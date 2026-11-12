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चंडीगढ़ः 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी अंतिम चरण में, 26 स्थानों पर तैनात होंगे नोडल अधिकारी

चंडीगढ़: चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व नहाय-खाय के साथ 13 नवंबर से प्रारंभ होगा. इसके अगले दिन 14 नवंबर को खरना (लोहंडा) होगा. 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य पड़ेगा, जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. 16 नवंबर को प्रातःकालीन अर्घ्य यानी उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ महापर्व का समापन होगा. इस पर्व में स्वच्छता और साफ-सफाई का विशेष महत्व है. इसे ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ नगर-निगम और जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक कदम उठा रहा है.

शहर में 26 स्थानों की पहचान पूजा के लिए की गई हैः छठ महापर्व को लेकर शहर में तैयारियां तेज हो गई हैं. चार दिन तक चलने वाले इस पर्व में श्रद्धालु सूर्य देव और छठी मैया की पूजा कर परिवार की सुख-समृद्धि, अच्छी सेहत और खुशहाली की कामना करेंगे. इस बार पूजा के लिए शहर में 26 स्थानों की पहचान की गई है. श्रद्धालुओं को पूजा के लिए बेहतर सुविधाएं देने और आयोजन को व्यवस्थित तरीके से करवाने के लिए नगर निगम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में 26 स्थानों पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं. नगर निगम द्वारा सेक्टर 42 लेक को पिछले एक महीने से तैयार किया जा रहा है. शहर के ज्यादा लोग पूजा के लिए वहीं पहुंचते हैं. जिसकी तैयारी को लेकर नगर निगम, हॉर्टिकल्चर और पी डब्लू डी डिपार्टमेंट के कर्मचारी तैयारियों में जुटे हुए हैं.

स्वास्थ्य, सुख-शांति, संतान की लंबी उम्र का व्रतः छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का विशेष महत्व है. श्रद्धालु परिवार की सुख-शांति, संतान की लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना के साथ यह कठिन व्रत रखते हैं. शहर में अलग-अलग इलाकों में पूजा स्थलों पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होने से श्रद्धालुओं को अपने आसपास ही पूजा की सुविधा मिलने की उम्मीद है.

16 नवंबर (सोमवार): प्रातःकालीन अर्घ्य (उगते सूर्य को अर्घ्य)

क्या है परंपराः 13 नवंबर (शुक्रवार): नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय छठ महापर्व का विधिवत शुभारंभ होता है. परंपरा के अनुसार इस दिन व्रती सुबह स्नान कर कद्दू की सब्जी, चना दाल और चावल को प्रसाद के रूप में पकाती हैं. यह प्रसाद के रूप में खिलाया जाता है. 14 नवंबर (शनिवार): खरना (लोहंडा). इस दिन व्रती सुबह से निर्जला उपवास रखकर प्रसाद के रूप में गुड़ का खीर, पूरी और तैयार करती हैं. देर शाम पूजा के बाद प्रसाद चढ़ाकर वितरण की परंपरा है. प्रसाद ग्रहण के बाद से व्रती 36 घंटे का निर्जल रखती हैं.इस दौरान अन्न-जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता है. 15 नवंबर (रविवार): संध्या अर्घ्य (डूबते सूर्य को अर्घ्य). इस दिन व्रती परिवार के सदस्यों के साथ सुविधानुसार नदी, तालाब या अन्य जल स्रोतों के किनारे पहुंचते हैं. बांस के सूप में ठेकुआ, विभिन्न प्रकार फल, मेवा आदि चढ़ाया जाता है. इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. 16 नवंबर (सोमवार): प्रातःकालीन अर्घ्य (उगते सूर्य को अर्घ्य) को प्रातःकाल में अर्घ्य के साथ महापर्व का समापन होता है. इसी के साथ 36 घंटे का उपवास पूरा होता है. इसके बाद व्रती घर में पूजा कर स्वयं प्रसाद ग्रहण करती हैं और घर-परिवार के लोगों के बीच इसे वितरित किया जाता है.

चंडीगढ़ में 26 स्थलों पर नोडल अधिकारी रहेंगे तैनातः चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से छठ पूजा के शांति पूर्ण आयोजन और निगरानी के लिए 26 स्थलों पर नोडल अधिकारी तैनात रहेंगे. अधिकारियों की छठ व्रतियों के लिए तय तालाबों, पार्कों में साफ-सफाई की जिम्मेदारी संभालेंगे. नगर निगम के चीफ इंजीनियर कार्यालय की ओर से जारी आदेश में संबंधित एसडीई को इन स्थानों पर व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रत्येक स्थान पर जरूरी इंतजाम करने के लिए 50 हजार रुपये का बजट निर्धारित किया गया है. इन अधिकारियों को पूजा से पहले और आयोजन के बाद की व्यवस्थाओं की निगरानी भी करनी होगी.

इमरजेंसी सेवाओं को रखा जाएगा अलर्टः चंडीगढ़ पुलिस की ओर से सुरक्षा बलों की तैनाती की जायेगी. दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एम्बुलेंस और मेडिकल टीमों की तैनाती की जायेगी. साथ फायर बिग्रेड सहित अन्य इमरजेंसी टीमों की अलर्ट पर रखा जायेगा.

इन स्थलों पर तैनात रहेंगे अधिकारीः नगर निगम की और से जिन स्थानों पर छठ पूजा के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनमें विकासनगर की ग्रीन बेल्ट, विकासनगर, मौलीजागरां स्थित बैक साइड शिव मंदिर, मनीमाजरा का शिवालिक गार्डन, इंदिरा कॉलोनी की ग्रीन बेल्ट, बापूधाम सेक्टर-26, डेरिया का ट्यूबवेल पार्क, रामदरबार फेज-1 और फेज-2 का मंडी ग्राउंड शामिल हैं. इसके अलावा सेक्टर-49सी की ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के पास ग्रीन बेल्ट, बहलाना, हैलो माजरा, सेक्टर-30ए की ग्रीन बेल्ट, सेक्टर-29ए का रामलीला ग्राउंड, सेक्टर-29 में बाल शिव मंदिर के पास, पलसोरा के पास पार्क और ट्यूबवेल, ईडब्ल्यूएस मनीमाजरा, ईडब्ल्यूएस धनास, बुरैल, कजहेड़ी, खुड्डा लाहौरा, खुड्डा लाहौरा पार्ट-2, अमृत सरोवर कैंबवाला, अमृत सरोवर खुड्डा अलीशेर, किशनगढ़ और सेक्टर-25 कॉलोनी भी सूची में शामिल हैं.

पार्षदों के साथ चर्चा कर जरूरी इंतजाम किए जायेंगेः संबंधित नोडल अधिकारी क्षेत्र के पार्षदों से चर्चा कर जरूरी इंतजाम करवाएंगे. इनमें पूजा के लिए गड्ढे खोदना, पानी की व्यवस्था करना और अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाना शामिल है. अधिकारियों को आयोजन से पहले और बाद में भी व्यवस्थाओं पर ध्यान देना होगा. नगर निगम की ओर से इन स्थानों पर व्यवस्था की निगरानी की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान परेशानी न हो.

सेक्टर-42 लेक पर एक महीने से चल रही तैयारीः शहर में सेक्टर-42 लेक भी छठ पूजा का प्रमुख केंद्र रहने वाली है. यहां पिछले करीब एक महीने से तैयारियां की जा रही हैं. हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं. इस बार भी श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए नगर निगम, हॉर्टिकल्चर और पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी तैयारियों में जुटे हुए हैं. लेक और आसपास के क्षेत्र को पूजा के लिए तैयार किया जा रहा है.

