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20 हजार लाइटों से जगमगाया चंडीगढ़ सेक्टर-17, जापानी चेरी ब्लॉसम थीम ने बदली बाजार की तस्वीर

जापानी चेरी ब्लॉसम थीम ने बदली बाजार की तस्वीर ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ सेक्टर-17 प्लाजा की रौनक दिवाली पर कुछ अलग ही नजर आ रही है. पिछले साल जहां बाजार को रंग-बिरंगे छातों से सजाया गया था, वहीं इस बार जापान के प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसम यानी गुलाबी फूलों से प्रेरित थीम चुनी गई है. करीब 20 हजार डिजिटल लाइटों से सजा प्लाजा शाम होते ही रोशनी से जगमगा उठता है. गुलाबी और सफेद रोशनी पूरे बाजार को आकर्षक रूप दे रही है.

एंट्री टनल से लेकर फव्वारों तक खास सजावट: इस बार सजावट को केवल ऊपर लाइटें लगाने तक सीमित नहीं रखा गया है. प्लाजा के अलग-अलग हिस्सों को थीम के अनुसार सजाया गया है. यहां रोशनी से सजी एंट्री टनल बनाई गई है. वहीं, बीच में मौजूद फव्वारों के आसपास भी विशेष लाइटिंग की गई है. इससे बाजार में आने वाले लोगों को घूमने और तस्वीरें खिंचवाने के लिए कई आकर्षक जगहें मिल रही हैं. यहां पहुंची अनिता ने कहा कि, "काफी अच्छा लग रहा है. इस बार की सजावट हर बार से अलग है."