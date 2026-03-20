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चंडीगढ़ की सेक्टर-26 सब्जी मंडी बदहाल, प्रशासक के दौरे के बाद भी हालात जस के तस

सेक्टर-26 सब्जी मंडी गंदगी का अंबार ( Etv Bharat )

चंडीगढ़: सेक्टर-26 स्थित सब्जी मंडी की हालत लगातार खराब बनी हुई है, जिससे यहां आने वाले लोग और दुकानदार दोनों परेशान हैं. कुछ समय पहले शहर के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने मंडी का औचक निरीक्षण किया था, जिसके बाद उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे. लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आई. सड़के पैदल चलने के लायक नहींः मंडी में कई जगहों पर सड़कें पैदल चलने लायक भी नहीं है. मजबूरी में लोग सब्जी खरीदने के लिए मंडी आते हैं. आढ़ती एसोसिएशन से जुड़े बृजमोहन ने बताया कि "मंडी की सड़कों की हालत इतनी खराब है कि कई बार थ्री-व्हीलर और एक्टिवा पलट चुकी हैं, जिससे लोगों को चोट भी लगी है. जब तक सड़कों का निर्माण नहीं होगा, तब तक सफाई और व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए पहले झुग्गी-झोपड़ी हटाई गई थी, लेकिन अब दोबारा वहां कब्जा हो गया है, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है." सेक्टर-26 सब्जी मंडी बदहाल (Etv Bharat)