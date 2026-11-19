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मालिकाना हक का सपना या नियमों का जाल? चंडीगढ़ की पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों के सामने नई मुश्किलें, लोगों का सवाल- "क्या हमें भी मिलेगा फायदा?"

बदलेगी पुनर्वास कॉलोनियों की तस्वीर? ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: शहर की पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए 17 नवंबर का दिन बड़ी उम्मीद लेकर आया. चंडीगढ़ प्रशासन ने तीन महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा करते हुए पुनर्वास कॉलोनियों के पात्र आवंटियों को मकानों का फ्रीहोल्ड मालिकाना हक देने, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) के स्मॉल फ्लैट्स का मासिक किराया घटाकर 800 रुपये करने और फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में राहत देने का ऐलान किया. इन फैसलों को लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

करीब 49 हजार मकानों को मालिकाना हक देने की तैयारी: प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के करीब 36 हजार और स्टेट ऑफिस के लगभग 13 हजार मकानों को फ्रीहोल्ड व्यवस्था के दायरे में रखा गया है. इस तरह करीब 49 हजार मकानों के आवंटियों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है. प्रशासन के इस फैसले से उन परिवारों को अपने मकान पर कानूनी मालिकाना अधिकार मिल सकता है, जो वर्षों से आवंटन और किराये की व्यवस्था के तहत रह रहे हैं. हालांकि, यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन मकानों में वर्तमान में रहने वाले सभी परिवार इस सुविधा के पात्र होंगे या इसका लाभ केवल सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज मूल आवंटियों तक सीमित रहेगा?

तीन फैसले, तीन तरह की राहत: प्रशासन के पहले फैसले के तहत पात्र आवंटियों को मकानों का फ्रीहोल्ड मालिकाना हक देने की व्यवस्था की गई है. दूसरे फैसले में CHB के स्मॉल फ्लैट्स का मासिक किराया करीब 3,200 से 3,500 रुपये से घटाकर 800 रुपये करने की घोषणा की गई है. इससे कम आय वाले परिवारों को हर महीने आर्थिक राहत मिल सकती है. तीसरे फैसले के तहत फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में राहत देने की बात कही गई है. हालांकि, तीसरे फैसले का वास्तविक दायरा और इसमें शामिल संपत्तियों की श्रेणियां विस्तृत दिशा-निर्देश सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगी. पांच प्रतिशत कलेक्टर रेट के हिसाब से देना होगा प्रीमियम: मालिकाना हक पाने के लिए पात्र आवंटियों को संबंधित मकान के लागू कलेक्टर रेट का पांच प्रतिशत प्रीमियम देना होगा. इसके अलावा मकान से संबंधित बकाया लाइसेंस फीस, किराया, ग्राउंड रेंट या अन्य देनदारियों का भुगतान भी करना पड़ सकता है. निर्धारित प्रीमियम एकमुश्त अथवा किस्तों में जमा कराने की सुविधा दी गई है. हालांकि, पूरी राशि जमा होने और कन्वेयंस डीड की रजिस्ट्री होने तक पुरानी निर्धारित देनदारियां जारी रहेंगी. ऐसे में जिन परिवारों पर पहले से बकाया राशि है, उनके लिए मालिकाना हक हासिल करने की प्रक्रिया आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है. चंडीगढ़ की पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों के सामने नई मुश्किलें (ETV Bharat) पांच साल तक मकान बेचने और ट्रांसफर करने पर रोक: फ्रीहोल्ड मालिकाना हक मिलने के बाद भी संपत्ति के हस्तांतरण को लेकर कुछ पाबंदियां रहेंगी. नियमों के मुताबिक कन्वेयंस डीड पंजीकृत होने के बाद पांच साल तक मकान बेचने या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने पर रोक का प्रावधान बताया गया है. इसका मतलब है कि मालिकाना हक मिलने के बावजूद परिवार तत्काल अपनी संपत्ति का स्वतंत्र रूप से हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे. ऐसे में लोगों के लिए यह समझना जरूरी है कि फ्रीहोल्ड का अधिकार मिलने से उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी और किन मामलों में प्रतिबंध लागू रहेंगे. GPA पर मकान खरीदने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल: पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों की सबसे बड़ी चिंता जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) के माध्यम से खरीदे गए मकानों को लेकर है. कॉलोनियों में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार रहते हैं, जिन्होंने वर्षों पहले मूल आवंटियों से GPA के आधार पर मकान खरीदे थे. कई परिवार दशकों से इन्हीं मकानों में रह रहे हैं और अपनी जीवनभर की कमाई घर बनाने तथा उसे रहने लायक बनाने में लगा चुके हैं. अब उनके सामने सवाल है कि क्या उन्हें भी मालिकाना हक मिलेगा या योजना का लाभ केवल सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज मूल आवंटी और पात्र कानूनी वारिसों तक सीमित रहेगा? सात साल की अवधि और दस्तावेजों की शर्तें बढ़ा सकती हैं परेशानी: योजना से जुड़े नियमों में सात साल की निर्धारित अवधि और अन्य पात्रता शर्तों का उल्लेख किया गया है. इसके साथ ही पुराने शपथपत्र, मकान का क्षेत्रफल, प्रशासन के रिकॉर्ड और बकाया भुगतान जैसे पहलू भी महत्वपूर्ण होंगे. ऐसे में केवल लंबे समय से किसी मकान में रहने के आधार पर मालिकाना हक मिलना तय नहीं माना जा सकता. प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि GPA धारकों, उनके परिवारों और वर्तमान कब्जाधारियों के मामलों का निपटारा किस आधार पर किया जाएगा. अगर इन स्थितियों पर स्पष्टता नहीं आई तो हजारों परिवारों के लिए योजना का लाभ लेना मुश्किल हो सकता है. मलोया में लोगों ने कहा- "घोषणा हुई, लेकिन कुछ नहीं बदला": प्रशासन की घोषणा के बाद ईटीवी भारत की संवाददाता ने मलोया में रहने वाले लोगों से बातचीत की. बातचीत के दौरान एक स्थानीय निवासी ने कहा कि, "हम मालिकाना हक देने के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन अभी तक हमारे रोजमर्रा के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है. लोगों को यह भी पता नहीं है कि आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू होगी, किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और मालिकाना हक पाने के लिए उन्हें कितनी रकम जमा करानी होगी. जब तक प्रशासन स्पष्ट प्रक्रिया जारी नहीं करता, तब तक इस घोषणा का वास्तविक लाभ समझ पाना मुश्किल है." "40 साल से रह रहे हैं, अब प्रक्रिया की जानकारी कौन देगा?": वहीं, मलोया में करीब 40 साल से रह रहीं कमला ने बताया कि, "मालिकाना हक देने की घोषणा से उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन केवल घोषणा से समस्या हल नहीं होगी. हम यहां करीब 40 साल से रह रहे हैं. अब प्रशासन को यह भी बताना चाहिए कि आवेदन कहां करना है, कितनी रकम जमा करानी होगी और कौन-कौन से दस्तावेज देने होंगे. हमें यह भी पता होना चाहिए कि मालिकाना हक मिलने में कितना समय लगेगा. लंबे समय से यहां रह रहे परिवारों को नियमों की पूरी जानकारी सरल भाषा में दी जानी चाहिए, ताकि वे समय रहते आवेदन कर सकें." "नोटिस में नियमों का जोड़-तोड़": वहीं, मलोया निवासी गुरुदेव ने प्रशासन की ओर से जारी नोटिस और उसमें बताई गई शर्तों पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "मैंने नोटिस पढ़ा है. इसमें कई तरह के नियमों को जोड़-तोड़कर बताया गया है. जिन नियमों की बात की गई है, उनका पालन मलोया में रहने वाले ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होगा. कॉलोनी में अधिकतर परिवार प्रवासी हैं और उन्हें प्रशासन की जटिल प्रक्रियाओं तथा कानूनी शर्तों की पूरी जानकारी नहीं है." चंडीगढ़ में मालिकाना हक की घोषणा पर सियासत (ETV Bharat) नियमों के पालन में घर का स्ट्रक्चर बदलने की भी आ सकती है नौबत: गुरुदेव ने कहा कि, "यहां लोगों ने अपनी जिंदगीभर की कमाई लगाकर घर बनाए हैं. अगर नियमों के मुताबिक मकान का स्ट्रक्चर बदलना पड़ा तो कई परिवारों का बनाया हुआ घर टूट सकता है. ऐसे में मालिकाना हक मिलने की खुशी के साथ लोगों के मन में यह डर भी है कि कहीं नियम पूरे करने के चक्कर में उनकी सालों की मेहनत बर्बाद न हो जाए."