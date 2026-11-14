ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में बुजुर्गों के लिए "वयो साथी" प्रोजेक्ट की शुरुआत, साइबर ठगी से बचाने की अनूठी पहल

चंडीगढ़ में बुजुर्गों के लिए "वयो साथी" प्रोजेक्ट की शुरुआत ( ETV Bharat )

चंडीगढ़ : बुजुर्गों को कई बार छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है. मोबाइल चलाना हो, ऑनलाइन बैंकिंग करनी हो या किसी सरकारी योजना की जानकारी लेनी हो, ऐसे कामों में उन्हें परेशानी आती है. कई बुजुर्ग अकेले रहते हैं और उनके पास बातचीत करने या समय बिताने वाला भी कोई नहीं होता. इसी को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के ‘वयो साथी’ अभियान को शुरू किया जा रहा है. इसके तहत शहर के युवा वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करेंगे.

अभियान से लोगों को जोड़ने की तैयारी : सोशल वेलफेयर विभाग की ओर से इस अभियान में लोगों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है. विभाग ने विद्यार्थियों, सामाजिक संस्थाओं, एनजीओ, आरडब्ल्यूए और आम लोगों से वॉलंटियर बनने की अपील की है. नवंबर के अंत तक चंडीगढ़ में कम से कम 5,000 वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन कराने का लक्ष्य रखा गया है. सोशल वेलफेयर विभाग के विक्रम जीत गोदवानी ने भी विभिन्न संस्थाओं और समूहों से इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की है.

चंडीगढ़ में बुजुर्गों के लिए "वयो साथी" प्रोजेक्ट की शुरुआत (ETV Bharat) 4 नवंबर को शुरू हुआ था अभियान : केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 4 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में ‘वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान 2026 की शुरुआत की थी. यह अभियान केंद्र सरकार की अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के तहत चलाया जा रहा है. इसी मौके पर वयो साथी वॉलंटियर पहल भी शुरू की गई. इसका मकसद युवाओं और बुजुर्गों के बीच मेलजोल बढ़ाना और वरिष्ठ नागरिकों को समाज से जोड़े रखना है. अभियान का संदेश है, अनुभव और ऊर्जा का संगम. बुजुर्गों को सिखाएंगे मोबाइल और ऑनलाइन काम : इस अभियान में 18 साल या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति वॉलंटियर बन सकता है. इसमें कॉलेज के विद्यार्थी, नौकरीपेशा युवा और आम नागरिक शामिल हो सकते हैं. वॉलंटियर बुजुर्गों के साथ समय बिताएंगे, उनकी बातें सुनेंगे और उन्हें मोबाइल फोन व डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करना सिखाएंगे. ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने की कोशिश : आजकल ऑनलाइन ठगी के मामले भी सामने आते रहते हैं. ऐसे में बुजुर्गों को फर्जी फोन कॉल, संदिग्ध लिंक, ओटीपी मांगने वाले संदेश और ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़े धोखाधड़ी के तरीकों के बारे में जागरूक करना भी इस अभियान का हिस्सा होगा. इसके अलावा उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और उनका लाभ लेने की प्रक्रिया समझाने में मदद की जाएगी. सिर्फ मदद नहीं, बुजुर्गों के साथ जुड़ाव भी जरूरी : वयो साथी अभियान में पांच बातों पर खास जोर दिया गया है- लोगों को जोड़ना, बातचीत करना, मिलकर काम करना, योगदान देना और इस जुड़ाव को बनाए रखना. इसका उद्देश्य यह है कि वॉलंटियर केवल एक बार बुजुर्गों से मिलकर अपनी जिम्मेदारी पूरी न समझें, बल्कि उनके साथ लगातार संपर्क बनाए रखें. वयो साथी के नाम में भी छह तरह की जिम्मेदारियां शामिल हैं. एस का मतलब सहयोग, पहला ए जागरूकता, दूसरा ए सहायता, टी प्रशिक्षण, एच स्वास्थ्य और आई सामाजिक समावेश है. अभियान के तहत इनसे जुड़े 12 विषयों पर काम किया जाएगा. ये भी पढ़ें : सोनीपत में बुजुर्ग की हत्या से मचा हड़कंप, पुलिस कस्टडी से आरोपी फरार, परिजनों ने उठाए जांच पर सवाल