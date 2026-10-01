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चंडीगढ़ रामदरबार में समाधान शिविर: फरियाद सुनने पहुंचे प्रशासक, 66 शिकायतों पर दिया कार्रवाई का भरोसा

चंडीगढ़ रामदरबार में समाधान शिविर ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के रामदरबार में बुधवार को कम्युनिटी सेंटर में समाधान शिविर आयोजित किया गया. चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से लगाए गए इस शिविर में यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सीधे सुनीं. कुल 66 निवासी व्यक्तिगत रूप से प्रशासक के सामने पहुंचे और अपनी शिकायतें दर्ज कराईं.