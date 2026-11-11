स्वच्छता सर्वेक्षण में चंडीगढ़ देशभर में दूसरे स्थान पर, राष्ट्रपति ने मेयर को सौंपा पुरस्कार
Chandigarh Second in Swachh Survekshan : स्वच्छता सर्वेक्षण में चंडीगढ़ देशभर में दूसरे स्थान पर आया है.
Published : November 11, 2026 at 8:03 PM IST
Chandigarh Second in Swachh Survekshan : स्वच्छता के मामले में चंडीगढ़ ने एक बार फिर देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की ‘स्वच्छ शहर’ श्रेणी में चंडीगढ़ को यह स्थान मिला है. नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेयर सौरभ जोशी और नगर निगम आयुक्त अमित कुमार को पुरस्कार दिया. इस श्रेणी में मध्य प्रदेश का उज्जैन पहले स्थान पर रहा.
43 मानकों पर परखा गया : चंडीगढ़ ने पिछले साल भी 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया था. इस बार भी शहर अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब रहा है. स्वच्छ सर्वेक्षण का यह दसवां संस्करण था. इसमें देश के शहरों को सफाई और कचरा प्रबंधन से जुड़े 43 मानकों पर परखा गया. इनमें घरों से कचरा उठाने, गीले और सूखे कचरे को अलग करने, कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान, सार्वजनिक जगहों की सफाई और लोगों की भागीदारी जैसे पहलू शामिल थे.
लोगों को किया जा रहा जागरुक : नगर निगम की ओर से घरों से कचरा उठाने और उसे सही तरीके से निपटाने की व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं. लोगों को घर पर ही गीला और सूखा कचरा अलग रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है. इस उपलब्धि में सफाई कर्मचारियों, नगर निगम के अधिकारियों और शहरवासियों की भूमिका रही. स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर साल होने वाले इस सर्वेक्षण का मकसद शहरों के बीच सफाई को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाना है.
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