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चंडीगढ़ का सेक्टर-17 बना युवाओं का ओपन स्टूडियो, कैमरा ऑन होते ही शुरू हो जाता है सपनों का सफर, यहां हर दिन बन रही हजारों रील्स

चंडीगढ़ का सेक्टर-17 युवाओं का ओपन स्टूडियो बन चुका है. यहां यूथ रील्स, डांस और एक्टिंग के जरिए करियर बन रहे हैं.

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चंडीगढ़ का सेक्टर-17 बना युवाओं का ओपन स्टूडियो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 16, 2026 at 4:37 PM IST

4 Min Read
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चंडीगढ़: चंडीगढ़ का सेक्टर-17 इन दिनों युवाओं के लिए किसी ओपन स्टूडियो से कम नहीं है. सुबह से लेकर देर शाम तक यहां कैमरे, ट्राइपॉड, रिंग लाइट और मोबाइल के साथ दर्जनों कंटेंट क्रिएटर नजर आते हैं. कोई डांस की प्रैक्टिस कर रहा होता है, कोई भांगड़ा और गिद्धा रिकॉर्ड कर रहा होता है तो कोई कव्वाली, कॉमेडी या एक्टिंग की वीडियो शूट करता दिखाई देता है. पूरा इलाका ऐसा लगता है जैसे बिना किसी फिल्म सेट के एक बड़ा शूटिंग स्पॉट बन गया हो.

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यहां हर दिन बन रही हजारों रील्स (ETV Bharat)

हर हुनर को मिल रहा है मंच: सेक्टर-17 की खास बात यह है कि यहां हर तरह की कला को जगह मिल रही है. चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि मोहाली, पंचकूला और आसपास के शहरों से भी युवा यहां पहुंचते हैं. कोई सोशल मीडिया पर पहचान बनाना चाहता है, कोई ऑडिशन की तैयारी करता है तो कोई अपनी कला को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा है. राह चलते लोग भी कुछ देर रुककर इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं और तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं.

कैमरा ऑन होते ही शुरू हो जाता है सपनों का सफर (ETV Bharat)

संघर्ष के बाद मिलती है पहचान: कैमरे के सामने मुस्कुराते चेहरों के पीछे लंबा संघर्ष भी छिपा है. कई क्रिएटर्स महीनों तक लगातार वीडियो बनाते हैं, लेकिन उन्हें न व्यूज़ मिलते हैं और न ही कमाई. एक कंटेंट क्रिएटर सलोनी चौहान ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि, "मैं 2021 से वीडियो बना रही हूं. शुरुआत में फॉलोअर्स नहीं मिलते थे, लेकिन लगातार कंटेंट डालती रही. कुछ वीडियो वायरल हुए तो लोगों ने पहचानना शुरू किया. आज मेरे 1.39 लाख फॉलोअर्स हैं और सोशल मीडिया से इतनी कमाई हो जाती है कि अपना खर्च खुद उठा लेती हूं. हर रील वायरल नहीं होती और हर वीडियो से कमाई भी नहीं होती. कई बार अपनी जेब से खर्च करके शूट करना पड़ता है. पढ़ाई और नौकरी के साथ भी कंटेंट बनाना आसान नहीं होता."

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चंडीगढ़ का सेक्टर-17 युवाओं का ओपन स्टूडियो बना (ETV Bharat)

ब्रांड प्रमोशन से लेकर स्टेज शो तक मिल रहे मौके:वहीं, सलोनी के साथ कंटेट बना रहे विकास ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि, "लोग सिर्फ वायरल वीडियो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत नहीं. कई बार एक अच्छी रील बनाने में घंटों लग जाते हैं. लगातार मेहनत और धैर्य रखने वाले ही आगे बढ़ पाते हैं." यहां कई ऐसे कलाकार भी हैं जिन्होंने सेक्टर-17 से शुरुआत कर आज सोशल मीडिया पर अपनी अलग पहचान बनाई है. अब उन्हें ब्रांड प्रमोशन, म्यूजिक वीडियो, स्टेज शो और इवेंट्स में काम के मौके मिल रहे हैं. उनके लिए यह जगह सिर्फ वीडियो शूट करने की लोकेशन नहीं, बल्कि करियर की पहली सीढ़ी साबित हुई है.

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यहां यूथ रील्स, डांस और एक्टिंग के जरिए करियर बन रहे (ETV Bharat)

"सोशल मीडिया ने कला दिखाने का बड़ा मंच दिया": इसके अलावा साइकिलिस्ट सत्यम कुमार ने कहा कि "हम यहां सिर्फ वीडियो बनाने नहीं आते, बल्कि अपने टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने आते हैं. सोशल मीडिया ने हमें अपनी कला दिखाने का बड़ा मंच दिया है." वहीं, साइकिलिस्ट हैरी ने कहा कि, "सेक्टर-17 हमारे लिए ओपन स्टूडियो जैसा है. यहां अच्छी लोकेशन मिलती है और दूसरे क्रिएटर्स से भी सीखने का मौका मिलता है. उम्मीद है कि एक दिन यही मेहनत हमें बड़ी पहचान दिलाएगी."

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चंडीगढ़ का सेक्टर-17 में रिल्स बनाती युवती (ETV Bharat)

बता दें कि सेक्टर-17 की यह कहानी सिर्फ रील्स की नहीं, बल्कि उन सपनों की है जिन्हें हर दिन कैमरे के सामने रिकॉर्ड किया जा रहा है.

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