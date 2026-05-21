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चंडीगढ़ के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'दिल्ली रेलवे ट्रैक पर भी IED ब्लास्ट होंगे'

Bomb Blast Email in Chandigarh ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: एक बार फिर से चंडीगढ़ के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. ई-मेल के जरिए स्कूलों और हरियाणा के सीएम ऑफिस में धमकी दी गई है. इसके अलावा 6 जून तक अंबाला-दिल्ली रेलवे ट्रैक पर आईडी ब्लाट की भी धमकी दी गई है. सूचना मिलते ही पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और सर्च अभियान में जुट गई. ईमेल में क्या लिखा? ईमेल में साफ तौर पर धमकी दी गई है कि तय स्थानों पर विस्फोट किया जा सकता है. स्कूलों के अलावा ईमेल में सरकारी दफ्तर यानी सीएम ऑफिस और दिल्ली-अंबाला रेलवे ट्रैक को आईडी से ब्लास्ट करने की धमकी है. इससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है. जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ईमेल कहां से भेजी गई और इसके पीछे कौन लोग हैं.