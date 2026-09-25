चंडीगढ़ सेक्टर-22 में हेड कांस्टेबल की गोली लगने से मौत, नाबालिग बेटा हिरासत में
चंडीगढ़ सेक्टर-22 में हेड कांस्टेबल नितिन की गोली लगने से मौत हो गई. पुलिस ने नाबालिग बेटा को हिरासत में लिया है.
Published : September 25, 2026 at 12:35 PM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सेक्टर-22 में शुक्रवार सुबह चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल नितिन (42) की गोली लगने से मौत हो गई. वह पुलिस हेडक्वार्टर सेक्टर-9 की अकाउंट ब्रांच में तैनात थे. उनका शव घर के कमरे में बेड पर मिला. गोली उनके सिर में लगी थी. सूचना मिलते ही सेक्टर-17 थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे.
गोली की आवाज के बाद पड़ोसियों ने दी सूचना: घटना शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है. पड़ोसियों के मुताबिक, नितिन के घर से पहले शोर और विवाद की आवाजें आ रही थीं. इसके बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी. पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घर को घेर लिया और जांच शुरू की.
घर में नितिन, पत्नी और बेटा मौजूद थे: शुरुआती जांच के अनुसार वारदात के समय घर में नितिन, उनकी पत्नी और 17 वर्षीय नाबालिग बेटा मौजूद था. पुलिस ने नितिन को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. SSP कंवरदीप कौर ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से जांच की जानकारी ली.
SSP ने दी जानकारी: इस मामले में SSP कंवरदीप कौर ने कहा कि, "सुबह हमें कॉल आई थी. जब टीम यहां पहुंची तो उनके सिर पर गन शॉट इंजरी पाई गई. उनकी डेथ हो गई है. मौके पर तीन लोग मौजूद थे, नितिन, उनकी वाइफ और उनका बेटा. फिलहाल जांच जारी है और सभी से पूछताछ की जा रही है."
बेटे के बयान से बढ़ा शक: पुलिस के अनुसार नाबालिग बेटे ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि कोई बाहरी व्यक्ति घर में आया और उसके पिता को गोली मारकर फरार हो गया. दोबारा पूछताछ में उसके बयान में विरोधाभास सामने आया. इसके बाद पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गोली किसने चलाई.
मौके से देसी कट्टा बरामद: पुलिस ने घटनास्थल से एक देसी कट्टा बरामद किया है. वहीं, शुरुआती रिपोर्ट में सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलने की बात भी सामने आई थी. हथियार और अन्य साक्ष्यों की जांच फोरेंसिक टीम कर रही है. पुलिस घटनास्थल से मिले सबूतों और परिवार के सदस्यों के बयानों को जोड़कर घटनाक्रम की कड़ियां तलाश रही है.
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