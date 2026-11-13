चंडीगढ़ में पुलिस मुख्यालय के पास युवती की पत्थर मारकर हत्या, लेजर वैली पार्क में मिला शव
Chandigarh Sector 10 murder: चंडीगढ़ के सेक्टर-10 लेजर वैली पार्क में 34 वर्षीय युवती की पत्थर मारकर हत्या से हड़कंप मच गया.
Published : November 13, 2026 at 3:42 PM IST
चंडीगढ़: शहर के सेक्टर-10 स्थित लेजर वैली पार्क में एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. यहां 34 वर्षीय युवती की पत्थर मार-मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवती का शव पार्क में छोड़कर फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.
पत्थर से वार कर उतारा मौत के घाट: स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक युवती की हत्या पत्थर से लगातार वार करके की गई. वारदात में इस्तेमाल किया गया पत्थर भी घटनास्थल से बरामद हुआ है. पुलिस ने इसे जांच के लिए अपने कब्जे में लिया है. फिलहाल हत्या के पीछे की वजह और वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है.
पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंची मौके पर: इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई. टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस आसपास के हालात की जांच कर रही है. मामले से जुड़े संभावित सुरागों के आधार पर आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.
पुलिस मुख्यालय के नजदीक हुई वारदात: इस हत्याकांड ने चंडीगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस पेट्रोलिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लेजर वैली पार्क से पुलिस मुख्यालय भी कुछ ही दूरी पर स्थित है.
हत्यारे की तलाश जारी: फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. युवती की हत्या किसने और किस मकसद से की, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा. वहीं, इस पूरे मामले में अब तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.
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