चंडीगढ़ के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखा- 'दिल्ली रेलवे ट्रैक पर भी IED ब्लास्ट होंगे'
एक बार फिर चंडीगढ़ के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला. ईमेल में सीएम ऑफिस का नाम भी शामिल है.
Published : May 21, 2026 at 11:53 AM IST
चंडीगढ़: एक बार फिर से चंडीगढ़ के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. ई-मेल के जरिए स्कूलों और हरियाणा के सीएम ऑफिस में धमकी दी गई है. इसके अलावा 6 जून तक अंबाला-दिल्ली रेलवे ट्रैक पर आईडी ब्लाट की भी धमकी दी गई है. सूचना मिलते ही पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और सर्च अभियान में जुट गई.
ईमेल में क्या लिखा? ईमेल में साफ तौर पर धमकी दी गई है कि तय स्थानों पर विस्फोट किया जा सकता है. स्कूलों के अलावा ईमेल में सरकारी दफ्तर यानी सीएम ऑफिस और दिल्ली-अंबाला रेलवे ट्रैक को आईडी से ब्लास्ट करने की धमकी है. इससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है. जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ईमेल कहां से भेजी गई और इसके पीछे कौन लोग हैं.
Several prominent schools in Chandigarh have received bomb threat emails this morning. Authorities are investigating the matter.— ANI (@ANI) May 21, 2026
सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर: धमकी के बाद चंडीगढ़ पुलिस, बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड में आ गईं. जिन स्कूलों को मेल मिली, वहां चेकिंग शुरू कर दी गई है. बच्चों और स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई जगह एहतियात के तौर पर खाली करवाने या कड़ी निगरानी रखने के कदम उठाए गए हैं. सीएम ऑफिस और रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
पहले भी मिल चुकी हैं ऐसी धमकियां: ये पहला मौका नहीं है जब चंडीगढ़ में इस तरह की ईमेल आई हो. पिछले कुछ समय से बार-बार स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, हालांकि जांच में ज्यादातर मामलों में ये फर्जी ही निकली हैं. बावजूद इसके हर बार प्रशासन को पूरे प्रोटोकॉल के साथ कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही बड़ा खतरा बन सकती है.
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