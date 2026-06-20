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चंडीगढ़ में NEET-UG 2026 की तैयारियां पूरी, 3,800 अभ्यर्थियों के लिए सात परीक्षा केंद्र, दो स्तरों पर होगी जांच

चंडीगढ़: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) 2026 के सफल, निष्पक्ष और पारदर्शी आयोजन के लिए चंडीगढ़ जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. 21 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा में शहर के करीब 3,800 अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षा के लिए सात केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा, गोपनीयता और अभ्यर्थियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है.

सात परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा: शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने कहा कि, "चंडीगढ़ में NEET-UG 2026 के लिए सात परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. सभी केंद्रों पर परीक्षा को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया गया है.ठ

CAPF सुरक्षा में पहुंचेंगे प्रश्नपत्र: डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि, "प्रश्नपत्रों और अन्य गोपनीय सामग्री को निर्धारित बैंकों से परीक्षा केंद्रों तक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की सुरक्षा में पहुंचाया जाएगा. इस दौरान संबंधित केंद्र अधीक्षक भी साथ रहेंगे ताकि पूरी प्रक्रिया सुरक्षित और पारदर्शी बनी रहे."

दो स्तरों की जांच और जैमर की व्यवस्था: वहीं, नकल रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक जैमर लगाए गए हैं. निशांत कुमार यादव ने कहा कि, "अभ्यर्थियों की दो स्तरों पर फ्रिस्किंग होगी. पहले स्थानीय पुलिस जांच करेगी, जबकि दूसरे चरण में NTA द्वारा नियुक्त पेशेवर एजेंसी तलाशी लेगी. प्रशासन का उद्देश्य परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखना है."