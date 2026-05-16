चंडीगढ़ में वोटर लिस्ट अपडेट अभियान 15 जून से, एक महीने तक चलेगा क्लेम-ऑब्जेक्शन, गलत जानकारी से कट सकता है नाम
चंडीगढ़ में 15 जून से SIR प्रक्रिया शुरू होगी. BLO घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे. लोगों से सही जानकारी देने की अपील.
Published : May 16, 2026 at 12:40 PM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया 15 जून से शुरू होने जा रही है. इसको लेकर चंडीगढ़ की मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पूरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों से सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा कि, "जब बूथ लेवल अधिकारी (BLO) सत्यापन के लिए घर आएं तो उन्हें सही जानकारी दें, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से न हटे."
घर-घर जाकर होगा सत्यापन: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि SIR प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट का घर-घर जाकर सत्यापन किया जाएगा. इस दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे और फर्जी, गलत या दोहराए गए नामों की जांच भी की जाएगी. यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है.
राजनीतिक दलों के साथ लगातार बैठकें: प्रेरणा पूरी ने जानकारी दी कि इस अभियान को लेकर राजनीतिक दलों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं. क्लेम और ऑब्जेक्शन के लिए लोगों को एक महीने का समय दिया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुधार आसानी से दर्ज करवा सके. चुनाव विभाग का लक्ष्य अधिक से अधिक योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल करना है.
NSS वॉलंटियर्स भी करेंगे सहयोग: मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार फिलहाल चंडीगढ़ में करीब 5.18 लाख वोटर्स हैं. ऐसे में सही और अपडेटेड वोटर लिस्ट तैयार करना बेहद जरूरी है. BLO के साथ NSS और अन्य वॉलंटियर्स भी घर-घर जाकर प्रक्रिया पूरी करेंगे. इस प्रक्रिया में लोगों से किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, केवल सीधे बातचीत के जरिए जानकारी जुटाई जाएगी.
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