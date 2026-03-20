चंडीगढ़ की सेक्टर-26 सब्जी मंडी बदहाल, प्रशासक के दौरे के बाद भी हालात जस के तस
चंडीगढ़ की सेक्टर-26 सब्जी मंडी की बदहाली से कोरोबारी के साथ-साथ आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
Published : March 20, 2026 at 4:24 PM IST
चंडीगढ़: सेक्टर-26 स्थित सब्जी मंडी की हालत लगातार खराब बनी हुई है, जिससे यहां आने वाले लोग और दुकानदार दोनों परेशान हैं. कुछ समय पहले शहर के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने मंडी का औचक निरीक्षण किया था, जिसके बाद उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे. लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आई.
सड़के पैदल चलने के लायक नहींः मंडी में कई जगहों पर सड़कें पैदल चलने लायक भी नहीं है. मजबूरी में लोग सब्जी खरीदने के लिए मंडी आते हैं. आढ़ती एसोसिएशन से जुड़े बृजमोहन ने बताया कि "मंडी की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि कई बार थ्री-व्हीलर और एक्टिवा पलट चुकी हैं, जिससे लोगों को चोट भी लगी है. जब तक सड़कों का निर्माण नहीं होगा, तब तक सफाई और व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए पहले झुग्गी-झोपड़ी हटाई गई थी, लेकिन अब दोबारा वहां कब्जा हो गया है, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है."
प्रशासन पर गंभीर आरोपः बृजमोहन ने बताया कि "प्रशासन सिर्फ फल और सब्जी मंडी की तरफ ध्यान देता है, जबकि अनाज मंडी के सामने थोक विक्रेताओं द्वारा बड़ी जगह घेर रखी गई है. बाहर से आने वाले ट्रक कई-कई दिन तक वहीं खड़े रहते हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है."
मंडी नगर निगम के दायरे में नहींः वहीं, इलाके के पार्षद दिलीप शर्मा ने भी मंडी के खराब हालात को स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि "यह मंडी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे में नहीं आती, बल्कि प्रशासन के अधीन है. इस मुद्दे को लेकर वह कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई."
टॉयलेट की सफाई ठीक से नहीं: स्थानीय पार्षद दिलीप शर्मा के अनुसार, मंडी में टॉयलेट की सफाई ठीक से नहीं होती और सीवरेज का पानी बाहर बह रहा है. साथ ही झुग्गी-झोपड़ी का दोबारा कब्जा भी एक बड़ी समस्या बन चुका है." ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रशासन के दावों के बावजूद सेक्टर-26 सब्जी मंडी के हालात कब सुधरेंगे, या फिर लोग इसी तरह गंदगी और अव्यवस्था के बीच जीने को मजबूर रहेंगे.