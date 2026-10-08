चंडीगढ़वासियों घर से निकलने से पहले देख लें ट्रैफिक एडवाइजरी, कई प्रमुख रास्तों पर डायवर्जन
चंडीगढ़ में गुरुवार सुबह कई प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा. ऐसे में वैकल्पिक मार्ग अपनाएं.
Published : October 8, 2026 at 8:35 AM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ में आज सुबह के समय कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी. दरअसल, चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक कुछ मार्गों पर ट्रैफिक को डायवर्ट और नियंत्रित किया जाएगा. ऐसे में वाहन चालकों को घर से निकलने से पहले रूट की जानकारी लेने की सलाह दी गई है.
लेजर वैली से मटका चौक तक असर: ट्रैफिक पुलिस के अनुसार लेजर वैली, सेक्टर-10 से मटका चौक की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात व्यवस्था प्रभावित रहेगी. सुबह के व्यस्त समय में इस रास्ते पर वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावना है. पुलिस ने लोगों से जरूरत के अनुसार वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है.
इन रास्तों पर भी रहेगी पाबंदी: एडवाइजरी के मुताबिक मटका चौक से दाएं मुड़कर सेक्टर-16/17 लाइट प्वाइंट की ओर जाने वाले मार्ग पर भी ट्रैफिक नियंत्रित रहेगा. इसके बाद वहां से बाएं मुड़कर लायंस लाइट प्वाइंट की ओर जाने वाले रास्ते और शिवालिक व्यू होटल के सामने से तिरंगा पार्क, सेक्टर-17 की ओर जाने वाले मार्गों पर भी आवाजाही प्रभावित होगी.
ऑफिस और स्कूल जाने वालों को सलाह: पुलिस के मुताबिक इन मार्गों से गुजरने वाले लोग यात्रा पहले से प्लान करें और संभव हो तो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें. खासकर ऑफिस, स्कूल और अन्य जरूरी काम से निकलने वाले लोगों को अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की सलाह दी गई है, ताकि ट्रैफिक डायवर्जन के कारण देरी न हो.
पुलिसकर्मियों के निर्देश मानें: चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि डायवर्जन के दौरान रास्ते में तैनात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें और निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें. पुलिस के अनुसार शहर में विशेष इंतजामों के कारण यह ट्रैफिक व्यवस्था जरूरी है. व्यवस्था से होने वाली असुविधा के लिए पुलिस ने खेद जताया है.
सोशल मीडिया पर मिलेंगे रियल-टाइम अपडेट: ट्रैफिक पुलिस सड़क बंद होने, रूट बदलने और जाम जैसी स्थिति की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भी साझा करती है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले ट्रैफिक की स्थिति की जानकारी लें और उसी के अनुसार अपना रूट तय करें. इससे जाम और अनावश्यक परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है.
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