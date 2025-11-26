ETV Bharat / state

पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र संगठनों का ऐलान, 3 दिसंबर को चंडीगढ़ और पंजाब के बीजेपी दफ्तर का करेंगे घेराव

चंडीगढ़ : पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा के संघर्ष का आज 25वां दिन पूरा हो गया है. मोर्चे ने यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा चुनाव की घोषणा ना करने पर आज पंजाब यूनिवर्सिटी की पूर्ण तौर पर बंद रखा. वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन के सीनेट इलेक्शन को लेकर अपनी स्थिति साफ ना करने के बाद छात्र संगठन की ओर से 3 दिसंबर को चंडीगढ़ के साथ पंजाब में स्थित बीजेपी के कार्यालय के बाहर धरना देने की घोषणा की गई है. बीजेपी के कार्यालयों के बाहर पंजाब के अलग-अलग संगठन घेराबंदी करेंगे.

पंजाब यूनिवर्सिटी में बंद : पंजाब यूनिवर्सिटी मोर्चे के आह्वान के दबाव में विश्वविद्यालय प्रशासन ने 26 नवंबर को अवकाश की घोषणा कर दी. साथ ही छात्र केंद्र, विश्वविद्यालय पुस्तकालय और कैंपस मार्केट भी बंद रहे. इससे मोर्चे के आह्वान की सफलता स्पष्ट रूप से दिखाई दी. भारी पुलिस बल तैनाती के बावजूद आज कई संगठन, किसान यूनियन और व्यक्तियों ने प्रदर्शन स्थल का दौरा कर चल रहे आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की. समर्थन देने वालों में डोआबा किसान कमेटी (पंजाब), काउमी किसान यूनियन, अकाली दल (वारिस पंजाब दे), बांदी सिंह मोर्चा, किसान संघर्ष समिति, भारतीय किसान यूनियन (सिद्धूपुर), SGPC, NAREGA वर्कर फ्रंट, मझा किसान संघर्ष समिति और अन्य शामिल थे.

सीनेट चुनाव कराने की मांग (Etv Bharat)

बीजेपी दफ्तरों का होगा घेराव : प्रदर्शन स्थल पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्चे ने अपने आगामी रूपरेखा घोषित की. मोर्चे ने कहा कि वो लोकतांत्रिक संघर्ष तब तक जारी रखेगा जब तक सीनेट चुनावों की घोषणा नहीं हो जाती. अगले चरण के रूप में मोर्चे ने 3 दिसंबर को चंडीगढ़ और पंजाब के विभिन्न जिलों में भाजपा कार्यालयों का घेराव करने की घोषणा की है. पंजाब यूनिवर्सिटी छात्र संगठन के सदस्य रमन ने बताया कि छात्र संगठनों ने मिलकर 26 नवम्बर को पूरे यूनिवर्सिटी को बंद करने का फ़ैसला किया था लेकिन प्रशासन ने डर कर 25 नवंबर को ही यूनिवर्सिटी में छुट्टी का ऐलान कर दिया. जहां हमें यूनिवर्सिटी के विभागों को ताला लगाना था, वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने आप ही विभागों को ताला लगा दिया. हमारी ओर से 26 नवंबर को किया हुआ बंद शांत तरीक़े से चलाया गया. छात्र संगठन के सदस्य गगन ने बताया कि हमारी दी गई कॉल का इतना असर है कि प्रशासन की ओर से अपने आप छुट्टी का ऐलान एक दिन पहले ही कर दिया गया.