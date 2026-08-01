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चंडीगढ़ टू कुल्लू के सफर में भारी छूट, अब सिर्फ इतने रुपये में करें हेलीकॉप्टर की यात्रा, मात्र 45 मिनट में पहुंचेंगे कुल्लू

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश घूमने आने वाले पर्यटकों और स्थानीय यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. मानसून के दौरान सड़क मार्ग पर बार-बार भूस्खलन और ट्रैफिक बाधित होने के बीच अब चंडीगढ़ से कुल्लू तक हेलीकॉप्टर यात्रा पहले से काफी सस्ती हो गई है. हेलीकॉप्टर सेवा संचालित करने वाली कंपनी ने मानसून स्पेशल ऑफर के तहत किराए में 3,000 रुपये की सीधी छूट देने का ऐलान किया है. इसके बाद अब यात्रियों को 8,500 रुपये की जगह सिर्फ 5,500 रुपये प्रति सीट का किराया देना होगा. यह ऑफर सीमित अवधि के लिए लागू किया गया है.

हेरिटेज एविएशन की ओर से जारी मानसून ऑफर के तहत चंडीगढ़-कुल्लू और कुल्लू-चंडीगढ़ रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा. पहले जहां एक सीट का किराया 8,500 रुपये था, वहीं अब इसे घटाकर 5,500 रुपये कर दिया गया है. यानी प्रत्येक यात्री को 3,000 रुपये की सीधी बचत होगी. कंपनी का कहना है कि यह विशेष किराया सीमित समय के लिए है और सीटें उपलब्धता के आधार पर मिलेंगी.

सिर्फ 45 मिनट में पहुंचेंगे कुल्लू

यह हेलीकॉप्टर सेवा चंडीगढ़-मंडी-कुल्लू मार्ग पर संचालित की जा रही है. निर्धारित समय के अनुसार हेलीकॉप्टर सुबह 10:00 बजे चंडीगढ़ से उड़ान भरता है, 10:30 बजे मंडी के कांगणीधार हेलीपोर्ट पहुंचता है और पांच मिनट बाद दोबारा उड़ान भरकर सुबह 10:45 बजे कुल्लू पहुंच जाता है. यानी चंडीगढ़ से कुल्लू का पूरा सफर महज 45 मिनट में पूरा हो जाता है. वहीं वापसी में हेलीकॉप्टर सुबह 9:00 बजे कुल्लू से उड़ान भरता है, 9:10 बजे मंडी* पहुंचता है और 9:15 बजे चंडीगढ़ के लिए रवाना होकर 9:45 बजे गंतव्य तक पहुंच जाता है. सड़क मार्ग की तुलना में यह यात्रा काफी तेज और सुविधाजनक मानी जा रही है.

कुल्लू-मनाली एयरपोर्ट (ETV BHARAT)

मानसून में सुरक्षित यात्रा का विकल्प