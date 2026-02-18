ETV Bharat / state

जेईई मेंस 2026 में चंडीगढ़ का डबल धमाका: 12-12 घंटे की पढ़ाई से कपिश और आदित्य बने टॉपर

जेईई मेंस 2026 में चंडीगढ़ का डबल धमाका ( ETV Bharat )

पंचकूला: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा घोषित जेईई मेंस 2026 के परिणामों में चंडीगढ़ के दो छात्रों कपिश मित्तल और आदित्य गुप्ता ने 99.9 परसेंटाइल हासिल कर संयुक्त रूप से टॉप किया है. दोनों की रैंक समान रही, जिससे शहर में खुशी की लहर है. खास बात यह है कि ये दोनों स्टूडेंट्स एक ही श्री चैतन्य कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते थे. ईटीवी भारत से बातचीत में दोनों छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित पढ़ाई, शिक्षकों के मार्गदर्शन और परिवार के सहयोग को दिया. "12-12 घंटे की पढ़ाई ने दिलाई सफलता": कपिश मित्तल ने बताया, "मैं रोजाना 12 घंटे पढ़ाई करता था. तीन-तीन या चार-चार घंटे के स्लॉट बनाकर पढ़ाई करता था ताकि फोकस बना रहे." उन्होंने कहा, " हमें श्री चैतन्य कोचिंग कोचिंग सेंटर के शिक्षक जो भी निर्देश देते थे, मैं उसे पूरी ईमानदारी से फॉलो करता था. 11वीं की क्लास के बाद तीन घंटे की सेल्फ स्टडी नियमित रूप से करता रहा." कपिश ने रिवीजन को सफलता की कुंजी बताते हुए कहा कि, "रिवीजन बहुत जरूरी है. इससे छूटे हुए टॉपिक और बैकलॉग भी कवर हो जाते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं." 2-12 घंटे की पढ़ाई से कपिश और आदित्य बने टॉपर (ETV Bharat) "प्रैक्टिस से आया टाइम मैनेजमेंट": आदित्य गुप्ता ने भी 12 घंटे की नियमित पढ़ाई को अपनी सफलता का आधार बताया. उन्होंने कहा कि, "मैं 5-4 और 3 घंटे के स्लॉट में पढ़ाई करता था. टीचर्स का लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा." टाइम मैनेजमेंट को लेकर आदित्य ने कहा कि, "परीक्षा में समय का सही उपयोग प्रैक्टिस से ही संभव है. लगातार मॉक टेस्ट और अभ्यास से समझ आ जाता है कि कौन-सा सवाल पहले करना है." आदित्य ने आगे कहा, "टीचर्स द्वारा दिया गया काम पूरा करने के बाद भी मैं सेल्फ स्टडी करता था, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता गया."