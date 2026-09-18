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चंडीगढ़ सेक्टर-17 में आज से शैफेक्स इंडिया 2026 की शुरुआत, खान-पान के कारोबार बनने की चुनौतियों पर होगी चर्चा

शैफ़ेक्स इंडिया 2026 की शुरुआत ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: एक शेफ के लिए अब सिर्फ स्वादिष्ट खाना बनाना ही सफलता का पैमाना नहीं रह गया है. रेस्तरां की कई शाखाओं का संचालन, कर्मचारियों का प्रबंधन, खर्चों पर नियंत्रण और हर आउटलेट में खाने के स्वाद व गुणवत्ता की एकरूपता बनाए रखना भी कारोबार का अहम हिस्सा बन चुका है. इन्हीं बदलती जरूरतों पर चर्चा के लिए शैफेक्स इंडिया 2026 का आयोजन 18 से 20 सितंबर तक सेक्टर-17 स्थित परेड ग्राउंड में होगा. शेफ, कारोबारी और विशेषज्ञ होंगे शामिल: पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम में शेफ, रेस्तरां संचालक, खाद्य उद्यमी, हॉस्पिटैलिटी विशेषज्ञ और सप्लायर हिस्सा लेंगे. होटल अरोमा में हुई पत्रकार वार्ता में आयोजन समिति के सौरभ मुंजाल, हरदीप सिंह और मनमोहन कोहली ने कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की. किचन से CEO तक का सफर: आयोजन के पहले दिन "शेफ से मुख्य कार्यकारी अधिकारी तक, सफल खाद्य ब्रांड का निर्माण" विषय पर चर्चा होगी. इसमें इस बात पर मंथन होगा कि एक शेफ अपने पाक-कौशल को व्यवस्थित और लाभकारी खाद्य कारोबार में कैसे बदल सकता है. रेस्तरां संचालन, लाभ-हानि, मानकीकृत प्रक्रियाओं और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों जैसे विषय चर्चा के केंद्र में रहेंगे. चंडीगढ़ सेक्टर-17 में आज से शैफ़ेक्स इंडिया 2026 की शुरुआत (ETV Bharat) हर आउटलेट की कमाई और गुणवत्ता पर फोकस: सत्रों में प्रति आउटलेट आय-व्यय, अलग-अलग शाखाओं की लाभप्रदता और कारोबार विस्तार के लिए पूंजी जुटाने पर भी चर्चा होगी. साथ ही कई शाखाओं वाले रेस्तरां में खाने के स्वाद और गुणवत्ता में एकरूपता बनाए रखने की चुनौतियों पर विशेषज्ञ अपने अनुभव साझा करेंगे.