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चंडीगढ़ टू कुल्लू के सफर में भारी छूट, अब सिर्फ इतने रुपये में करें हेलीकॉप्टर की यात्रा, मात्र 45 मिनट में पहुंचेंगे कुल्लू

मुख्यमंत्री ने 6 जुलाई को चंडीगढ़-मंडी-कुल्लू हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया था. इस हेलीकॉप्टर सेवा को पर्यटकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

CHANDIGARH TO KULLU HELICOPTER
चंडीगढ़ टू कुल्लू हेलीकॉप्टर सेवा (FB@RCS-UDAN)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 2:12 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश घूमने आने वाले पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. मानसून के दौरान सड़क मार्ग पर बार-बार भूस्खलन और ट्रैफिक बाधित होने के बीच अब चंडीगढ़ से कुल्लू तक हेलीकॉप्टर यात्रा पहले से काफी सस्ती हो गई है. हेलीकॉप्टर सेवा संचालित करने वाली कंपनी ने मानसून स्पेशल ऑफर के तहत किराए में 3,000 रुपये की सीधी छूट देने का ऐलान किया है. इसके बाद अब यात्रियों को 8,500 रुपये की जगह सिर्फ 5,500 रुपये प्रति सीट का किराया देना होगा. यह ऑफर सीमित अवधि के लिए लागू किया गया है.

हेरिटेज एविएशन की ओर से जारी मानसून ऑफर के तहत चंडीगढ़-कुल्लू और कुल्लू-चंडीगढ़ रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा. पहले जहां एक सीट का किराया 8,500 रुपये था, वहीं अब इसे घटाकर 5,500 रुपये कर दिया गया है. यानी प्रत्येक यात्री को 3,000 रुपये की सीधी बचत होगी. कंपनी का कहना है कि यह विशेष किराया सीमित समय के लिए है और सीटें उपलब्धता के आधार पर मिलेंगी.

सिर्फ 45 मिनट में पहुंचेंगे कुल्लू

यह हेलीकॉप्टर सेवा चंडीगढ़-मंडी-कुल्लू मार्ग पर संचालित की जा रही है. निर्धारित समय के अनुसार हेलीकॉप्टर सुबह 10:00 बजे चंडीगढ़ से उड़ान भरता है, 10:30 बजे मंडी के कांगणीधार हेलीपोर्ट पहुंचता है और पांच मिनट बाद दोबारा उड़ान भरकर सुबह 10:45 बजे कुल्लू पहुंच जाता है. यानी चंडीगढ़ से कुल्लू का पूरा सफर महज 45 मिनट में पूरा हो जाता है. वहीं वापसी में हेलीकॉप्टर सुबह 9:00 बजे कुल्लू से उड़ान भरता है, 9:10 बजे मंडी* पहुंचता है और 9:15 बजे चंडीगढ़ के लिए रवाना होकर 9:45 बजे गंतव्य तक पहुंच जाता है. सड़क मार्ग की तुलना में यह यात्रा काफी तेज और सुविधाजनक मानी जा रही है.

कुल्लू-मनाली एयरपोर्ट
कुल्लू-मनाली एयरपोर्ट (ETV BHARAT)

मानसून में सुरक्षित यात्रा का विकल्प

बरसात के मौसम में किरतपुर से कुल्लू तक के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन और सड़क बंद होने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. ऐसे में हेलीकॉप्टर सेवा यात्रियों के लिए सुरक्षित और समय बचाने वाला विकल्प बनकर उभरी है. खासकर उन पर्यटकों को इसका लाभ मिलेगा जो कम समय में कुल्लू-मनाली पहुंचना चाहते हैं.

हेरिटेज एविएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहित माथुर ने बताया कि मानसून स्पेशल ऑफर का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को तेज, सुरक्षित और किफायती हवाई यात्रा उपलब्ध कराना है. किराए में की गई कटौती का फायदा केवल पर्यटकों को ही नहीं बल्कि स्थानीय यात्रियों को भी मिलेगा. इससे राज्य के पर्यटन कारोबार को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री ने किया था हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ
मुख्यमंत्री ने किया था हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ (DIPR)

मुख्यमंत्री ने किया था सेवा का शुभारंभ

गौरतलब है कि 6 जुलाई को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंडीगढ़-मंडी-कुल्लू हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया था. छह सीटों वाली इस हेलीकॉप्टर सेवा को यात्रियों, खासकर पर्यटकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. कुल्लू के होटल कारोबारी अभिनव वशिष्ठ ने कहा कि बरसात के दौरान सड़क मार्ग बाधित होने से पर्यटन प्रभावित होता है. ऐसे में हेलीकॉप्टर सेवा पर दिया गया यह विशेष ऑफर पर्यटकों को आकर्षित करेगा और कुल्लू-मनाली के पर्यटन उद्योग को भी फायदा पहुंचाएगा.

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