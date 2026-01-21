ETV Bharat / state

चंडीगढ़ सेक्टर-39 में पुलिस और गैंगस्टरों की मुठभेड़, गोलियों की गूंज से थर्राया पूरा क्षेत्र, दो घायल और एक फरार

चंडीगढ़ सेक्टर-39 में पुलिस और गैंगस्टरों की मुठभेड़ हुई. इस दौरान दो घायल हुए, जबकि एक बदमाश फरार हो गया.

चंडीगढ़: शहर के सेक्टर-39 में देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई. दरअसल, सेक्टर-32 स्थित केमिस्ट शॉप पर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले गैंगस्टर पुलिस की सतर्कता का शिकार बने. क्रॉस फायरिंग की इस घटना में इलाके में तनाव का माहौल बन गया.

पुलिस ने घेराबंदी कर किया हमला: पुलिस के अनुसार तीनों बदमाश एक कार में घूम रहे थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे. पुलिस को इनके मूवमेंट की सूचना मिलते ही टीम ने घेराबंदी कर कार्रवाई शुरू की.इसी दौरान सेक्टर-39 के जीरा मंडी के पीछे जंगलों में दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हुई. जवाबी कार्रवाई में तीनों गैंगस्टरों को गोली लगी. दो घायल बदमाश मौके पर ही पकड़े गए, जबकि एक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. घायल आरोपियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

चंडीगढ़ सेक्टर-39 में पुलिस और गैंगस्टरों की मुठभेड़ (ETV Bharat)

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ाव की आशंका: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हो सकते हैं. हाल ही में सेक्टर-32 के केमिस्ट शॉप पर हुई फायरिंग में भी इनका नाम सामने आया था. ये गैंगस्टर काफी समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे थे.

फरार आरोपी की तलाश जारी: वहीं, पुलिस फरार आरोपी की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है. सेक्टर-39 थाना प्रभारी ने कार्रवाई को शहर में अपराध के खिलाफ बड़ी पहल करार दिया है. जल्द ही इस मुठभेड़ और गिरफ्तारी से जुड़ा आधिकारिक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा.

