ETV Bharat / state

चंडीगढ़वासियों घर से निकलने से पहले देख लें ट्रैफिक एडवाइजरी, कई प्रमुख रास्तों पर डायवर्जन

चंडीगढ़वासियों घर से निकलने से पहले देख लें ट्रैफिक एडवाइजरी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में आज सुबह के समय कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी. दरअसल, चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक कुछ मार्गों पर ट्रैफिक को डायवर्ट और नियंत्रित किया जाएगा. ऐसे में वाहन चालकों को घर से निकलने से पहले रूट की जानकारी लेने की सलाह दी गई है.

लेजर वैली से मटका चौक तक असर: ट्रैफिक पुलिस के अनुसार लेजर वैली, सेक्टर-10 से मटका चौक की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात व्यवस्था प्रभावित रहेगी. सुबह के व्यस्त समय में इस रास्ते पर वाहनों का दबाव बढ़ने की संभावना है. पुलिस ने लोगों से जरूरत के अनुसार वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है.