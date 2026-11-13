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चंडीगढ़ में पुलिस मुख्यालय के पास युवती की पत्थर मारकर हत्या, लेजर वैली पार्क में मिला शव

चंडीगढ़ में युवती की पत्थर मारकर हत्या ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: शहर के सेक्टर-10 स्थित लेजर वैली पार्क में एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है. यहां 34 वर्षीय युवती की पत्थर मार-मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी युवती का शव पार्क में छोड़कर फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

पत्थर से वार कर उतारा मौत के घाट: स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक युवती की हत्या पत्थर से लगातार वार करके की गई. वारदात में इस्तेमाल किया गया पत्थर भी घटनास्थल से बरामद हुआ है. पुलिस ने इसे जांच के लिए अपने कब्जे में लिया है. फिलहाल हत्या के पीछे की वजह और वारदात को अंजाम देने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है.