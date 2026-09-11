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30 सितंबर तक चंडीगढ़ को नशामुक्त करने का लक्ष्य, प्रशासक कटारिया का अल्टीमेटम, सप्लाई नेटवर्क भी होगा निशाने पर

30 सितंबर तक चंडीगढ़ को नशामुक्त करने का लक्ष्य, ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: शहर को नशे की समस्या से मुक्त करने के लिए प्रशासन ने अभियान को तय समयसीमा के साथ तेज करने का फैसला किया है. चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने अधिकारियों को 30 सितंबर तक नशे के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लक्ष्य के साथ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन अब केवल नशा बेचने वालों ही नहीं, बल्कि इसके पूरे सप्लाई नेटवर्क पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है. 30 सितंबर तक अभियान तेज करने के निर्देश: प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि, "शहर में नशीले पदार्थों की बिक्री और उपलब्धता को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन को पूरी गंभीरता के साथ काम करना होगा. तय समयसीमा के भीतर अभियान के परिणाम सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है." प्रशासक कटारिया का अल्टीमेटम (ETV Bharat) सक्रिय प्रशासन में नशा नहीं बिकना चाहिए: प्रशासक ने अधिकारियों से कहा कि, "जब पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हैं तो शहर में नशा बिकना नहीं चाहिए. केवल कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि नशीले पदार्थ शहर तक पहुंच ही न सकें. इसके लिए लगातार निगरानी और प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है."