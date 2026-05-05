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चंडीगढ़ के सेक्टर-9 में प्रॉपर्टी डीलर चमनप्रीत हत्याकांड की मास्टरमाइंड अमरीन गिरफ्तार, प्रॉपर्टी विवाद बना हत्या का कारण

18 मार्च को चंडीगढ़ के सेक्टर-9 में प्रॉपर्टी डीलर चमनप्रीत हत्याकांड को पुलिस ने सुलझा लिया है.

CHAMANPREET MURDER CASE
चंडीगढ़ के सेक्टर-9 में हुए प्रॉपर्टी डीलर चमनप्रीत हत्याकांड को पुलिस ने सुलझाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 5, 2026 at 1:39 PM IST

2 Min Read
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चंडीगढ़: सेक्टर-9 में प्रॉपर्टी डीलर चमनप्रीत सिंह उर्फ चिन्नी कुबाहेड़ी की दिनदहाड़े हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने इस केस में मास्टरमाइंड मानी जा रही अमरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Chamanpreet Murder Case
एसपी मंजीत श्योराण (ETV Bharat)

18 मार्च को हुई थी हत्याः बता दें कि 18 मार्च 2026 को सेक्टर-9 में चमनप्रीत सिंह को जिम के बाहर गोली मार दी गई थी. इस घटना से शहर में सनसनी फैल गई थी.

प्रॉपर्टी डीलर चमनप्रीत हत्याकांड का एसपी ने किया खुलासा (ETV Bharat)

कैसे रची साजिश: जांच में सामने आया है कि अमरीन ने गैंगस्टर लकी पाटियाल से संपर्क किया और हत्या की योजना बनाई. इसमें मोहाली के कैम्बाला गांव के प्रॉपर्टी डीलर हर्षप्रीत सिंह ने अहम भूमिका निभाई. उसने एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए अमरीन और गैंगस्टर के बीच संपर्क करवाया.

पहले हर्षप्रीत हुआ गिरफ्तार: 29 अप्रैल को पुलिस ने हर्षप्रीत सिंह को मलोया इलाके से पकड़ा था. उसके पास से एक .45 बोर पिस्टल और कारतूस मिले थे. जांच में पता चला कि यह हथियार अमरीन के नाम पर रजिस्टर था.

ऐसे हुई वारदात: पुलिस के मुताबिक, गैंगस्टर लकी पाटियाल ने पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाली. उसने शूटरों, राजन उर्फ पियूष पहलवान और प्रीतम, को हथियार, बाइक और पैसे उपलब्ध कराए. 18 मार्च को दोनों ने जिम के बाहर चमनप्रीत को गोली मार दी.

क्या बोले पुलिस अधिकारीः पुलिस के मुताबिक, इस पूरे मामले में मोहाली के गांव कैम्बाला निवासी हर्षप्रीत सिंह ने अहम भूमिका निभाई. उसने एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए अमरीन और गैंगस्टर के बीच संपर्क करवाया. बताया जा रहा है कि हत्या के बदले बड़ी रकम देने की बात तय हुई थी.

अन्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगीः एसपी मंजीत श्योराण का कहना है कि "अमरीन सेक्टर-35, चंडीगढ़ की रहने वाली है और अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. मामले में अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है. इस केस से जुड़े बाकी लोगों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा."

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