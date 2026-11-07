20 हजार लाइटों से जगमगाया चंडीगढ़ सेक्टर-17, जापानी चेरी ब्लॉसम थीम ने बदली बाजार की तस्वीर
Chandigarh Diwali Decoration: चंडीगढ़ के सेक्टर-17 प्लाजा में दिवाली पर 20 हजार लाइटों से जापानी चेरी ब्लॉसम थीम की आकर्षक सजावट की गई है.
Published : November 7, 2026 at 11:02 AM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ सेक्टर-17 प्लाजा की रौनक दिवाली पर कुछ अलग ही नजर आ रही है. पिछले साल जहां बाजार को रंग-बिरंगे छातों से सजाया गया था, वहीं इस बार जापान के प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम यानी गुलाबी फूलों से प्रेरित थीम चुनी गई है. करीब 20 हजार डिजिटल लाइटों से सजा प्लाजा शाम होते ही रोशनी से जगमगा उठता है. गुलाबी और सफेद रोशनी पूरे बाजार को आकर्षक रूप दे रही है.
एंट्री टनल से लेकर फव्वारों तक खास सजावट: इस बार सजावट को केवल ऊपर लाइटें लगाने तक सीमित नहीं रखा गया है. प्लाजा के अलग-अलग हिस्सों को थीम के अनुसार सजाया गया है. यहां रोशनी से सजी एंट्री टनल बनाई गई है. वहीं, बीच में मौजूद फव्वारों के आसपास भी विशेष लाइटिंग की गई है. इससे बाजार में आने वाले लोगों को घूमने और तस्वीरें खिंचवाने के लिए कई आकर्षक जगहें मिल रही हैं. यहां पहुंची अनिता ने कहा कि, "काफी अच्छा लग रहा है. इस बार की सजावट हर बार से अलग है."
पिछली बार 5 हजार छातों ने खींचा था ध्यान: पिछले साल सेक्टर-17 प्लाजा में करीब 5 हजार रंग-बिरंगे छाते लगाए गए थे. इन्हें लगभग 10 हजार लाइटों से सजाया गया था. इस बार छातों की जगह चेरी ब्लॉसम थीम को प्राथमिकता दी गई है. अधिक लाइटों और अलग-अलग सजावटी हिस्सों के कारण प्लाजा का लुक पहले से ज्यादा भव्य नजर आ रहा है. राजस्थान से आए पूनाराम ने बताया कि, "मुझे काफी अच्छा लग रहा है. इस बार अलग ही रौनक दिख रही है.दो दिन पहले आया था. मुझे अच्छा लगा था, इसलिए दोबारा आया हूं. इसे दुल्हन की तरह सजाया गया है. ये मानों धरती पर स्वर्ग जैसा लग रहा है. जो भी यहां आ रहा है, फोटो, वीडियो बना रहा है. सोशल मीडिया में पोस्ट करता है. इससे लोगों को भी यहां की खूबसूरती पसंद आएगी और लोग यहां आएंगे.इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा."
फोटोशूट और सोशल मीडिया के लिए बना आकर्षण: सजावट का काम देखने वाले और यहां स्टॉल लगाने वाले मोहित खन्ना ने बताया कि, "इस बार प्लाजा को अलग अंदाज देने की कोशिश की गई है. सजावट में रोशनी के साथ रास्तों और पहले से मौजूद फव्वारों को भी शामिल किया गया है." शाम के समय यहां पहुंचने वाले लोग रोशनी के बीच तस्वीरें खिंचवा रहे हैं. यह जगह सोशल मीडिया पोस्ट के साथ प्री-वेडिंग फोटोशूट के लिए भी आकर्षण बन रही है.
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