चंडीगढ़ में लौटेगा मोटरस्पोर्ट्स का रोमांच, नाइट स्टेज की वापसी के साथ 39वीं सजोबा एक्सट्रीम रैली 12 से 15 मार्च तक

110 प्रतिभागी, 12 चुनौतीपूर्ण स्टेज: आयोजक सिद्धार्थ गुप्ता ने बताया कि, "इस साल करीब 110 प्रतिभागी रैली में हिस्सा लेंगे. इनमें लगभग 25 कारें और 60 बाइक राइडर्स शामिल हैं, जबकि शेष अन्य श्रेणियों के प्रतिभागी होंगे. तीन दिनों तक चलने वाली इस रैली में कुल 12 विशेष स्टेज निर्धारित किए गए हैं. इन स्टेजों पर प्रतिभागियों की ड्राइविंग स्किल, संतुलन, समय प्रबंधन और रणनीति की कड़ी परीक्षा होगी. हर स्टेज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह प्रतियोगियों के अनुभव और धैर्य दोनों को परखे."

चंडीगढ: चंडीगढ़ एक बार फिर रफ्तार, रोमांच और एडवेंचर के रंग में रंगने जा रहा है. 39वीं सजोबा एक्सट्रीम रैली का आयोजन 12 से 15 मार्च 2026 तक किया जाएगा. इस प्रतिष्ठित मोटरस्पोर्ट इवेंट की औपचारिक शुरुआत 12 मार्च को दोपहर 3:30 बजे सेंट जॉन ओल्ड ब्याज्स एसोसिएशन की ओर से सेंट जॉन्स हाई स्कूल से हरी झंडी दिखाकर की जाएगी. करीब चार दशक पुरानी यह रैली देश की सबसे पुरानी मोटरस्पोर्ट प्रतियोगिताओं में शुमार है. हर साल देशभर से राइडर्स और ड्राइवर्स को आकर्षित करती है.

नाइट स्टेज की वापसी से बढ़ेगा रोमांच: सिद्धार्थ गुप्ता ने आगे कहा कि, "इस बार की रैली की सबसे बड़ी खासियत नाइट स्टेज की वापसी है. कम रोशनी में ड्राइविंग करना किसी भी ड्राइवर के लिए आसान नहीं होता. ऐसे में प्रतिभागियों को अपनी तकनीक, एकाग्रता और टीमवर्क का बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा. आयोजकों ने विजेताओं के लिए 2.5 लाख रुपये से अधिक की कुल इनाम राशि घोषित की है, जो प्रतियोगिता को और भी प्रतिस्पर्धी बनाएगी. नाइट स्टेज से दर्शकों को भी रोमांचक अनुभव मिलने की उम्मीद है."

नया रूट, नई चुनौतियां: आयोजकों की मानें तो इस वर्ष रैली का रूट बदला गया है, जो प्रतियोगियों के लिए नई चुनौती लेकर आएगा. ये रैली चंडीगढ़ से शुरू होकर लुधियाना, नवांशहर, होशियारपुर होते हुए पहली बार उना तक पहुंचेगी और फिर वापस चंडीगढ़ लौटेगी.रास्ते में कच्चे ट्रैक, नदी के पाट, तेज टारमैक सड़कें और पहाड़ी मार्ग होंगे. यह विविध भूभाग प्रतिभागियों के कौशल और वाहन की क्षमता दोनों की कड़ी परीक्षा लेगा.

सुरक्षा और समापन समारोह की तैयारी: आयोजकों ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. पूरे रूट पर मेडिकल टीमें, एंबुलेंस और फर्स्ट इंटरवेंशन वाहन तैनात रहेंगे. 12 मार्च की सुबह 8 बजे से प्रतिभागियों की स्क्रीनिंग और तकनीकी जांच शुरू होगी. रैली का समापन 15 मार्च को शाम 5 बजे होगा. उसी दिन शाम 7:30 बजे चंडीगढ़ गोल्फ रेंज में विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा. तीन दिनों तक चलने वाला यह आयोजन एक बार फिर साबित करेगा कि चंडीगढ़ मोटरस्पोर्ट्स प्रेमियों के लिए एक खास पहचान रखता है.

