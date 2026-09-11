ETV Bharat / state

30 सितंबर तक चंडीगढ़ को नशामुक्त करने का लक्ष्य, प्रशासक कटारिया का अल्टीमेटम, सप्लाई नेटवर्क भी होगा निशाने पर

चंडीगढ़ प्रशासक ने 30 सितंबर तक नशे पर प्रभावी नियंत्रण का लक्ष्य तय कर पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए.

Chandigarh drug free campaign
30 सितंबर तक चंडीगढ़ को नशामुक्त करने का लक्ष्य, (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 11, 2026 at 10:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: शहर को नशे की समस्या से मुक्त करने के लिए प्रशासन ने अभियान को तय समयसीमा के साथ तेज करने का फैसला किया है. चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने अधिकारियों को 30 सितंबर तक नशे के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लक्ष्य के साथ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन अब केवल नशा बेचने वालों ही नहीं, बल्कि इसके पूरे सप्लाई नेटवर्क पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है.

30 सितंबर तक अभियान तेज करने के निर्देश: प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि, "शहर में नशीले पदार्थों की बिक्री और उपलब्धता को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन को पूरी गंभीरता के साथ काम करना होगा. तय समयसीमा के भीतर अभियान के परिणाम सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है."

प्रशासक कटारिया का अल्टीमेटम (ETV Bharat)

सक्रिय प्रशासन में नशा नहीं बिकना चाहिए: प्रशासक ने अधिकारियों से कहा कि, "जब पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हैं तो शहर में नशा बिकना नहीं चाहिए. केवल कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि नशीले पदार्थ शहर तक पहुंच ही न सकें. इसके लिए लगातार निगरानी और प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है."

बिक्री के साथ सप्लाई चेन भी होगी निशाने पर: प्रशासन ने नशे के खिलाफ रणनीति में सप्लाई नेटवर्क को भी प्रमुखता से शामिल किया है. कटारिया ने कहा कि, "कार्रवाई सिर्फ नशा बेचने वाले लोगों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए.नशे के कारोबार से जुड़े पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन तक पहुंचकर कार्रवाई करना जरूरी है."

पुलिस और विभागों में बेहतर तालमेल पर जोर: नशे के खिलाफ अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन के संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों से कहा गया है कि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ नशे की आपूर्ति से जुड़े नेटवर्क की पहचान कर उसके खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जाएं.

जिम्मेदारी तय कर होगी लगातार समीक्षा: प्रशासक ने कहा कि, "शहर में नशीले पदार्थों की उपलब्धता रोकना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. अभियान की प्रगति की लगातार समीक्षा करने के साथ विभागों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी. "

बता दें कि 30 सितंबर की समयसीमा तय होने के बाद चंडीगढ़ में नशे के खिलाफ अभियान और तेज होने के संकेत हैं. आने वाले दिनों में नशा बेचने वालों पर कार्रवाई, सप्लाई नेटवर्क की पहचान और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी. प्रशासन का लक्ष्य शहर में नशे की उपलब्धता को कम करने और इस कारोबार से जुड़े नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करना है.

ये भी पढ़ें: पंचकूला नगर निगम में करोड़ों का FDR घोटाला, फरार आरोपी एसीबी के हत्थे चढ़ा

TAGGED:

CHANDIGARH DRUG CRACKDOWN
GULAB CHAND KATARIA
DRUG SUPPLY CHAIN CRACKDOWN
CHANDIGARH NARCOTICS ACTION
CHANDIGARH DRUG FREE CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.