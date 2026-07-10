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संयुक्त किसान मोर्चा की रैली को लेकर चंडीगढ़ में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, इन प्रमुख मार्गों पर यातायात रहेगा प्रभावित

चंडीगढ़: संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के आह्वान पर शुक्रवार को सेक्टर-34 स्थित प्रदर्शनी ग्राउंड में किसान महापड़ाव और रैली आयोजित की जाएगी. इसे देखते हुए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से यात्रा की पहले से योजना बनाने और संभव हो तो वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है.

चंडीगढ़ ट्रैफिक ए़डवाइजरी: चंडीगढ़ पुलिस के अनुसार दोपहर 12:30 बजे से 2:00 बजे तक शहर के कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव रहेगा. सुरक्षा व्यवस्था और किसानों के वाहनों की आवाजाही को देखते हुए कुछ स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा, जबकि कुछ सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सीमित रहेगी.रैली में पंजाब के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में किसानों के ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य वाहनों के साथ पहुंचने की संभावना है. इसी को देखते हुए सेक्टर-34 और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

संयुक्त किसान मोर्चा की रैली को लेकर चंडीगढ़ में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी (Chandigarh Police)

इन मार्गों पर रहेगा असर: सेक्टर 20/21-33/34 चौक से सेक्टर 18/19-20/21 चौक की ओर जाने वाला मार्ग. उद्योग पथ और सेक्टर-34 के आसपास के संपर्क मार्ग. रैली स्थल के आसपास जरूरत के अनुसार ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा.