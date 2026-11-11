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स्वच्छता सर्वेक्षण में चंडीगढ़ देशभर में दूसरे स्थान पर, राष्ट्रपति ने मेयर को सौंपा पुरस्कार

स्वच्छता सर्वेक्षण में चंडीगढ़ देशभर में दूसरे स्थान पर ( ETV Bharat )

Chandigarh Second in Swachh Survekshan : स्वच्छता के मामले में चंडीगढ़ ने एक बार फिर देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की ‘स्वच्छ शहर’ श्रेणी में चंडीगढ़ को यह स्थान मिला है. नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेयर सौरभ जोशी और नगर निगम आयुक्त अमित कुमार को पुरस्कार दिया. इस श्रेणी में मध्य प्रदेश का उज्जैन पहले स्थान पर रहा.