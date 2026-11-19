मालिकाना हक का सपना या नियमों का जाल? चंडीगढ़ की पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों के सामने नई मुश्किलें, लोगों का सवाल- "क्या हमें भी मिलेगा फायदा?"
Chandigarh Rehabilitation Colonies: चंडीगढ़ में मालिकाना हक की घोषणा से हजारों परिवारों को उम्मीद जगी, लेकिन GPA धारकों, पात्रता और जटिल नियमों ने चिंता बढ़ाई.
Published : November 19, 2026 at 2:20 PM IST
चंडीगढ़: शहर की पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए 17 नवंबर का दिन बड़ी उम्मीद लेकर आया. चंडीगढ़ प्रशासन ने तीन महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा करते हुए पुनर्वास कॉलोनियों के पात्र आवंटियों को मकानों का फ्रीहोल्ड मालिकाना हक देने, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) के स्मॉल फ्लैट्स का मासिक किराया घटाकर 800 रुपये करने और फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में राहत देने का ऐलान किया. इन फैसलों को लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.
करीब 49 हजार मकानों को मालिकाना हक देने की तैयारी: प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के करीब 36 हजार और स्टेट ऑफिस के लगभग 13 हजार मकानों को फ्रीहोल्ड व्यवस्था के दायरे में रखा गया है. इस तरह करीब 49 हजार मकानों के आवंटियों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है. प्रशासन के इस फैसले से उन परिवारों को अपने मकान पर कानूनी मालिकाना अधिकार मिल सकता है, जो वर्षों से आवंटन और किराये की व्यवस्था के तहत रह रहे हैं. हालांकि, यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन मकानों में वर्तमान में रहने वाले सभी परिवार इस सुविधा के पात्र होंगे या इसका लाभ केवल सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज मूल आवंटियों तक सीमित रहेगा?
तीन फैसले, तीन तरह की राहत: प्रशासन के पहले फैसले के तहत पात्र आवंटियों को मकानों का फ्रीहोल्ड मालिकाना हक देने की व्यवस्था की गई है. दूसरे फैसले में CHB के स्मॉल फ्लैट्स का मासिक किराया करीब 3,200 से 3,500 रुपये से घटाकर 800 रुपये करने की घोषणा की गई है. इससे कम आय वाले परिवारों को हर महीने आर्थिक राहत मिल सकती है. तीसरे फैसले के तहत फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में राहत देने की बात कही गई है. हालांकि, तीसरे फैसले का वास्तविक दायरा और इसमें शामिल संपत्तियों की श्रेणियां विस्तृत दिशा-निर्देश सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगी.
पांच प्रतिशत कलेक्टर रेट के हिसाब से देना होगा प्रीमियम: मालिकाना हक पाने के लिए पात्र आवंटियों को संबंधित मकान के लागू कलेक्टर रेट का पांच प्रतिशत प्रीमियम देना होगा. इसके अलावा मकान से संबंधित बकाया लाइसेंस फीस, किराया, ग्राउंड रेंट या अन्य देनदारियों का भुगतान भी करना पड़ सकता है. निर्धारित प्रीमियम एकमुश्त अथवा किस्तों में जमा कराने की सुविधा दी गई है. हालांकि, पूरी राशि जमा होने और कन्वेयंस डीड की रजिस्ट्री होने तक पुरानी निर्धारित देनदारियां जारी रहेंगी. ऐसे में जिन परिवारों पर पहले से बकाया राशि है, उनके लिए मालिकाना हक हासिल करने की प्रक्रिया आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है.
पांच साल तक मकान बेचने और ट्रांसफर करने पर रोक: फ्रीहोल्ड मालिकाना हक मिलने के बाद भी संपत्ति के हस्तांतरण को लेकर कुछ पाबंदियां रहेंगी. नियमों के मुताबिक कन्वेयंस डीड पंजीकृत होने के बाद पांच साल तक मकान बेचने या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने पर रोक का प्रावधान बताया गया है. इसका मतलब है कि मालिकाना हक मिलने के बावजूद परिवार तत्काल अपनी संपत्ति का स्वतंत्र रूप से हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे. ऐसे में लोगों के लिए यह समझना जरूरी है कि फ्रीहोल्ड का अधिकार मिलने से उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी और किन मामलों में प्रतिबंध लागू रहेंगे.
GPA पर मकान खरीदने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल: पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों की सबसे बड़ी चिंता जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) के माध्यम से खरीदे गए मकानों को लेकर है. कॉलोनियों में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार रहते हैं, जिन्होंने वर्षों पहले मूल आवंटियों से GPA के आधार पर मकान खरीदे थे. कई परिवार दशकों से इन्हीं मकानों में रह रहे हैं और अपनी जीवनभर की कमाई घर बनाने तथा उसे रहने लायक बनाने में लगा चुके हैं. अब उनके सामने सवाल है कि क्या उन्हें भी मालिकाना हक मिलेगा या योजना का लाभ केवल सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज मूल आवंटी और पात्र कानूनी वारिसों तक सीमित रहेगा?
सात साल की अवधि और दस्तावेजों की शर्तें बढ़ा सकती हैं परेशानी: योजना से जुड़े नियमों में सात साल की निर्धारित अवधि और अन्य पात्रता शर्तों का उल्लेख किया गया है. इसके साथ ही पुराने शपथपत्र, मकान का क्षेत्रफल, प्रशासन के रिकॉर्ड और बकाया भुगतान जैसे पहलू भी महत्वपूर्ण होंगे. ऐसे में केवल लंबे समय से किसी मकान में रहने के आधार पर मालिकाना हक मिलना तय नहीं माना जा सकता. प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि GPA धारकों, उनके परिवारों और वर्तमान कब्जाधारियों के मामलों का निपटारा किस आधार पर किया जाएगा. अगर इन स्थितियों पर स्पष्टता नहीं आई तो हजारों परिवारों के लिए योजना का लाभ लेना मुश्किल हो सकता है.
मलोया में लोगों ने कहा- "घोषणा हुई, लेकिन कुछ नहीं बदला": प्रशासन की घोषणा के बाद ईटीवी भारत की संवाददाता ने मलोया में रहने वाले लोगों से बातचीत की. बातचीत के दौरान एक स्थानीय निवासी ने कहा कि, "हम मालिकाना हक देने के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन अभी तक हमारे रोजमर्रा के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है. लोगों को यह भी पता नहीं है कि आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू होगी, किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी और मालिकाना हक पाने के लिए उन्हें कितनी रकम जमा करानी होगी. जब तक प्रशासन स्पष्ट प्रक्रिया जारी नहीं करता, तब तक इस घोषणा का वास्तविक लाभ समझ पाना मुश्किल है."
"40 साल से रह रहे हैं, अब प्रक्रिया की जानकारी कौन देगा?": वहीं, मलोया में करीब 40 साल से रह रहीं कमला ने बताया कि, "मालिकाना हक देने की घोषणा से उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन केवल घोषणा से समस्या हल नहीं होगी. हम यहां करीब 40 साल से रह रहे हैं. अब प्रशासन को यह भी बताना चाहिए कि आवेदन कहां करना है, कितनी रकम जमा करानी होगी और कौन-कौन से दस्तावेज देने होंगे. हमें यह भी पता होना चाहिए कि मालिकाना हक मिलने में कितना समय लगेगा. लंबे समय से यहां रह रहे परिवारों को नियमों की पूरी जानकारी सरल भाषा में दी जानी चाहिए, ताकि वे समय रहते आवेदन कर सकें."
"नोटिस में नियमों का जोड़-तोड़": वहीं, मलोया निवासी गुरुदेव ने प्रशासन की ओर से जारी नोटिस और उसमें बताई गई शर्तों पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "मैंने नोटिस पढ़ा है. इसमें कई तरह के नियमों को जोड़-तोड़कर बताया गया है. जिन नियमों की बात की गई है, उनका पालन मलोया में रहने वाले ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होगा. कॉलोनी में अधिकतर परिवार प्रवासी हैं और उन्हें प्रशासन की जटिल प्रक्रियाओं तथा कानूनी शर्तों की पूरी जानकारी नहीं है."
नियमों के पालन में घर का स्ट्रक्चर बदलने की भी आ सकती है नौबत: गुरुदेव ने कहा कि, "यहां लोगों ने अपनी जिंदगीभर की कमाई लगाकर घर बनाए हैं. अगर नियमों के मुताबिक मकान का स्ट्रक्चर बदलना पड़ा तो कई परिवारों का बनाया हुआ घर टूट सकता है. ऐसे में मालिकाना हक मिलने की खुशी के साथ लोगों के मन में यह डर भी है कि कहीं नियम पूरे करने के चक्कर में उनकी सालों की मेहनत बर्बाद न हो जाए."
"पहले स्पष्ट हों नियम, फिर शुरू हो आवेदन प्रक्रिया": वहीं, एक अन्य महिला ने कहा कि, "प्रशासन को सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि मौजूदा कब्जाधारियों को किस आधार पर पात्र माना जाएगा. इसके अलावा मकानों के निर्माण, क्षेत्रफल, पुराने दस्तावेजों और भुगतान से संबंधित शर्तों की जानकारी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए." एक स्थानीय महिला ने कहा कि, " हमारी मांग है कि प्रशासन कॉलोनी में जागरूकता शिविर लगाए और अधिकारियों के माध्यम से लोगों को व्यक्तिगत मामलों के हिसाब से जानकारी उपलब्ध कराए. इससे उन परिवारों को राहत मिल सकती है, जिन्हें कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं है."
"ढाई साल के संघर्ष की सैद्धांतिक जीत": वहीं, चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने प्रशासन की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे पिछले दो साल पांच महीने से जारी उनके संघर्ष की सैद्धांतिक जीत बताया. एयरपोर्ट से जारी वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि, "पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिलाने का मुद्दा हमने लगातार लोकसभा, संसदीय स्थायी समितियों और केंद्र सरकार के विभिन्न मंचों पर उठाया है. मैंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री के समक्ष भी इस मांग को रखा था. हम प्रशासन के फैसले का स्वागत करते हैं. यह लंबे समय से संघर्ष कर रहे लोगों की मांग से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है."
"नियमों की बारीकी से जांच जरूरी": मनीष तिवारी ने फैसले का स्वागत करने के साथ इसकी शर्तों पर भी सवाल खड़े किए. उनका कहना है कि, "नियमों में कई तरह की शर्तें और पाबंदियां हैं, जिनका बारीकी से अध्ययन करना जरूरी है. हमारी मांग है कि जिन लोगों ने वर्षों से पुनर्वास कॉलोनियों में रहकर अपना जीवन बिताया है, उन्हें मालिकाना हक की प्रक्रिया से बाहर नहीं किया जाना चाहिए. पुनर्वास कॉलोनियों के करीब 90 प्रतिशत मकानों में अब मूल आवंटी नहीं रहते. ऐसे में लंबे समय से मकानों में रह रहे दूसरे परिवारों को योजना का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है. घोषणा तभी सार्थक होगी, जब वास्तविक रूप से मकानों में रह रहे लोगों को भी मालिकाना हक मिल सके."
"फैसला किसी एक व्यक्ति के प्रयास का नतीजा नहीं": मनीष तिवारी के दावों पर भाजपा और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की गवर्निंग बॉडी के सदस्य शक्ति देवशाली ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, "इस फैसले का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक नवंबर को चंडीगढ़ दौरे के दौरान इस मुद्दे पर सकारात्मक पहल हुई थी. इसके बाद प्रशासक गुलाब चंद कटारिया और केंद्र सरकार के प्रयासों से यह निर्णय लिया गया. केवल किसी मुद्दे को उठाना और उसका समाधान करवाना दो अलग-अलग बातें हैं."
कैलाश चंद जैन का पलटवार: भाजपा के चंडीगढ़ मीडिया प्रभारी कैलाश चंद जैन ने भी मनीष तिवारी के दावों पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि, "केवल किसी विषय को उठाने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता. तिवारी अपने संसदीय कार्यकाल में शहर की लंबित समस्याओं के समाधान का हिसाब दें. प्रशासन के फैसले से करीब 50 हजार परिवारों और ढाई से तीन लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है. यदि किसी प्रावधान में वास्तविक परेशानी है तो राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय सकारात्मक सुझाव दिए जाने चाहिए, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिल सके."
आम आदमी पार्टी ने बताया चुनावी ऐलान: इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी ने भी भाजपा को घेरा है. पार्टी के नेता और अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने प्रशासन की घोषणा को चुनावी जुमला करार दिया. उन्होंने कहा कि, "यह सिर्फ चुनावी जुमला है. जैसे ही चुनाव आते हैं, भाजपा हर तरह के लुभावने ऐलान करने लगती है. घोषणाओं के जरिए लोगों को उम्मीद तो दी जाती है, लेकिन उनके वास्तविक क्रियान्वयन और आम लोगों को मिलने वाले लाभ पर पर्याप्त स्पष्टता नहीं होती."
"कठिन नियमों को लगा कर लोगों को परेशानी में न डालें": चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एच.एस. लकी ने कहा कि, "चंडीगढ़ प्रशासक ने चंडीगढ़ के कॉलोनीवासियों के लिए मालिकाना हक की घोषणा की. उसके बाद इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया. वो पढ़ने के बाद मुझे कुछ संशय हुआ. मेरी प्रशासन से अपील है कि आपने घोषणा की, लेकिन कठिन नियमों को लगा कर लोगों को परेशानी में न डाले, ताकि लोगों को लगे कि ये चुनावी जुमला है."
मालिकाना हक से बदल सकती है स्थिति: अगर योजना का लाभ पात्र परिवारों तक सही तरीके से पहुंचता है तो इसका असर केवल संपत्ति के कानूनी दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहेगा. मालिकाना हक मिलने से परिवारों को अपने मकान को लेकर अधिक सुरक्षा मिलेगी. संपत्ति से जुड़ी अनिश्चितता कम होगी और भविष्य की योजनाएं बनाने में आसानी हो सकती है. वहीं स्मॉल फ्लैट्स का किराया 800 रुपये होने से कम आमदनी वाले परिवारों को हर महीने आर्थिक राहत मिलेगी. लेकिन इसके लिए किराये में कटौती लागू होने की तारीख और पात्रता की श्रेणियां स्पष्ट करना भी जरूरी होगा.
प्रशासन के सामने चुनौती: चंडीगढ़ प्रशासन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती घोषणा को जमीन पर उतारने की है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता के नियम, आवश्यक दस्तावेज, प्रीमियम की गणना और रजिस्ट्री की समयसीमा सार्वजनिक करनी होगी. GPA के आधार पर मकान खरीदने वालों और लंबे समय से रह रहे मौजूदा कब्जाधारियों की स्थिति भी स्पष्ट करनी होगी. साथ ही पांच साल तक हस्तांतरण पर रोक और मकानों के मौजूदा निर्माण से जुड़ी शर्तों को लेकर लोगों की आशंकाओं का समाधान जरूरी है. कॉलोनीवार सहायता केंद्र और जागरूकता शिविर इस दिशा में उपयोगी साबित हो सकते हैं.
घोषणा और हकीकत के बीच की दूरी कम करना जरूरी: पुनर्वास कॉलोनियों में मालिकाना हक का फैसला हजारों परिवारों के लिए लंबे इंतजार के बाद आई उम्मीद है. लेकिन मलोया के निवासियों की बातें बताती हैं कि लोगों के मन में अभी भी कई सवाल हैं. सांसद इसे अपने संघर्ष की जीत बता रहे हैं तो भाजपा इसे केंद्र और प्रशासन के प्रयासों का परिणाम बता रही है. आम आदमी पार्टी इसे चुनावी घोषणा बता रही है. इन राजनीतिक दावों से अलग सबसे महत्वपूर्ण सवाल उन परिवारों का है, जो दशकों से इन मकानों में रह रहे हैं. अब प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि मालिकाना हक की घोषणा केवल सरकारी आंकड़ों और राजनीतिक बयानों तक सीमित न रहे, बल्कि वास्तविक रूप से जरूरतमंद और पात्र परिवारों तक इसका लाभ पहुंचे. तभी पुनर्वास कॉलोनियों की तस्वीर वास्तव में बदल सकेगी.
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