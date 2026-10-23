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हैरिटेज के नाम पर अटका चंडीगढ़ के "जंज घर" का जीर्णोद्धार, ₹2 करोड़ की रेनोवेशन परियोजना सिर्फ तोड़फोड़ तक सिमटी

जंज घर बना खंडहर ( ETV Bharat )

पंचकूला/चंडीगढ़: सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के सबसे पुराने सेक्टरों में से एक सेक्टर-23 के लोग अपनी यादों के घर जंज घर की बदहाली से काफी परेशान हैं. कभी रौनक और हर समय चहल-कदमी वाला यह जंज घर आज महज एक खाली चारदिवारी रह गया है. चंडीगढ़ नगर निगम एवं प्रशासन रेनोवेशन के नाम पर जंज घर के सभी कमरों को तोड़ चुका है. अब जगह-जगह कूड़े के ढेर, मलबा, गंदगी, टूटा फर्श और जगह-जगह से टूटी इमारत दिखाई दे रही है. अंदर ग्राउंड में लंबी-लंबी झाड़ियों और गंदगी पसरी होने से आसपास के लोग बदबू से परेशान हैं.

हैरिटेज के नाम पर अटका चंडीगढ़ के "जंज घर" का जीर्णोद्धार (ETV Bharat) जंज घर के जीर्णोद्धार का इंतजार: सेक्टर-23 के लोग करीब दो वर्ष से भी अधिक समय से इस जंज घर के जीर्णोद्धार के इंतजार में हैं. हैरत की बात यह है कि जंज घर की रेनोवेशन के लिए करीब दो करोड़ रुपये की परियोजना पर काम शुरू करने का दावा किया गया था. इससे पहले आप पार्टी से पूर्व मेयर कुलदीप कुमार और आप के तत्कालीन एवं मौजूदा समय में भाजपा से पार्षद दमनप्रीत सिंह ने पूर्व निगम कमिश्नर आनंदिता मित्रा के साथ अपने-अपने नाम की लिखी रेनोवेशन तख्ती भी जंज घर में लगाकर मीडिया को जानकारी सांझा की थी. लेकिन बाद में रेनोवेशन के नाम पर जंज घर के अंदर सभी कमरे तोड़ दिए गए, हॉल और गलियारे में भी तोड़-फोड़ की गई. लेकिन रेनोवेशन करने के बजाय इमारत के हैरिटेज की श्रेणी में शामिल होने का हवाला देकर काम रोक दिया गया. इससे स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है.

अटका चंडीगढ़ के जंज घर का जीर्णोद्धार (ETV Bharat) ईटीवी भारत की टीम इस बारे में अधिक जानकारी के लिए मौके पर पहुंची औल लोगों से बातचीत की. बातचीत के दौरान लोगों ने जंज घर से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया. साथ ही कहा कि पूर्व मेयर और पार्षद केवल तख्ती लगा और फोटो खिंचवाकर अपनी जिम्मेदारी को भूले बैठे हैं. जंज घर के जीर्णोद्धार का इंतजार (ETV Bharat) स्थानीय लोगों ने साझा किया अपना अनुभव: सेक्टर-23 निवासी अमरनाथ गुप्ता ने बताया कि, " हर किसी ने जंज घर की अनेदेखी की है. हर जगह मलबा पड़ा दिखाई दे रहा है और पीछे की ओर चूहों ने मिट्‌टी खोदी हुई है, जहां से चूहे लोगों के घरों में घुसते हैं. कूड़ा-कर्कट होने से बदबू फैलती है, लोग परेशान होते हैं. जबकि इस इमारत से लोगों की अनेकों यादें जुड़ी हैं. वह खुद इस जंज घर को वर्ष 1972 से देखते आ रहे हैं और यह उससे भी अधिक पुरानी इमारत है, जिस कारण से इसे हैरिटेज में शामिल किया गया है. यहां शादियां और अन्य मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की जाती थी लेकिन चंडीगढ़ नगर निगम और शहर की अफसरशाही ने इसकी कोई सुध नहीं ली है, नतीजतन सबकुछ राम-भरोसे है. इमारत ढहने की कगार पर ला दी गई है लेकिन इसके जीर्णोद्धार के लिए कुछ नहीं किया जा रहा."

जंज घर के नजदीक रहने वाले रमेश कुमार ने कहा कि, "इस इमारत में न केवल आम लोगों के बल्कि अफसरों ने भी अपने कार्यक्रम आयोजित किए हैं. लेकिन मौजूदा समय में जंज घर को बदहाल कर दिया गया है, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है. वह खुद भी इस जंज घर में अपने बच्चों के शुभ कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं और अनके लोग यहां अपने-अपने कार्यक्रम करते रहे हैं. वह खुद भी करीब पचास-साठ शादियों का आयोजन करवा चुके हैं. लेकिन बीते करीब ढाई वर्ष से किसी ने इसकी सुध नहीं ली. हमारी अनेकों यादें जंज घर से जुड़ी हैं. हमने महज 32 रुपये में भी जंज घर की बुकिंग करवाई थी लेकिन फिर बुकिंग रेट बढ़ते हुए 21 हजार और 32 हजार व आगे तक पहुंच गए हैं. स्थानीय पार्षद दमनप्रीत सिंह द्वार जंज घर की रेनोवेशन की तख्ती लगाने के दौरान वह भी मौके पर मौजूद थे. दावा किया गया था कि लगभग एक वर्ष में जंज घर का कायाकल्प कर दिया जाएगा लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया. केवल हैरिटेज का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया जाता है. लोगों से झूठ बोला गया था."

चंडीगढ़ निवासी बीरबल गुप्ता ने कहा कि, "जंज घर का जंगल बन गया है. सेक्टर-23 व आसपास के अन्य लोगों को शादी समारोह के अयोजन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है. बीस वर्ष पहले उन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों के शादी समारोह इस जंज घर में आयोजित किए थे. लेकिन बीते दो साल से अधिक समय से इस जंज घर की ओर किसी ने देखा तक नहीं है. हम तो इसकी रेनोवेशन की उम्मीद भी छोड़ चुके हैं."

चंडीगढ़ निवासी डीके अग्रवाल ने कहा कि, "जंज घर में आखिरी बार कोविड महामारी के दौरान कोविड के इंजेक्शन लगाए गए थे. लेकिन जिन कमरों का इस्तेमाल किया गया था, उन सभी को तोड़ दिया है. अधिकारियों ने क्या सोच रखते हुए जंज घर के कमरों और अन्य जगहों पर तोड़-फोड़ की. यदि इमारत हैरिटेज थी तो और अंदर रेनोवेशन नहीं की जानी थी तो फिर किस मकसद के साथ तोड़-फोड़ की गई."

समाजसेविका मोनिका भंडुला ने बताया कि, "स्थानीय लोग लंबे समय से जंज घर को रेनोवेट कराने की मांग कर रहे हैं. सेक्टर-22, 23 व आसपास के अन्य सेक्टर के लोगों की यह डिमांड है. भले ही जंज घर हैरिटेज में शामिल है लेकिन जब इसे अंदर से तोड़ा जा सकता है तो फिर बनाया क्यों नहीं जा सकता. कोई काम शुरू किया गया है तो उसे पूरा किया जाना चाहिए. लेकिन हालात ऐसे हैं कि अच्छी-खासी इमारत को भी तोड़कर रख दिया गया है."

महेंद्र तनेजा ने कहा कि, "वह बीते पचास वर्षों से सेक्टर-23 में रह रहे हैं. फरवरी 2025 में बेटी की शादी थी. इसके लिए जंज घर में कार्यक्रम आयोजित करना चाहा. लेकिन रेनोवेशन के नाम पर कोई मंजूरी नहीं मिली, जिस कारण वह बुकिंग के लिए यहां-वहां घूमते रहे. बेटी की शादी हुए एक वर्ष बीत गया है लेकिन आज तक इस जंज घर में कोई काम नहीं किया गया. जंज घर को बीमारी का घर बना दिया गया है, हर जगह बुराहाल है, जंगल बना हुआ है और पीछे के घरों में मच्छरों का खतरा बना रहता है."

हैरिटेज कमेटी देगी अप्रूवल: वहीं, इस पूरे मामले में वार्ड नंबर-17, सेक्टर-22 से स्थानीय पार्षद दमन प्रीत सिंह ने कहा कि, "हमारे संज्ञान में आया है कि जंज घर ग्रेड-2 हैरिटेज इमारत है. इस इमारत के नवीनीकरण का प्रस्ताव रखा गया है और हैरिटेज संबंधी नियमों के अनुसार ही इसका इंटीरियर डिजाइन तैयार करने के लिए एक आर्किटेक्ट को नियुक्त किया गया था. आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे अब हैरिटेज कमेटी के समक्ष विचार करने और मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है." ₹2 करोड़ की रेनोवेशन परियोजना सिर्फ तोड़फोड़ तक सिमटी (ETV Bharat)