चंडीगढ़ रामदरबार में समाधान शिविर: फरियाद सुनने पहुंचे प्रशासक, 66 शिकायतों पर दिया कार्रवाई का भरोसा
चंडीगढ़ के रामदरबार समाधान शिविर में 66 लोगों ने पानी, सड़क, बिजली, सफाई, आवास और पार्किंग संबंधी समस्याएं प्रशासक के सामने रखीं.
Published : October 1, 2026 at 11:03 AM IST
चंडीगढ़: चंडीगढ़ के रामदरबार में बुधवार को कम्युनिटी सेंटर में समाधान शिविर आयोजित किया गया. चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से लगाए गए इस शिविर में यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सीधे सुनीं. कुल 66 निवासी व्यक्तिगत रूप से प्रशासक के सामने पहुंचे और अपनी शिकायतें दर्ज कराईं.
सफाई और पानी की शिकायतें: शिविर में सबसे अधिक शिकायतें रोजमर्रा की नागरिक सुविधाओं से जुड़ी रहीं. लोगों ने इलाके में साफ-सफाई, पीने के पानी, बिजली और जन स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याएं बताईं. लोगों ने कहा कि इन सुविधाओं में सुधार होने से रोजमर्रा की परेशानियां कम होंगी.
टूटी सड़कों और स्ट्रीट लाइट का मुद्दा: रामदरबार के लोगों ने टूटी सड़कों और खराब स्ट्रीट लाइट की समस्या भी प्रशासन के सामने रखी. इसके अलावा ठोस कचरा प्रबंधन, स्थानीय बुनियादी ढांचे और पार्किंग व्यवस्था से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए. लोगों ने क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की.
आवास और संपर्क केंद्र की मांग: शिविर में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड से जुड़े मामलों को भी उठाया गया. लोगों ने आवास संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग की. इसके साथ ही इलाके में संपर्क केंद्र खोलने, शिक्षा सुविधाओं में सुधार और अन्य स्थानीय सेवाओं को मजबूत करने की मांग भी रखी गई.
प्रशासक ने दिया कार्रवाई का भरोसा: प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने लोगों की शिकायतें सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को विभागवार कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि, "रामदरबार सहित शहर के लोगों से जुड़े कई मुद्दों पर प्रशासन लगातार काम कर रहा है." इस दौरान अधिकारियों ने लोगों को क्षेत्र में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों की जानकारी भी दी.
हाउसिंग बोर्ड के मामलों पर केंद्र से बातचीत: कटारिया ने कहा कि, "चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड से जुड़े मामलों को केंद्र सरकार के सामने उठाया जा रहा है. हाउसिंग बोर्ड से संबंधित मामलों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है. रामदरबार में पुलिस बीट बॉक्स स्थापित की जाएगी."
पहले के शिविरों की शिकायतों का हिसाब: प्रशासक ने बताया कि इससे पहले आयोजित तीन समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है. हालांकि कुछ मामलों में विशेष निगरानी की जरूरत है और उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है. उन्होंने कहा कि प्रशासन लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम कर रहा है.
पानी बचाने की अपील: पानी की समस्या पर कटारिया ने प्रशासन के प्रयासों के साथ लोगों के सहयोग को भी जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि, "पानी की चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन के साथ लोगों का सहयोग और जल संरक्षण भी जरूरी है. मेरी यहां के लोगों से अपील है कि पानी का इस्तेमाल सोच-समझकर करें."
नशा मुक्त अभियान में सहयोग मांगा: कटारिया ने नशा मुक्त चंडीगढ़ अभियान का जिक्र करते हुए लोगों से इसमें सक्रिय सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा कि, "नशे के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ लड़ाई केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें समाज की भागीदारी भी जरूरी है."
जनता के लिए खुले हैं लोक भवन के दरवाजे: शिविर में स्वास्थ्य, स्ट्रीट वेंडिंग और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर भी अधिकारियों ने लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिया. मेयर सौरभ जोशी, यूटी के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद, प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी भी शिविर में मौजूद रहे. कटारिया ने कहा कि लोगों की समस्याएं सुनने के लिए लोक भवन के दरवाजे जनता के लिए खुले हैं.
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