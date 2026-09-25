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चंडीगढ़ सेक्टर-22 में हेड कांस्टेबल की गोली लगने से मौत, नाबालिग बेटा हिरासत में

चंडीगढ़ सेक्टर-22 में हेड कांस्टेबल की गोली लगने से मौत ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सेक्टर-22 में शुक्रवार सुबह चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल नितिन (42) की गोली लगने से मौत हो गई. वह पुलिस हेडक्वार्टर सेक्टर-9 की अकाउंट ब्रांच में तैनात थे. उनका शव घर के कमरे में बेड पर मिला. गोली उनके सिर में लगी थी. सूचना मिलते ही सेक्टर-17 थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. गोली की आवाज के बाद पड़ोसियों ने दी सूचना: घटना शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है. पड़ोसियों के मुताबिक, नितिन के घर से पहले शोर और विवाद की आवाजें आ रही थीं. इसके बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी. पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घर को घेर लिया और जांच शुरू की. घर में नितिन, पत्नी और बेटा मौजूद थे: शुरुआती जांच के अनुसार वारदात के समय घर में नितिन, उनकी पत्नी और 17 वर्षीय नाबालिग बेटा मौजूद था. पुलिस ने नितिन को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. SSP कंवरदीप कौर ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से जांच की जानकारी ली. चंडीगढ़ में हेड कांस्टेबल की गोली लगने से मौत (ETV Bharat)