प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें टीकाकरण के महत्व, उपलब्ध सेवाओं और परिवारों तक सही जानकारी पहुंचाने के तरीकों के बारे में बताया गया. स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य समुदाय के सदस्यों को जागरूकता अभियान के लिए प्रशिक्षित और सक्षम बनाना था.
फोटो फ्रेम के जरिए भी दिया जा रहा जागरूकता संदेश: अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष "टीकाकरण फोटो फ्रेम" भी शुरू किए हैं. टीकाकरण एम्बेसडर जन्म और विवाह जैसे अवसरों पर परिवारों को ये फ्रेम भेंट करते हैं. ए-4 आकार के इन फ्रेम पर राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और "हेलो वैक्सी चैटबॉट" की जानकारी दी गई है. इनमें बच्चे या नवविवाहित दंपति की तस्वीर लगाने की जगह भी उपलब्ध है.
24 घंटे मिल सकती है टीकाकरण संबंधी जानकारी: फोटो फ्रेम पर दी गई चैटबॉट की जानकारी के माध्यम से माता-पिता और अभिभावक बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. फ्रेम के पीछे मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड या पुस्तिका रखने के लिए पॉकेट भी बनाई गई है. इससे जरूरी स्वास्थ्य रिकॉर्ड को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है.
समुदाय की भागीदारी से बढ़ा भरोसा: स्वास्थ्य विभाग के अनुसार परिवारों ने इस पहल का स्वागत किया है. विभाग का कहना है कि इससे ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ साझेदारी मजबूत हुई है और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध टीकाकरण सेवाओं के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाने में मदद मिली है. विभाग ने समुदाय की भागीदारी को चंडीगढ़ में टीकाकरण कवरेज बढ़ाने में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण नवाचार बताया है. हालांकि, इस पहल के कारण शत-प्रतिशत कवरेज हासिल होने के दावे की स्वतंत्र पुष्टि के लिए अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं.
ये भी पढ़ें:अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर चमकी चंडीगढ़ की प्राकृतिक धरोहर, सुखना वेटलैंड को मिला रामसर दर्जा, दुर्लभ पक्षियों और वन्यजीवों के संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा