चंडीगढ़ में बुजुर्गों के लिए "वयो साथी" प्रोजेक्ट की शुरुआत, साइबर ठगी से बचाने की अनूठी पहल
Vayo Sathi Project : चंडीगढ़ में सीनियर सिटीजंस को डिजिटली सक्षम बनाने, साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए 'वयो साथी' प्रोजेक्ट शुरू किया गया है.
Published : November 14, 2026 at 6:58 PM IST
चंडीगढ़ : बुजुर्गों को कई बार छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है. मोबाइल चलाना हो, ऑनलाइन बैंकिंग करनी हो या किसी सरकारी योजना की जानकारी लेनी हो, ऐसे कामों में उन्हें परेशानी आती है. कई बुजुर्ग अकेले रहते हैं और उनके पास बातचीत करने या समय बिताने वाला भी कोई नहीं होता. इसी को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के ‘वयो साथी’ अभियान को शुरू किया जा रहा है. इसके तहत शहर के युवा वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करेंगे.
अभियान से लोगों को जोड़ने की तैयारी : सोशल वेलफेयर विभाग की ओर से इस अभियान में लोगों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है. विभाग ने विद्यार्थियों, सामाजिक संस्थाओं, एनजीओ, आरडब्ल्यूए और आम लोगों से वॉलंटियर बनने की अपील की है. नवंबर के अंत तक चंडीगढ़ में कम से कम 5,000 वॉलंटियर का रजिस्ट्रेशन कराने का लक्ष्य रखा गया है. सोशल वेलफेयर विभाग के विक्रम जीत गोदवानी ने भी विभिन्न संस्थाओं और समूहों से इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की अपील की है.
4 नवंबर को शुरू हुआ था अभियान : केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने 4 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में ‘वयो सम्मान राष्ट्रीय अभियान 2026 की शुरुआत की थी. यह अभियान केंद्र सरकार की अटल वयो अभ्युदय योजना (AVYAY) के तहत चलाया जा रहा है. इसी मौके पर वयो साथी वॉलंटियर पहल भी शुरू की गई. इसका मकसद युवाओं और बुजुर्गों के बीच मेलजोल बढ़ाना और वरिष्ठ नागरिकों को समाज से जोड़े रखना है. अभियान का संदेश है, अनुभव और ऊर्जा का संगम.
बुजुर्गों को सिखाएंगे मोबाइल और ऑनलाइन काम : इस अभियान में 18 साल या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति वॉलंटियर बन सकता है. इसमें कॉलेज के विद्यार्थी, नौकरीपेशा युवा और आम नागरिक शामिल हो सकते हैं. वॉलंटियर बुजुर्गों के साथ समय बिताएंगे, उनकी बातें सुनेंगे और उन्हें मोबाइल फोन व डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करना सिखाएंगे.
ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने की कोशिश : आजकल ऑनलाइन ठगी के मामले भी सामने आते रहते हैं. ऐसे में बुजुर्गों को फर्जी फोन कॉल, संदिग्ध लिंक, ओटीपी मांगने वाले संदेश और ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़े धोखाधड़ी के तरीकों के बारे में जागरूक करना भी इस अभियान का हिस्सा होगा. इसके अलावा उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और उनका लाभ लेने की प्रक्रिया समझाने में मदद की जाएगी.
सिर्फ मदद नहीं, बुजुर्गों के साथ जुड़ाव भी जरूरी : वयो साथी अभियान में पांच बातों पर खास जोर दिया गया है- लोगों को जोड़ना, बातचीत करना, मिलकर काम करना, योगदान देना और इस जुड़ाव को बनाए रखना. इसका उद्देश्य यह है कि वॉलंटियर केवल एक बार बुजुर्गों से मिलकर अपनी जिम्मेदारी पूरी न समझें, बल्कि उनके साथ लगातार संपर्क बनाए रखें. वयो साथी के नाम में भी छह तरह की जिम्मेदारियां शामिल हैं. एस का मतलब सहयोग, पहला ए जागरूकता, दूसरा ए सहायता, टी प्रशिक्षण, एच स्वास्थ्य और आई सामाजिक समावेश है. अभियान के तहत इनसे जुड़े 12 विषयों पर काम किया जाएगा.
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रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद मिलेगा प्रमाणपत्र : वॉलंटियर बनने के इच्छुक लोग केंद्र सरकार के सीनियर सिटिजन वेलफेयर पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके अलावा जेईईवीएएन (JEEVAN) ऐप से भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है. व्यक्ति के साथ-साथ संस्थाएं और संगठन भी अपने सदस्यों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. पंजीकरण पूरा होने के बाद वॉलंटियर को वयो साथी का प्रमाणपत्र दिया जाएगा. ये प्रमाणपत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी किया जाएगा.
5000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य : चंडीगढ़ प्रशासन का लक्ष्य नवंबर के अंत तक 5,000 लोगों को इस अभियान से जोड़ना है. https://seniorcitizen.dosje.gov.in/vayo-sathi पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इस पहल के जरिए कोशिश है कि शहर के बुजुर्गों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और डिजिटल मदद मिलने के साथ युवाओं का साथ भी मिले. इससे अलग-अलग पीढ़ियों के बीच बातचीत और आपसी समझ बढ़ाने का मौका मिलेगा.
शहर के लोगों को भेजा गया लिंक : चंडीगढ़ में इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज़ करने वाले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के कर्मचारी विक्रम ठाकुर ने बताया कि मिनिस्ट्री की ओर से एक लिंक जारी किया गया था जो शहर के सभी लोगों को भेजा गया है. इस लिंक के माध्यम से कोई भी व्यक्ति वॉलंटियर बन सकता है. और आप आस-पास के किसी भी बुजुर्ग की मदद कर सकते हैं. फ़िलहाल इसे अभी शुरू नहीं किया गया है हम अभी वालंटियरों का इंतज़ार कर रहे हैं. लेकिन इस संबंध में जल्द ही जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी.
चंडीगढ़ में कितने सीनियर सिटीजन ? : 2011 के सेंसस के मुताबिक कुल सीनियर सिटीजन लगभग 75,000 लोग थे. 2026 के अनुमानित आधिकारिक डेटा 'नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन' और चंडीगढ़ सामाजिक कल्याण विभाग के जनसांख्यिकीय अनुमानों के अनुसार 1.20 लाख से 1.35 लाख के करीब सीनियर सिटीजन हैं .
बुजुर्गों ने क्या कहा ? : चंडीगढ़ सीनियर सिटीज़न एसोसिएशन सेक्टर 27 के मुख्य सदस्य आर के गर्ग ने बताया कि "मैंने इस प्रोजेक्ट में शामिल होते हुए अपने फ़ोन में उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है. फ़िलहाल मैं इसे इस्तेमाल भी कर रहा हूं, सीनियर सिटीज़न साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं. ऐसे में इस तरह के प्रोजेक्ट सीनियर सिटीज़न के लिए कितना कारगर होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा. चंडीगढ़ सीनियर सिटीज़न एसोसिएशन के सदस्य एस सी अग्रवाल ने बताया कि फिलहाल उन्हें वयो साथी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन इसके इलावा चंडीगढ़ साइबर क्राइम की टीम अवेयरनेस के लिए उनके जैसे कई ऐसे बजुर्गो को सेमिनार के जरिये जानकारी देते रहते हैं. लेकिन इस प्रोजेक्ट से अगर किसी बुजुर्ग को साइबर ठगी जैसे मामलों से बचाया जा सकता है तो यह सराहनीय होगा
जरूरी सवालों के जवाब जानिए :
- कौन बन सकता है वॉलंटियर : 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी नागरिक
- वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी : बुजुगों के साथ समय बिताना, उन्हें स्मार्टफोन व इंटरनेट चलाना सिखाना
- कैसे करें रजिस्ट्रेशन ? : मिनिस्ट्री की आधिकारिक वेबसाइट https://seniorcitizen.dosje.gov.in/vayo-sathi पर जाकर Vayo SAATHI सेक्शन में फॉर्म भरें. मोबाइल ऐप से गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से 'जीवन ऐप' डाउनलोड करके सीधा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं
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